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Байден продлил на год режим санкций против России
Белый дом: Байден продлил на год действие указа, позволяющего вводить санкции против России
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Президент США Джо Байден продлил на год режим санкций против России, которые были введены после начала военной операции на Украине, говорится в документе, опубликованном в пятницу Белым домом.
В документе, подписанном Байденом, говорится, что он продлевает на год чрезвычайное положение в стране, введенное в соответствии с исполнительным указом, предполагающим возможность введения новых санкций в отношении физических и юридических лиц из России на основании «вредоносной зарубежной деятельности», передает РИА «Новости».
Среди возможных причин введения санкций, предусматривающих блокировку собственности и активов на территории США, названы «подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров», «злонамеренные действия в киберсфере», «поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства» и другие.
Согласно документу, режим санкций продлен на год из-за «враждебной деятельности правительств России», которая оказывает «необыкновенную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США».
Ранее Байден продлил санкции против России за «кибератаки» на США.
Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
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План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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Блинкен предложил Лаврову обменять Уилана
Блинкен рассказал, что в разговоре с Лавровым просил принять предложение по обмену Уилана
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что вновь призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы Россия приняла предложения США по обмену Пола Уилана.
По словам Блинкена, говоря о Поле Уилане, у США есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев, передает ТАСС.
Блинкен добавил, что также обсудил с Лавровым задержание журналиста американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эвана Гершковича и потребовал его немедленного освобождения.
Ранее в российском МИД сообщали, что главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы с Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение Вашингтона по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.
«Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.
Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Лавров пояснил фразу про «ждать осталось недолго»
Глава МИД России пояснил свою фразу «ждать осталось недолго» про отношения Москвы и Вашингтона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил свою фразу «ждать осталось недолго», которую он использовал, говоря о будущих отношениях между Москвой и Вашингтоном; он указал, что правда восторжествует.
Лавров в комментарии каналу «Россия-1» заявил о том, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны», отметив, что отношения между странами все равно нужно поддерживать, есть надежда, что «у американцев проснется разум».
«Посмотрим, ждать осталось недолго», – резюмировал он, передает ТАСС.
В ответ на просьбу прояснить слова «об ожидании» глава МИД России заявил, что имел в виду, что все равно правда восторжествует. По его словам «недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам, особенно в историческом плане.
Комментируя слова журналиста о том, что мир после этой фразы вздрогнул, министр сказал, что на это и было рассчитано.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Дробницкий: Белый дом провоцирует новую гражданскую войну в США
Политолог Дробницкий: Администрация Байдена начинает новую гражданскую войну в США
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Белый дом создает прецедент к решению политических вопросов силовым путем. Вместе с тем администрация Джо Байдена опасается того, что дело Дональда Трампа может срикошетить против действующего президента и его семьи. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Владимир Васильев. Ранее Белый дом заявил о готовности к массовым беспорядкам из-за дела Трампа.
«Я полагаю, что сторонники Трампа сейчас вряд ли станут организовывать масштабные протесты. Потенциально за него может проголосовать половина Америки, но из этой гигантской цифры избирателей лишь малая часть может выйти на улицу. Тем не менее это были бы многочисленные митинги», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Суть происходящего заключается в том, что выдвинутые против Трампа обвинения подвергаются сомнению с точки зрения юридической состоятельности. И чем дальше, тем сильнее будет раскручиваться этот аспект. Кроме того, большая часть американского населения считает дело политически мотивированным. Даже демократы понимают, что здесь что-то нечисто. Это первый случай в истории США, когда бывшему главе государства предъявляются уголовные обвинения», – напомнил эксперт.
«Примечательно, что каждый из пунктов обвинения представляет собой административное правонарушение. Но его совершение преподносится обвинителем как использование в предвыборных целях. И тогда оно автоматически переходит в разряд уголовных преступлений», – акцентировал он.
«Кроме того, в США никогда не преследовали экс-президентов по политическим мотивам. Сейчас же может создаться прецедент, когда каждого бывшего главу государства можно посадить в тюрьму, устранив тем самым политического противника. В Белом доме прекрасно осознают: если в 2024 году Байден проиграет выборы, расследования могут коснуться и его. Тем более, что в коррупции замешана вся его семья», – отметил Дробницкий.
«Из-за попыток американской администрации решать вопросы силовыми средствами, мы видим реальное начало новой гражданской войны в США. Горячая фаза нынешнего противостояния, конечно, значительно отличается от той, которая была в середине XIX века. Не стреляют пушки и нет как таковых фронтов, но следующим ее этапом может стать открытая оппозиционная политика местных властей по отношению к Белому дому», – полагает политолог.
