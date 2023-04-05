Путин: Россия не намерена самоизолироваться от других стран Путин отметил особое положение России как самобытного государства-цивилизации Путин указал на мешающие сотрудничеству стран противоречия 5 апреля 2023, 16:03 Текст: Алексей Дегтярёв

Продуктивное сотрудничество в мире тормозится из-за накопившихся противоречий, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами других стран. «Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному, продуктивному взаимодействию государств. Но все-таки хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами», – цитирует президента ТАСС. Он также обратился к присутствующим на церемонии послам. Любые начинания иностранных дипломатов и предложения, идущие в таком русле, встретят поддержку российского руководства и деловых и общественных кругов, сказал Путин. Глава Российского государства подчеркнул, что послам вручена ответственная миссия по представлению этих стран в России. «Исходим из того, что вы будете активно вовлечены в решение самых разных вопросов, касающихся политического диалога, торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми», – подвел итог Путин. Напомним, в среду в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот от послов 17 стран президенту России. Путин отметил, что Россия не собирается изолироваться от других стран. Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Нужно продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае, если они принимают решение об уходе с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Путин отметил, что должны учитываться интересы регионов, ведь это жизненно важная для них тема, влияющая на их развитие. При этом глава государства попросил глав регионов всегда согласовывать эти вопросы с соответствующим институтом в правительстве, передает РИА «Новости». «Потому что нам здесь компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда «зеленый свет», обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», – отметил глава государства. Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия, передает ТАСС. Ранее Путин отмечал, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя. Глава государства заявлял также, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году. Путина попросили вернуть черчение в школы Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть в школы урок черчения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин попросил президента Владимира Путина вернуть в школы урок черчения. Дюмин в ходе президиума Госсовета в Туле сообщил, что вернуть в школы черчение просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям, передает РИА «Новости». С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. «Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», – сказал губернатор. Ранее член Общественной палаты Наталья Кравченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявляла, что России нужны инженеры, конструкторы, изобретатели. Для их массовой подготовки нужен соответствующий тип мышления – инженерный, а для этого необходимо создавать в школах соответствующую среду, отмечала она. Новости СМИ2 Путин призвал к кратному росту выпуска автомобилей в России Путин: Существующих мер поддержки автопрома достаточно для кратного роста объема выпуска автомобилей в России 4 апреля 2023, 12:47 Текст: Ольга Никитина

Перед Россией стоит задача кратного увеличения производства востребованных автомобилей, мер поддержки автопрома для этого достаточно, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное количество автомашин. Разумеется, соответствующего, высокого качества. И эта программа субсидирования (программа льготного автокредитования на автомобили стоимостью до 2 млн рублей – прим. ВЗГЛЯД), конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы людям помочь купить машину в связи с ростом цен и инфляцией, о которой я сказал. И поддержать автопром. И этех мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что наибольшее падение промышленности зафиксировано в автомобильной промышленности: оно превысило 60% и стало результатом действий «наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших». «Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все обязательства», – сказал Путин. Президент отметил, что увеличение уровня поддержки сейчас приведет только к росту цен на автомобили. «То есть если мы при дефиците автомобилей будем просто повышать уровень поддержки, это приведет к одному – дальнейшему повышению цены. Мы сохранили элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом генеральный путь решения проблемы – это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. Уверен, мы это сделаем в ближайшее время», – заключил Путин. Также глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Путин посетил завод «Тулажелдормаш» Путин прибыл в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Планируется, что в Туле глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций, передает ТАСС. В материалах Кремля отмечается, что «Тулажелдормаш» является одним из ведущих российских машиностроительных предприятий, оно входит в перечень системообразующих организаций в сфере промышленности и стратегически важных предприятий региона. Основано в 1869 году как паровозные мастерские Московско-Курской железной дороги. В период Великой Отечественной на предприятии выпускали оборонную продукцию, в том числе мины и устройства для разрушения железнодорожных путей. В настоящее время более 2,5 тыс. единиц техники, произведенной на «Тулажелдормаш», работают на российских железных дорогах и в странах СНГ. Основным заказчиком предприятия являются РЖД. Ранее в Кремле сообщали, что Путин собирается в Тулу. Новости СМИ2 Анонсировано выступление Путина с большой речью о внешней политике Президент Владимир Путин решил выступить с большой речью о внешней политике на церемонии вручения верительных грамот 5 апреля 2023, 12:47 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин в среду во время вручения верительных грамот прибывшими в Россию послами иностранных государств выступит с объемной речью по внешнеполитической проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, само мероприятие запланировано на 15.00 мск в Большом Кремлевском дворце, передает ТАСС. «Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», – заверил Песков. Ранее Путин спрогнозировал длительные санкции против России. Сенатор: Россия ускоряет переход к высокотехнологической экономике Сенатор Долгов: Результатом российской самостоятельности в промышленности станет усиление нашего влияния в мире

