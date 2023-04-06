Правительство Финляндии ушло в отставку в связи с избранием нового парламента

Глава 76-го правительства Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинисте прошение об отставке кабинета, сообщила канцелярия президента страны.

Прошение об отставке правительства подается в связи с избранием нового состава парламента, передает РИА «Новости».

По сообщению канцелярии, премьер-министр Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинисте, президент принял просьбу правительства об отставке и попросил его продолжать исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое правительство.

После этого правительство Марин продолжит работу в качестве технического кабмина, занимаясь повседневными делами без политических решений. Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета.

Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин признала, что ее Социал-демократическая партия потерпела поражение на выборах, победителями стали оппозиционные партии.