Рассуждая о влиянии этой ситуации на поддержку Байдена и Трампа, Дробницкий отметил, что «рейтинг у Байдена и так уже предельно низкий, падать некуда». «Что касается Трампа, его показатели выросли невероятно. Если раньше экс-президент просто уверенно побеждал губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь на политической арене республиканцев кроме Трампа никого не видно», – сказал он.
«Нынешние политические процессы в США я бы назвал несостоятельной попыткой нанести удар по Трампу и его репутации. Вместе с тем действующая администрации Байдена пыталась прощупать почву, насколько кампания против экс-президента принесет им политические и юридические дивиденды», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Это такая попытка реализовать сложную многоходовую операцию, чтобы нанести Трампу поражение с минимальными последствиями для Белого дома. Сейчас они посмотрят на реакцию общества. Уже сегодня наблюдается высокая готовность сторонников Трампа выйти на его защиту. Все это будет иметь принципиальное значение при планировании дальнейших действий», – считает политолог.
«Вполне вероятно, что инициаторы процесса возьмут паузу. Кроме того, действующая администрация США тоже не чиста перед законом. В Палате представителей сейчас проводят расследование, поэтому семейство Байденов побаивается удара рикошетом», – заключил Васильев.
Ранее в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам из-за дела Дональда Трампа. Кроме того, пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений Трампу.
Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что арест Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии. Она также добавила, что все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя.
Накануне стало известно, что Трамп формально арестован. Его адвокат назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные. До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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Захарова разоблачила ложь Венедиктова о Гершковиче
Захарова опровергла слова Венедиктова о том, что Гершкович якобы предупреждал МИД о поездке в Екатеринбург
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Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла заявление журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) о том, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге, якобы уведомлял российские власти о своей поездке.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова Венедиктова – это или «просто фантазии для красивости речи, или злонамеренные вбросы».
Так она прокомментировала публикацию фрагмента интервью Венедиктова в Telegram-канале МИД с надписью «Осторожно, фейк». Журналист утверждал, что Гершкович якобы отправился в Екатеринбург «в открытую поездку». По его словам, американский журналист будто бы уведомлял МИД РФ и Министерство обороны России о своих планах.
Механизма уведомления иностранными корреспондентами МИДа о своих командировках не существует, отмечает РИА «Новости».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности, по ходатайству ФСБ он арестован. По ст. 276 УК («Шпионаж») корреспонденту The Wall Street Journal грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Захарова: США вручную управляют боевыми действиями на Украине
Вашингтон напрямую управляет боевыми действиями на территории Украины, координирует и контролирует киевский режим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале напомнила слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о том, что Киеву оказывается «разведывательная и информационная поддержка, чтобы позволить ему защищать себя и проводить операции».
«Кирби вновь подтвердил, что США координируют и контролируют действия киевского режима, в ручном режиме управляя боевыми действиями на территории Украины», – написала Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву.
Microsoft оштрафовали за нарушение санкций США против России
Microsoft оштрафовали на три млн долларов за нарушение санкций США против Кубы, Ирана, Сирии и России
Компанию Microsoft обязали выплатить почти три миллиона долларов за урегулирование нарушений санкций США против Кубы, Ирана, Сирии и России, говорится в документе Минфина США.
Компания согласилась заплатить 2 млн 980 тыс. долларов, чтобы урегулировать свою потенциальную административную ответственность за 1 тыс. 339 нарушений.
Они связаны с регулированием кубинского контроля активов, иранских транзакций, сирийских санкций и санкций, связанных с Украиной/Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Речь идет об экспорте услуг или программного обеспечения из США.
По поводу России указано, что Microsoft нарушила американские санкции, допустив использование продукции в Крыму.
Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.
Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.
По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.
Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
Политолог Дробницкий: США воспользуются Тайванем так же, как и Украиной
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Вашингтон использует Тайвань в своем непрямом противостоянии с Китаем по аналогии с тем, как уже использует Украину в конфликте против России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
«Сегодня в политическом истеблишменте США осознают неизбежность противостояния с Китаем. Причем оно затронет экономическую, политическую, технологическую и геостратегическую сферы. Вплоть до такой же непрямой войны, которую американцы ведут против России», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому Вашингтон постепенно расшатывает политику «одного Китая», надеясь разыграть в регионе некий сценарий, подобный украинскому. США как бы не будут стороной конфликта, но будут помогать Тайваню оружием, разведданными и так далее», – отметил собеседник.
«Штаты продолжают декларировать, что никакого «второго Китая» нет, и соглашения с Пекином не нарушены. Однако они осуществляют поставки оружия на остров и чуть ли не гарантируют его безопасность. Безусловно, это вызывает раздражение Пекина и провоцирует на громкие заявления», – полагает он.
