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Протестующие освистали премьера Франции в знак несогласия с пенсионной реформой
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Около 200 протестующих освистали кортеж премьер-министра Франции Элизабет Борн, когда она прибыла с визитом в больницу в городе Родез на юге страны, сообщает издание Centre Presse Aveyron в Twitter (заблокирован в России).
По данным агентства France-Presse, протестующие выкрикивали слова про отставку президента Франции Эммануэля Макрона и про саму Борн, передает РИА «Новости».
Перед визитом премьера в Аверон генеральный секретарь регионального подразделения профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Давид Жисто заявил, что не поддерживает попытку Борн переключить внимание граждан на проблемы здравоохранения.
Борн в ходе визита отметила, что ее позиция полностью поддержана главой страны, также она призвала протестующих к спокойствию.
Ранее сообщалось, что в столице Франции в ходе протестов против пенсионной реформы задержали более 20 человек.
Временного поверенного в делах Франции обвинили в ложных заявлениях по Буче
Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД России
Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари был вызван в МИД России, ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче.
На сайте МИД сообщается, что в ведомстве указали французскому представителю на «категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений» в отношении российских военных.
В министерстве обратили внимание на то, что российская сторона много раз указывала на нестыковки в этой «пропагандистской инсценировке».
«Подобные провокационные выпады представителей недружественных стран звучат тем более безосновательно, что до сих пор мы так и не увидели доказательств так называемой резни в Буче – списков имен убитых, обстоятельств и дат их смерти, заключений судмедэкспертов», – говорится в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад воспользовался фейками о Буче.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
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Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его способствовать переговорам на Украине, сообщает France Press.
Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию». Он добавил, что знает о приверженности Китая «уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация на Украине «нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе».
Ранее сообщалось, что Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте.
Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.
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Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.
Захарова ответила на слова Макрона о ядерном оружии
Захарова ответила на слова Макрона о ядерном оружии картой размещения тактического оружия США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории показала карту баз США.
В своем Telegram-канале Захарова приводит слова Макрона о том, что ни одна страна «ни при каких условиях» не может размещать ядерное оружие на чужой территории.
Дипломат опубликовала карту с размещением тактического и ядерного оружия США в других странах. В комментарии к схеме она спросила: «Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?»
Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Кремль отреагировал на призыв Макрона к мирным переговорам по Украине
Продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы в ситуации вокруг Украины, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, прокомментировав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что пока Киев не показывает никаких перспектив для мирного урегулирования. Исходя из позиции Украины, пока иных путей, как продолжение СВО, для России нет, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, но с Украиной ситуация пока сложная.
Ранее издание WSJ сообщило, что Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
СМИ: Си Цзиньпин пытался настроить Макрона против США
Reuters: Си Цзиньпин пытался склонить Макрона к противодействию США
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Председатель КНР Си Цзиньпин выстраивает отношения с Европой и, в частности, проводит переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы противодействовать Соединенным Штатам, пишут западные СМИ.
По словам профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн, Си Цзиньпин для противодействия США будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, к коим эксперт отнес Францию. В статье для Reuters аналитик указывает, что Си Цзиньпин оказал Макрону «необычайно щедрый прием».
Чжао Суйшэн отметил, что, по оценке экспертов, прошедшая встреча глав Китая и Франции является признаком «растущего наступления» Пекина на ключевых союзников в ЕС для противодействия США, передает Ura.ru.
В публикации отмечается также, что Макрон является одним из ключевых союзников Пекина и наиболее важным союзником в Европе.
В статье Reuters также приводятся цитаты из китайского издания Global Times, которое пишет, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона – это тупик».
В Кремле ранее заявляли, что переговоры глав Китая и Франции Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона в Пекине – это очень важный контакт.
Экс-президент Франции Олланд признал Евросоюз полноценным участником конфликта на Украине
Экс-президент Франции Олланд в разговоре с пранкерами признал Евросоюз полноценным участником конфликта на Украине
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине.
В разговоре с пранкерами Олланд заявил, что участие Евросоюза и Франции в конфликте на Украине отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы страны. По его словам, Россия может использовать их поддержку как предлог для действий против соседней европейской страны, пишут «Известия».
Олланд указал, что Украине необходимо передать истребители F-16, обучать их управлению может не только США. Также он отметил, что Киеву не стоит вести мирные переговоры, пока ВСУ может воевать.
Он отметил, что сегодня переговоры с Путиным привели бы к статусу-кво, и нет признаков того, что российский президент согласится вывести свои войска из Донбасса и из Крыма. Олланд заявил пранкерам, что не может быть никаких переговоров, и европейские лидеры не должны упоминать слово «переговоры» до тех пор, пока можно бороться до последнего.
По мнению Олланда, от исхода конфликта на Украине зависит новый мировой баланс, который окажет влияние на Китай, Иран и Турцию. Он считает, что победа Киева послужит отпором для таких «авторитарных режимов».
«Украинские требования в военном плане не могут сводиться к тому, чтобы просто отвоевать несколько квадратных километров. Это действительно должно быть наступление, которое позволит нанести Путину настоящее поражение», – заявил бывший президент Франции.
Олланд также согласился с мнением о том, что минские соглашения были подписаны под давлением, когда «не давали спать и есть», и пришлось на все согласиться, потому что «это было пыткой». Экс-президент Франции заявил, что единственной целью минских соглашений было дать время Украине восстановиться и укрепить свои военные возможности.
