Си Цзиньпин предложил Макрону представить свой план урегулирования на Украине

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7 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Байден предал Аляску из-за России

Байден нарушил свое обещание не трогать нефть на Аляске REUTERS
США начинают добывать нефть на Аляске. Они уже привезли туда технику и людей. Это яркий пример того, как американский президент не выполняет предвыборные обещания. Американские экологи просто в шоке от предательства своего избранника. Почему Байден – ярый сторонник «зеленой повестки» – перешел на сторону нефти? И какую роль в этом играет Россия и Евросоюз? Подробности...
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Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
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Россия лишит Украину монополии на мову

России пригодятся специалисты со знанием украинского языка в области безопасности и обороны Владимир Синдеев/ТАСС
Минпросвещения продолжает работу над учебниками украинского языка, которые отправятся в новые регионы России. Предполагается, что школьники смогут изучать мову как факультативно, так и в качестве родного языка. Сообщения об этом вызвали бурную дискуссию в Сети. В чем заключаются аргументы и контраргументы сторон? И какой в целом должна быть политика России в отношении украинского языка?  Подробности...
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Французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста

Марин Ле Пен становится главной соперницей Макрона MAO/Global Look Press
Если бы выборы президента Франции проходили прямо сейчас, действующий хозяин Елисейского дворца лишился бы своего места. По крайней мере, именно такие результаты показывают свежие социологические опросы. А в лидеры рейтингов выбилась политик, которую много раз упрекали в пророссийских настроениях – Марин Ле Пен. Как же такое произошло? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
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Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
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Секретные документы США о наступлении ВСУ

Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Обсуждение: 4 комментария
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Надежды Китая на Макрона похожи на надежды России

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    «другая одежда»


    В Гидрометцентре рассказали о майской погоде на следующей неделе в Москве

    Видео

    месторождения нефти


    Байден предал Аляску из-за России

    безопасность и производство


    Путин определил новым регионам главные задачи развития

    «угрозы и вмешательство»


    Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

    учебник украинского


    Россия лишит Украину монополии на мову

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    Западу надоедают Зеленский и Украина

    страна-цивилизация


    Тимофей Бордачев: Как Китай входит в противостояние с Западом

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    Сергей Анисимов: Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

    запуганное меньшинство


    Сергей Худиев: Все успехи ЛГБТ держатся на тактике морального давления

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    Си Цзиньпин предложил Макрону представить свой план урегулирования на Украине

    7 апреля 2023, 18:41

    Текст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести со своей стороны план урегулирования украинского конфликта, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Пекин со своей стороны готов поддержать план Франции и сыграть конструктивную роль, сказал председатель КНР, передает РИА «Новости».

    Напомним, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Макрона говорится, что Китай и Франция поддерживают мирное урегулирование на Украине на основе принципов ООН.

    В Минобороны привели подробности уничтожения Киевом украинских пленных
    Минобороны: Киев намеренно уничтожает бойцов ВСУ, чтобы заставить их держать позиции
    		   
    6 апреля 2023, 19:21
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали, заявили в Минобороны России.

    В среду подразделения Южной группировки войск у поселка Авдеевка в ДНР проводили активные действия по захвату опорного пункта ВСУ. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию, сообщив о добровольной сдаче 14 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Для безопасного вывода украинских военных из опорного пункта боевые действия приостановили, огонь был полностью прекращен.

    Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы потом вывезти их в тыл российской группировки. Ночью ВСУ провели артобстрел по блиндажу, было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты, заключили в министерстве.

    В начале февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВСУ попытались дезертировать с позиций у Макеевки, но их остановили огнем заградительного отряда украинские военные. Погибло трое военнослужащих.

    Коментарии (25)
    Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
    		   
    7 апреля 2023, 09:22
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Александра Юдина

    План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.

    «Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.

    Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.

    Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.

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    Коментарии (64)
    Пентагон начал расследование утечки секретных документов по Украине
    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила о расследовании утечки документов о вооруженных силах Украины
    		   
    7 апреля 2023, 06:30
    Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх сказала, что ведомство в курсе появившихся в соцсетях сообщений и «изучает этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Несколько дней назад документы попали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) и Telegram. Оценка военной обстановки в них приводится по состоянию на март. При этом в документах нет конкретных боевых планов, в частности, когда и где ВСУ собираются наступать. Однако данные позволяют судить об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

    В документах сообщается, что половина из 12 боевых групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность этих групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат. Есть упоминания о расходах на РСЗО HIMARS – Пентагон не сообщал, как быстро ВСУ используют боеприпасы для этих систем, но в документах есть эта информация.

    Белый дом работал над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга администрации США добиться этого не удалось.

    Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.

    Коментарии (17)
    Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
    Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
    		   
    7 апреля 2023, 11:08
    Фото: Al Drago/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.

    «Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.

    Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.

    Коментарии (45)
    Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
    Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
    		   
    7 апреля 2023, 12:40
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.

    «Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.

    В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.

    «Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.

    Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.

    Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.

    Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.

    Коментарии (10)
    ВКС нанесли удар по переброшенной Киевом в Херсонскую область морской охране
    Представитель группировки ВС России «Днепр» Рулев сообщил об ударе по переброшенной к Херсону одесской морской охране

    7 апреля 2023, 06:51

    Текст: Антон Антонов

    Украина перебросила в Херсонскую область одесскую морскую охрану, российская авиация поразила пункт временной дислокации отряда, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Андрей Рулев.

