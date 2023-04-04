Блинкен назвал выделенную ЕС Украине сумму за время конфликта

Боец из ДНР рассказал о чудовищных пытках СБУ

Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал о пытках напильником и ножовкой со стороны СБУ

Вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ.

Боец рассказал, как попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой. Руслану пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином и имитировали казнь, передает РИА «Новости».

«Положили на пол, мы лежали и ждали очереди, пока будут допросы идти. Кому не лень проходили и нас били, прыгали по нам. Во время допроса раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом). Если ты отвечал «не знаю, не помню», начинали бить током, дубинками избивали», – вспоминает военнослужащий.

Также российский боец вспомнил, что после допроса украинскими военными пленных повезли в СБУ.

«Меня закинули в сарай, начали избивать, пакет на голову надевать, тряпку на лицо, водой поливать. Задавать вопросы пытались «чем ты можешь нам помочь?» Говорили, «если ты не нужен, расстреляем тебя». Однажды вывозили в посадку, возле ног стреляли – запугивали», – сказал он.

Руслан отметил, что это продолжалось полтора-два часа, после его отвели в сарай и там оставили.

«Потом сбушник вернулся уже пьяный и начал: взял напильник и пытался отпилить мне ногу, потом взял ножовку, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать. Как обычно, на испуг пытались все, чтобы я им чем-то помог», – рассказал он.

По словам Руслана, пленных выводили на улицу, кидали в яму и поливали бензином вокруг, планируя поджигать.

В заключение боец из ДНР рассказал, что сотрудники СБУ придумали, что он им может быть полезен для «правильной» отчетности, так как сказали, чтобы он в протоколе указал, что его пленили не под Марьинкой, а в другом месте.

Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.