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

Достичь промышленного и технологического суверенитета России помогут расширение инвестпрограмм, а также развитие экспорта и подготовка молодых специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел Госсовет по развитию промышленности. «Президент поддержал многие рекомендации нашей рабочей группы «Промышленность» под руководством тульского губернатора Алексея Дюмина. Я говорю о докапитализации региональных фондов развития промышленности, об увеличении финансирования НИОКР, о дополнительной поддержке высокотехнологических проектов и производств», – рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «В целом, мы видим, что глава государства поручил ускорить переход к высокотехнологическому укладу экономики. Это дает дополнительный импульс развитию производственных отраслей и ведет к нашему технологическому и промышленному суверенитету», – отметил собеседник. «Российской самостоятельности в промышленности поспособствует запуск дополнительных инвестиционных программ и выход на новые экспортные рынки. Также президент поддержал предложения по выделению дополнительных средств предприятиям и компаниям, которые занимаются высокотехнологическим экспортом. Здесь одним из важнейших результатов будет усиление нашего влияния в мире», – пояснил сенатор. «Среди мер поддержки промышленного экспорта могу отметить логистическую субсидию, льготные кредиты экспортерам, субсидию банкам на кредитование высокотехнологических производств, которую поддержали президент и Центробанк. Есть и масса других мер, заложенных в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». В целом президент в условиях непростого бюджета дал установку найти дополнительные средства для поддержки промышленного роста. Он также упомянул про рачительное расходование средств Фонда национального благосостояния», – указал парламентарий. «Кроме того, мы обсуждали подготовку молодых специалистов для работы в промышленной сфере – это расширение программ профессионалитета, специалитета и другие меры, направленные на кадровое укрепление наших производств. Также мы прорабатывали совершенствование преподавания технических наук, например – о возвращении черчения в школьную программу», – перечислил парламентарий. «Помимо этого, увеличение числа точных и естественных наук в школе поспособствует притоку большего числа квалифицированных кадров в промышленность. Отдельно Путин говорил об улучшении социальных условий трудящихся, например, о продолжении ипотечных программ», – сказал Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию российской промышленности и индустриального потенциала в условиях санкций. По словам главы государства, страна смогла «выйти на новый цикл роста экономики». Он призвал оперативно проработать меры поддержки для опережающего развития обрабатывающей промышленности, организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Президент напомнил о важной цели: обеспечить в нынешнем году привлечение 2 трлн рублей инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. К 2030 году этот показатель должен превысить 10 трлн рублей. «В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции», – подчеркнул он. В свою очередь, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин предложил закрепить приоритет российских товаров во всех видах закупок. Кроме того, Дюмин попросил президента вернуть в школы урок черчения. По словам губернатора, об этом просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям. С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. Новости СМИ2 Путин одобрил пересмотр таможенных пошлин Путин: Таможенные пошлины в России при необходимости стоит пересмотреть 4 апреля 2023, 16:24 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета согласился с мнением, что таможенную политику России стоит пересмотреть и скорректировать при необходимости. «Коллеги отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен», – приводит его слова ТАСС. Путин сказал, что нужно «обязательно посмотреть на это посерьезнее и произвести соответствующую корректировку». «Конечно, что же мы на конечную продукцию [пошлины] обнуляем, а на сырье и на комплектующие держим высокие тарифы?» – спросил глава государства, добавив, что такая политика приведет к тому, что в России не будет собственной конечной продукции. Напомним, еще в конце прошлого года Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада. В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Путин учредил фонд «Защитники Отечества» Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» опубликован в понедельник, передает ТАСС. Согласно указу, фонд будет поддерживать ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, а также лиц, с 11 мая 2014 года принимавших участие в боях в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР. Также фонд будет оказывать помощь членам семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. В пресс-релизе фонда, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что основной его задачей является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Сообщается, что с целью обеспечения персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам. Одна из ключевых задач фонда – вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда начнут работу в каждом российском регионе. Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, его заместителем стала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты. Председателем фонда стала Анна Цивилева – глава совета директоров «Колмар Груп», специализирующейся на угледобыче. С 2019 года она также входит в совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента. Председателем попечительского совета стал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Ранее глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству. Новости СМИ2 Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии 2 апреля 2023, 18:38 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, он отметил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что к настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Белоруссии в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. По его словам, планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов. «Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надежную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и преграды и продолжим работу по наращиванию союзнических связей между Россией и Беларусью», – говорится в его телеграмме. Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго. Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене. Назван срок предоставления Путину предложений по обеспечению роста населения Правительство в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России 4 апреля 2023, 17:54 Текст: Ольга Никитина