    Рулев сообщил, что в результате удара оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Велетенское «безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек». Также российская артиллерия в контрбатарейной борьбе уничтожила украинские кочующие минометные расчеты у Берегового и Никольского, передает РИА «Новости».

    Напомним, Вооруженные силы России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также ликвидировали более 20 украинских националистов.


    Коментарии (3)
    Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
    Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
    		   
    7 апреля 2023, 12:40
    Фото: Zhai Jianlan/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.

    «Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.

    «Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.

    «Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.

    «Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.

    Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.

    Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.

    Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.

    Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».

    Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.

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    Коментарии (4)
    Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
    Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
    		   
    7 апреля 2023, 13:39
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.

    Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.

    По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.

    Коментарии (13)
    Си Цзиньпин заявил об отсутствии чудодейственного средства для решения кризиса на Украине

    6 апреля 2023, 19:12

    Текст: Елизавета Шишкова

    Нет чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры, заявил КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

    Он напомнил, что Китай выступает за мирные переговоры и политическое урегулирование кризиса, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин добавил, что стороны должны проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров.

    Ранее France Press сообщило, что Макрон призвал Си Цзиньпина способствовать переговорам на Украине.

    Коментарии (20)
    США и Германия выступили против более глубоких связей Украины с НАТО
    Financial Times сообщила о сопротивлении США, Германии и Венгрии созданию более глубоких связей Украины с НАТО
    		   
    7 апреля 2023, 03:41
    Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США, Германия, Венгрия выступают против планов Польши и Прибалтики предложить Украине более глубокие связи с НАТО, сообщают источники.

    По словам источников, США, Германия, Венгрия против предоставления Киеву «ясных заявлений» о поддержке «будущего членства» Украины в НАТО. В ходе переговоров глав МИД стран НАТО о том, что можно предложить Киеву, обнаружились сильные разногласия, касающиеся идеи предоставить Украине дорожную карту на саммите в Вильнюсе в июле. Так, США были «против данного предложения» и призвали сосредоточиться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Напомним, Венгрия отказалась поддерживать ведущие к конфликту с Россией инициативы НАТО. Кроме того, в Венгрии возмутились приглашением на встречу министров стран НАТО министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

    НАТО намерено удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте.

    Коментарии (9)
    Полиция пропустила на территорию Киево-Печерской лавры провокаторов
    Полиция пропустила на территорию Киево-Печерской лавры около 20 провокаторов
    		  
    6 апреля 2023, 20:37
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Группа из 20 человек собралась вечером на территории Киево-Печерской лавры и выкрикивала оскорбления в адрес священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    Провокаторов пропустила полиция, передает ТАСС.

    Противники УПЦ собрались сначала у Ближних пещер лавры, а затем в сопровождении полиции проследовали к Дальним пещерам. Ранее полиция не разрешала провокаторам проходить на территорию лавры, они находились у входа.

    Противники выкрикивали оскорбления, проукраинские и антироссийские лозунги, а в храме в это время проходила служба.

    Ранее сообщалось, что руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» заключило договор с полицией об охране монастыря. В УПЦ отметили, что это стало очередным инструментом давления на монахов и прихожан.

    Коментарии (2)
    ФСБ поймала украинского агента в Херсонской области
    ФСБ: Агент Украины и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области

    7 апреля 2023, 09:55

    Текст: Ольга Никитина

    Федеральной службой безопасности России на территории Херсонской области задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, сообщила пресс-служба ФСБ.

    По данным ФСБ, они собирали сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России в регионе, передает РИА «Новости».

    Используя интернет-мессенджеры, задержанные передавали СБУ данные о маршрутах перемещения и видах используемой в СВО военной техники с координатами. Служба безопасности Украины использовала полученные данные для передачи представителям военизированных формирований Украины «с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».

    Заведены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), задержанных арестовали. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

    В начале апреля оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена).

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    Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
    Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
    		   
    7 апреля 2023, 00:24
    Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.

    Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.

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    Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
    Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
    		   
    7 апреля 2023, 17:57
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Никитина

    Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.

    Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.

    При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.

    Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.

    Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.

    Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.

    В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.

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    Офицер американской разведки назвал главный просчет Запада в отношении СВО
    Экс-разведчик морской пехоты США Риттер счел главным просчетом Запада мнение о якобы бездействии России в ходе СВО

    7 апреля 2023, 02:36

    Текст: Антон Антонов

    Главный просчет западных аналитиков в отношении хода специальной военной операции на Украине заключается в том, что они думают, будто Россия бездействует, хотя российские войска уничтожают украинских военных и технику, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

    Риттер указал на огромные потери вооруженных сил Украины. По его словам, «Путин – мастер побеждать». Риттер отметил, что порой «победа требует терпения», главное – «избегать ловушек» и не допускать «опрометчивых поступков».

    Кроме того, Риттер указал на успех главы российского государства в Сирии, где удалось противостоять террористам и вернуть захваченные ими территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается, так как остается пока «единственным средством достижения тех целей, которые стоят» перед Россией.

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