В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации

Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам

Kyodo: Китай впервые с 1964 года поменял позицию по Курилам, заняв нейтралитет

Китай впервые за почти 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, сообщают японские СМИ.

По информации агентства Kyodo, которое ссылается на источники, близкие к китайской стороне, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с главой российского государства Владимиром Путиным указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.

При этом Kyodo напоминает, что бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по данному вопросу, и с тех пор Китай не поднимал эту тему, передает ТАСС.

В Японии считают, что изменение позиции Пекина «укрепит уверенность» России, в результате, по оценке японской стороны, это еще больше затруднит переговоры о заключении мирного договора между Москвой и Токио.

Кроме того, на саммите в Москве российская сторона предложила Китаю инвестировать в Курильские острова, которые имеют статус территориальной Особой экономической зоны.

Между тем японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».

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