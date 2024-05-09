Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Путин поблагодарил президента Таджикистана за соболезнования после теракта в «Крокусе»
Президент Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном выразил ему благодарность за соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле».
«Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта», – сказал Путин президенту Таджикистана, передает ТАСС.
Также российский лидер отметил, что работа спецслужб России и Таджикистана по реагированию на общие террористические угрозы налажена. Терроризм представляет угрозу для всех стран, подчеркнул президент России.
Ранее и. о. директора ФСБ Александр Бортников отмечал, что основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей.