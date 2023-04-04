Эксперты назвали лучшие региональные практики за неделю

В Оренбургской области сельским врачам узких специальностей назначили ежемесячную выплату, а в Ямало-Ненецком АО для льготных категорий граждан выделят дополнительное питание, эти и другие инициативы Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел в топе региональных практик за неделю.

Так, ежемесячную социальную выплату – до 14,5 тыс. рублей – назначили сельским врачам-фтизиатрам, психиатрам, психиатрам-наркологам, судебно-медицинским экспертам в Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ЭИСИ.

На Камчатке реализуется проект «Репродуктивное здоровье». Молодым людям от 18 до 35 лет, заключившим брак, будут выдавать «Сертификаты молодоженов», которые позволят им оценить готовность к рождению детей.

В перечень обследования включены осмотры узкими специалистами, набор гормональных, онкологических, бактериальных лабораторных исследований и комплекс ультразвуковых обследований.

Еще одной из лучших региональных практик эксперты посчитали выдачу электронного сертификата на дополнительное питание номиналом до 6500 рублей для жителей Надыма и Пангодах Ямало-Ненецкого АО.

Сертификат смогут получить беременные и кормящие женщины при наличии медицинских показаний, малыши до трех лет с медицинскими показаниями, из малоимущих семей либо с инвалидностью, а также дети участников СВО до трех лет.

В апреле АО «Сахафармация» начнет реализацию проекта по онлайн-заказу и доставке лекарственных препаратов в Намском районе Якутии, далее будет масштабировать его в других районах. Лекарства будут храниться в районной аптеке либо привозиться на дом.

В Приморском крае стартует акция «Будь в спорте – регистрируйся и побеждай». Для участия в акции приморцы должны отсканировать QR-код на спортивном объекте. Среди участников будут разыграны ценные призы по различным возрастным группам. По условиям акции необходимо зарегистрировать не менее 42 тренировок в течение шести месяцев, для возрастной группы 60 лет и старше – не менее 21 тренировки.