Правительство в мае представит на рассмотрение президента России Владимира Путина идеи по обеспечению стабильного роста численности населения страны, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В числе возможных мер рассматриваются региональные программы повышения рождаемости, совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей, создание условий для дистанционной работы женщин с детьми и возвращения их на работу с сохранением мер поддержки, говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным стратегической сессии по народосбережению и поддержке семей с детьми. Кроме того, речь идет о развитии инфраструктуры здравоохранения, в том числе в сельской местности, а также расширении программы диспансеризации населения. Предложения, как отметили в правительстве, лягут в основу проекта мер по обеспечению стабильного роста численности населения в России. Наряду с другими инициативами кабинета министров они будут представлены главе государства в мае 2023 года, сказано в сообщении. В январе президент Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость. Новости СМИ2 Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Песков отказался комментировать сообщения о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell 4 апреля 2023, 13:33 Текст: Ольга Никитина

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что «Новатэк» якобы получил согласие президента Владимира Путина на перечисление Shell всей суммы за ее долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует деловую переписку, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» написал, что по условиям якобы заключенной сделки Shell смогла бы вывести эти деньги из России, а «Новатэк» получил бы долю в проекте. В сентябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру. В Кремле анонсировали поездку Путина в Тулу Кремль анонсировал проведение Путиным заседания Госсовета 3 апреля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин намерен во вторник посетить Тульскую область и провести заседание президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства проведет заседание в формате видеосвязи, его темой станет развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, передает ТАСС. Президент посетит завод «Тулажердормаш», являющийся одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства и обновления железнодорожных путей. Новости СМИ2 Путин: Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы 4 апреля 2023, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Говоря об иностранных компаниях, ушедших из России, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что «отряд не заметил потери бойца», передает РИА «Новости». «Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы», – сказал в свою очередь Путин. Также Путин добавил, что Россия многое сделала для развития отечественной промышленности заранее, до введения санкций, передает ТАСС. При этом Путин не согласился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который провел параллель между текущим положением дел и 1940-ми. «Во время Великой Отечественной войны, действительно, целые отрасли переводились за Урал, но они, как правило, не начинали работать с колес. Были и такие случаи, но в основном они начинали работать на базе, которая создавалась в конце 1930-х. Заранее государство предусмотрело такую возможность и начало создавать там (за Уралом) производственные мощности, во всяком случае, места расположения были определены заранее», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что России нужно динамично развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Кремль анонсировал заседание Госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства состоится в четверг в Москве, в нем примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что во время заседания ВГС будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым союзным программам. Также будут приняты решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества, передает ТАСС. Ранее Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии. Новости СМИ2 Путин назвал задачу номер один для государства Путин: Задача номер один для государства – достойный уровень доходов российских семей 4 апреля 2023, 12:22 Текст: Ольга Никитина

Доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Вопрос-то на самом деле ключевой для всей страны, для любого рабочего человека – его уровень благосостояния, уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства», – приводит его слова ТАСС. «Абсолютно задача номер один – чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», – подчеркнул российский лидер. Также Путин отметил, что в конце прошлого года чуть-чуть начала расти реальная заработная плата, а в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону. По его словам, реальная заработная плата в целом по России в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2–3%, передает РИА «Новости». Напомним, Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей.