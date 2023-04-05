Подведены итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

На участие в юбилейном сезоне ХХ Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» зарегистрировалось более 100 тыс. человек.

ХХ сезон стартовал 2 февраля в Совете Федерации при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских городов и сел.

Об итогах заявочной кампании юбилейного сезона рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов: «Проект «Моя страна – моя Россия» вошел в нашу платформу в 2019 году и продолжает показывать стабильный рост – в этом году мы получили большое количество заявок на участие от людей, заинтересованных в процветании своей малой родины. В XX сезоне было зарегистрировано более 100 тыс. участников, почти на 10 тыс. больше, чем в предыдущем. Отмечу также, что помимо граждан Российской Федерации, были зарегистрированы представители 25 иностранных государств».

В 2023 году конкурс проходил в 15 номинациях, охватывающих самые разные сферы социально-экономического развития российских территорий. Ежегодно содержание номинаций согласовывается с профильными министерствами и федеральными ведомствами. Так, одна из номинаций – «Интеллектуальная собственность моей страны» уже не первый год реализуется при партнерстве с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Традиционно в конкурсе «Моя страна – моя Россия» участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. С 2021 года к проекту могут присоединиться самые юные жители страны в возрасте до 13 лет в специальной детской номинации. В нынешнем сезоне номинация «Сказки детей о науке» стала третьей по популярности – в ней было зарегистрировано 13 617 детей из всех регионов России. Лидером по числу регистраций стала номинация для педагогов «Моя педагогическая инициатива», которая набрала 20 583 заявки, на втором месте – «Моя гордость. Моя малая родина» – 14 113 участников.

Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» на площадке Петербургского международного экономического форума стало традицией. В 2023 году также запланировано проведение церемонии в Молодежный день форума.