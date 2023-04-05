В здании Минобороны в Москве начался пожар

В одном из зданий Министерства обороны в столице началось возгорание, сообщил источник в экстренных службах в среду.

Загорелось здание по улице Знаменка, 19, оно находится на территории Минобороны, сказал собеседник ТАСС.

«Пожару присвоен второй повышенный номер сложности», – сказал собеседник агентства, ответив, что всего их в Москве пять.

Интенсивное горение фиксируется в окне на третьем этаже, пояснил он.

В апреле 2016 года в одном из зданий Минобороны уже был пожар на площади 3,5 тыс. кв. метров, тогда произошло частичное обрушение кровли на площади 1,2 тыс. кв. метров.