Объявлено о разработке единых стандартов поддержки участников СВО и их семей

Кириенко и Цывилева посетили Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве

Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве стал точкой сбора передовых практик в работе с запросами защитников Отечества и их семьями, заявил в ходе посещения центра первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева ознакомились с работой Единого центра поддержки участников СВО и их семе, открытого в Москве.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента, созданный главой государства фонд поможет регионам выстроить работу с участниками СВО и их родными по единым стандартам.

Фонд будет персонально сопровождать ветеранов СВО, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 11 мая 2014 года. Помощь также получат члены семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач.

Фонд окажет ветеранам СВО содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

«Ключевой принцип работы Фонда – максимальная открытость для запросов ветеранов СВО и семей погибших бойцов на территории всей страны. В работе Фонда практики регионов обязательно будут учтены, так как на уровне субъекта всегда лучше видно, с какими именно проблемами сталкиваются люди и как эти проблемы можно быстро решить», – отметила в ходе посещения центра председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ранее президент подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

В открывшемся в Москве Едином центре поддержки участников СВО помимо справочной информации о работе городских сервисов и действующих мерах социальной поддержки, могут получить консультацию о карьерных возможностях. Кроме того, в центре действует клуб для общения и социализации участников СВО и членов их семей.