Олланд также вспомнил в разговоре «Порошенко» события Евромайдана. Он заявил, что без приезда Порошенко в Париж вместе с будущим мэром Киева Виталием Кличко не получилось бы сместить главу государства Виктора Януковича.
В числе прочего Олланд раскрыл подробности своего разговора с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, который понял, несостоятельность его позиции сыграть роль в переговорах между Украиной и Россией. Также, по словам экс-президента Франции, Макрон готов поставлять вооружение, которое «Украина много расходует».
По его словам, Украина должна в первую очередь получать технику, не требующую обучения военных, и запчасти к ней, и все, что может быть незамедлительно использовано для противодействия российскому наступлению.
Олланд также высказался против проведения пенсионной реформы во Франции, и будь он президентом, тогда бы «обсуждались только вопросы нашей собственной безопасности, безопасности Украины и борьбы с инфляцией». Бывший президент отметил, что на Макрона оказывает влияние его жена Брижит, которая может давать ему советы по поводу управления страной.
«Так что, если ты сможешь убедить Брижит Макрон, ты сможешь добраться до Эммануэля Макрона», – посоветовал Порошенко Олланд.
Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерами призвал пресекать диалог Франции с Россией.
В Париже протестующие атаковали известный ресторан «Ротонда»
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже закидали полицейских пустыми бутылками и петардами в районе исторического ресторана «Ротонда».
Сообщается, что вандалы разбили витрины ресторана и подожгли при помощи пиротехники козырек уличной веранды. Пожарные под прикрытием полиции справились с огнем, передает ТАСС.
Также был вскрыт бак для сбора стекла, его содержимым протестующие забросали полицейских. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.
На место прибыли сотрудники спецподразделения полиции по борьбе с уличными беспорядками BRAV-M.
Ранее в МВД Франции заявили, что участие в беспорядках принимают погромщики из Германии, Греции и Италии.
Си Цзиньпин и Макрон призвали не допускать использования ЯО в украинском конфликте
Председатель Китая Си Цзиньпин и глава Франции Макрон призвали не допускать использования ЯО в украинском конфликте
Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте, заявил председатель Китая Си Цзиньпин на переговорах с главой Франции Эммануэлем Макроном.
По его словам, Пекин совместно с Парижем готовы выполнять торжественное обещание не применять ядерное оружие и не вести ядерных войн, выступать против применения биологического и химического оружия, против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты, передает РИА «Новости».
Макрон подтвердил, что Франция полностью разделяет желание Китая препятствовать использованию ядерного оружия в конфликте на Украине, передает ТАСС.
Также Макрон добавил, что это предусматривает соблюдение международных договоров в данной сфере.
«Ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе», – подчеркнул он. Ранее издание WSJ сообщило, что Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине.
Французские «желтые жилеты» выступили против поставок оружия на Украину
Основатель французского движения «Желтые жилеты» заявил, что группа выступает против поставок вооружения на Украину
Французское движение «желтых жилетов» выступило против поставок вооружения на Украину, заявил основатель политического ядра движения – ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.
По его словам, движение отмечает, что у этих поставок есть цена. Так, бюджет французской армии могут увеличить до 400 млрд евро, а это значительное увеличение, передает РИА «Новости».
Также координатор движения напомнил, что «желтые жилеты» являются экономически очень неустойчивыми слоями населения страны.
Кроме того, Валет отметил, что именно этих людей правительство Франции будет просить всячески ужаться, в то время как в стране увеличивают военный бюджет на миллиарды евро
«Все это, чтобы поддержать промышленность войны, которая происходит не на территории Франции. Люди этого не понимают», – подчеркнул основатель ассоциации.
Напомним, в Париже проходили манифестации «желтых жилетов» в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Десятки человек задержаны в Париже на марше против пенсионной реформы
Десятки человек задержаны в Париже на марше против пенсионной реформы, есть раненные
В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы полиция задержала более 20 человек, три человека пострадали, сообщил телеканал BFM.
В числе пострадавших – 29-летняя девушка, она получила удар камнем по голове и была госпитализирована. Также травмы получила одна представительница жандармерии, передает ТАСС.
Протестующие бросают в полицейских бутылки и петарды, бьют витрины и рекламные щиты. Правоохранители применяют слезоточивый газ, а также гранаты с резиновыми поражающими элементами.
Ранее сообщалось, что протестующие закидали полицейских пустыми бутылками и петардами в районе исторического ресторана «Ротонда» в столице Франции.
Китай и Франция поддержали прекращение конфликта на Украине
Китай и Франция призвали придерживаться принципов ООН при установлении мира на Украине
Китай и Франция поддерживают мирное урегулирование на Украине на основе принципов ООН, говорится в совместном заявлении Пекина и Парижа.
Франция и КНР поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права, гуманитарных обязательств, целей и принципов Устава ООН, говорится в распространенном по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявлении, передает ТАСС.
Ранее политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине.
Песков назвал важными переговоры Си Цзиньпина и Макрона
Переговоры глав Китая и Франции Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона в Пекине – это очень важный контакт, Кремль отслеживает сообщения об этом, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Россию и Китай связывает «очень богатый комплекс отношений». «Это то, на чем мы главным образом концентрируемся», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Китай является «очень серьезной, очень большой державой со своей суверенной позицией», которая формируется серьезным образом. Китай – не та страна, которая под внешним влиянием быстро меняет позиции, указал Песков.
Как отметил ранее политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД, визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине.