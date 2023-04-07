Ледяной шторм в канадском Квебеке унес жизни двух человек, сотни тысяч остались без электричества

В результате ледяного шторма в Канаде погибли два человека, ветер повалил деревья, повреждены линии электропередачи, без света остались свыше 1 млн человек.

Как сообщил премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего, один человек погиб, когда из-за сильного ветра на него упало дерево, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Прогнозируется, что на восстановление подачи электричества уйдет несколько дней. Жители нескольких крупных городов могут провести пасхальные выходные в темноте, сообщает канал «Россия 24».

Ледяные дожди и сильный ветер с порывами до 60 м/с обрушились на Канаду 6 апреля. В результате широкомасштабных отключений электроэнергии было нарушено питание некоторых вышек сотовой связи, возникли перебои в предоставлении жителям услуг связи, сообщает Montreal Gazette.

В Оттаве из-за осадков парализовало движение общественного транспорта. Городские власти пока не называют сроки восстановления работы.

В провинциях Квебек и Онтарио проживают более половины общей численности населения Канады (около 39 млн человек).