«Приезд президента Тайваня Цай Инвэнь в США пытались преподнести как транзитную остановку по пути следования в некоторые страны Латинской Америки, с которыми у Тайбэя еще остались дипломатические отношения», – акцентировал политолог.
«Все встречи руководства Тайваня и Штатов выставляют как частные и непротокольные, но по сути это официальное взаимодействие. А значит, тем самым нарушается статус «одного Китая» и коммюнике, подписанное между Вашингтоном и Пекином, согласно которому между США и Тайбэем не может быть дипломатических отношений», – отметил Дробницкий.
«При этом, в отличие от украинской проблематики, по Китаю и Тайваню в США есть двухпартийный консенсус. Кроме того, именно республиканцы занимают не просто ястребиную позицию в отношения Пекина, а стараются расшатать статус-кво в установленных с Китаем дипотношениях», – указал он.
«Я напомню, что в 1979 году Пекин занял место Тайбэя в Совбезе ООН. Вслед за этим подавляющее большинство стран разорвали дипломатические отношения с Тайванем, тем самым признавая политику «одного Китая». Тогда же были подписаны коммюнике между КНР и США, которые, с одной стороны, закрепляли приверженность Вашингтона этой политике, а с другой – гарантировали самоуправление на острове», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь.
Встреча прошла утром в среду в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Associated Press подчеркивает, что это была первая встреча на территории Соединенных Штатов спикера нижней палаты Конгресса США с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.
По оценкам The New York Times, встреча была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с островом на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем.
По итогам встречи Маккарти заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий. Он заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню.
В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.
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Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны
Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии телеканалу «Россия-1».
Лавров подчеркнул, что американская администрация «каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять» на Украину, передает ТАСС.
При этом, по его мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном нужно поддерживать.
«Отношения, я считаю, нужно поддерживать, по крайне мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и все-таки диалог какой-то возобновится», – сказал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения.
Назван кандидат на роль «второго Зеленского» в Турции
Востоковед Семенов: США попытаются сделать президентом Турции оппозиционера Кылычдароглу
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Оппозиционный кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу открыто заявляет о своих прозападных взглядах. Скорее всего, именно ему готовят роль «второго Зеленского». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции заявили о планах США поменять Реджепа Тайипа Эрдогана на «второго Зеленского».
«Помимо действующего турецкого президента Эрдогана есть только единственный кандидат, который теоретически может выиграть выборы – это Кемаль Кылычдароглу. Соответственно, если говорить о «втором Зеленском», который будет проводить политику в интересах США, НАТО и Евросоюза, а также пытаться вернуть Турцию на путь европейской интеграции, то речь будет идти именно о нем», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов.
«Оппозиционный кандидат уже сейчас заявляет о том, что хочет изменить вектор внешней политики Анкары с Востока на Запад и добиться более тесного сотрудничества с ЕС. Кылычдароглу именно тот политик, на которого делают ставку в Америке и Европе. Администрация Байдена практически прямо говорила о том, что хотела бы сменить власть в Турции, но не путем «цветных революций», а в ходе президентских выборов», – рассказал собеседник.
«Сегодня Штаты обещают Кылычдароглу инвестиции и экономическую помощь, чтобы обнадежить турецких граждан. У оппозиционера шансы на победу достаточно высоки, особенно после того, как прокурдская партия не стала выдвигать своего кандидата. Фактически это может означать, что ее избиратели будут голосовать за кандидата от оппозиции, но делать какие-то окончательные выводы пока рано», – полагает эксперт.
«Приход к власти Кылычдароглу может привести к ухудшению отношений с Россией. Большую роль здесь будут играть обозначенные им векторы развития в пользу США и ЕС. Однако насколько далеко он может зайти в этом – еще не ясно. Я полагаю, что окончательного разрыва отношений с Россией не будет, поскольку у Турции слишком много экономических проектов завязано на Москву», – заключил Семенов.
Ранее в Турции заявили о планах США поменять Эрдогана на «второго Зеленского». Обозреватель Озгюр Байрак в статье для издания Haber7 напоминает, что скоро в Турции пройдут выборы главы государства. По мнению автора статьи, США намерены сделать «своего человека» президентом республики, чтобы использовать страну против России в Сирии, Черном море и Центральной Азии.
«На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», – пишет Байрак. В случае успеха американская сторона рассчитывает на разногласия между Россией и Турцией, добавляет автор публикации. Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена». В свою очередь советник кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез заявлял газете Yeni Safak, если на предстоящих выборах президента победит оппозиция, то Турция напомнит России о своем членстве в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что рейтинг президента Турции Реджепа Эрдогана низок, и пока он проигрывает единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который в случае победы переориентирует Турцию на США.
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