Польша отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за участия россиянок

Польская федерация фехтования отказалась от организации женского этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Познани из-за решения международной федерации допустить к участию в турнире российских и белорусских спортсменок, сообщила пресс-служба организации.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был пройти в Познани с 21 по 23 апреля, турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

Ранее Федерация фехтования Германии (DFB) объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов. Затем к ней присоединилась Дания.

Напомним, 10 марта стало известно, что Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил допустить к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, но не под своими флагами, а под эгидой организации.