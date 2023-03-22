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«Сила Сибири-2» поможет перекинуть газ из Европы в Китай Кирилл Кухмарь/ТАСС
Когда в 2014 году Запад ввел первый пакет санкций против России, с Китаем был подписан исторический контракт на строительство газопровода «Сила Сибири». Это было сенсационное событие, которое разрушило планы изолировать Россию. С тех пор с Китаем обсуждается проект строительства «Силы Сибири – 2». Время для новой исторической сделки пришло, однако ее все нет. Почему? Подробности...
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Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

Примирение персов и саудитов способно остановить не одну, а десяток войн Saudi Press Agency/REUTERS
План Китая может быть взят за основу при урегулировании на Украине, когда к этому будут готовы на Западе, заявил президент России по итогам переговоров с председателем КНР. Другой мирный план Китая реализуется уже сейчас на Ближнем Востоке. В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости.  Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Запад меняет условия финансирования Украины

Международный валютный фонд спасает украинский бюджет Xinhua/Global Look Press
На Западе объявлено о готовности выделить Украине новые миллиарды долларов. Выяснилось, что киевскому режиму не хватает гигантских средств, уже переданных или обещанных Евросоюзом или Соединенными Штатами. Как же так получилось и почему новые транши МВФ в реальности не сулят Киеву ничего хорошего? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

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Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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    Запад меняет условия финансирования Украины

    Стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ
    Международный валютный фонд спасает украинский бюджет
    		  
    22 марта 2023, 15:10
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    На Западе объявлено о готовности выделить Украине новые миллиарды долларов. Выяснилось, что киевскому режиму не хватает гигантских средств, уже переданных или обещанных Евросоюзом или Соединенными Штатами. Как же так получилось и почему новые транши МВФ в реальности не сулят Киеву ничего хорошего?

    21 марта МВФ наконец-то официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.

    Хотя самое интересное в программе далеко не это.

    Что-то новенькое

    Начнем с того, что финансирование Украины будет, пожалуй, первым примером кредитования экономики страны, находящейся, по сути, в состоянии войны. В практике МВФ случались обратные примеры – когда боевые действия начинались после (а то и вследствие) программы МВФ (Югославия, Руанда). Да, было сотрудничество при Петре Порошенко, но тогда конфликт в Донбассе считался «антитеррористической операцией». 

    С другой стороны, новая кредитная программа будет не первым примером сотрудничества Украины и МВФ после начала СВО. Напомним, что в марте 2022 года МВФ уже выделял Украине 1,4 млрд долларов в рамках чрезвычайного финансирования. Еще 1,3 млрд выделялось в октябре 2022 года.

    Но то чрезвычайщина. А теперь – долгосрочная программа, весомые суммы. Схожие по объему финансирования программы МВФ утверждала для Украины в 2014 и 2015 годах.

    Условия Фонда

    Кредитование от МВФ – это как договор с дьяволом: условия, ставящие договор под вопрос. Судите сами. Как и всегда, кредит дают траншами. Чтобы продолжать их получать, Украине придется:

    – Принять среднесрочную стратегию доходов на пять лет. Крайне смело, учитывая состояние украинской экономики, а главное – рынка труда (не исключено, что к концу года практику мобилизации могут распространить и на украинок). В таких условиях проще перенести производства сразу в страны ЕС, где осело порядка 4,5 млн украинских беженцев. В таких условиях и с краткосрочной стратегией будут проблемы, а уж на пять лет?

    – Отказаться от практики эмиссионного финансирования бюджета. В 2022 году бюджет Украины получил 400 млрд гривен через механизм выкупа ОВГЗ Нацбанком. По сути это «печатный станок», эмиссия, хоть и не напрямую. Способ известный, применяется давно, хотя прежде ОВГЗ выкупались не Нацбанком напрямую, а госбанками. И не в таких шокирующих объемах. 

    В другое время курс гривны на фоне такой эмиссии улетел бы в стратосферу. Но при искусственном жизнеобеспечении (кредиты и гранты Запада) украинской экономики это влияние оказалось незаметным.

    – Пересмотреть параметры бюджета. В частности, среднесрочный курс гривны к доллару. Это уже технические детали. Пошлины и акцизы на импорт считаются в иностранной валюте – а значит, объем гривневых поступлений в бюджет зависит от курса. Прежние правительства Украины нередко пользовались этой «муткой». Если случался недобор по налоговым поступлениям, его частично можно было компенсировать играми с курсом.

    Но МВФ известен политикой урезания бюджетных расходов. К тому же чем дороже будет доллар, тем труднее Украине будет обслуживать кредит. Так что курс придется оптимизировать с 42 до 39 гривен за доллар.

    Пряник и кнут

    Но главный вопрос все-таки остается. Откуда и почему вдруг появился МВФ со своей программой кредитования? Зачем она Украине, которая перешла на прямое обеспечение со стороны США и ЕС?

    Во-первых, потому, что даже их средств может оказаться недостаточно. Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году глава МВФ Кристалина Георгиева определила в пределах 3-5 млрд долларов в месяц. А это вилка в 36-60 млрд долларов. 18 млрд евро, обещанные ЕС, плюс 13,5 млрд долларов от США – как раз не хватает четырех-пяти миллиардов, чтобы свести баланс по нижней границе, обозначенной Георгиевой. Не говоря уж о том, что в Минфине Украины вообще-то рассчитывают получить из-за рубежа в этом году порядка 40 млрд долларов.

    Вторая причина подключения МВФ – необходимость для Запада завязывать с чрезвычайщиной на Украине. Она слишком дорого обходится.

    Общие итоги прошлого года известны. Только в деньгах помощь Украине обошлась, по различным оценкам, в 28-32 млрд долларов. Вместе с гуманитарными и военными расходами – в 130 миллиардов. По сути, Украине подарили еще один ВВП. В этом году цифры будут соотносимыми. 

    Оставим за скобками боевые действия и коллапс экономики. От первого страдает население, от второго – бизнес. Тогда как украинская политическая элита живет в условиях непрекращающегося карнавала и золотого дождя. 

    Украинским чиновникам не нужно униженно просить о кредитах – они их требуют с металлом в голосе. Не говоря уж о том, что в прежние времена для Украины получить от Запада 30 млрд долларов в год было несбыточной мечтой. Такие суммы наскребались лет за десять.

    А оружие? Весь первый срок Петра Порошенко прошел под мантру «дайте джавелины». Сегодня это уже рутина, даже в новости не попадает. «Леопарды», «Абрамсы», F-16 – это теперь уровень.

    Опять же эмиссия. В другое время МВФ давно бы съел с костями весь экономический блок правительства за вливание в бюджет 400 млрд гривен прямиком из печатного станка. А тут ни полслова. «Мы вам сами денег дадим, только пообещайте больше так не делать».

    Или вот недавний случай: один из украинских госбанков попался на нарушении AML (законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма). В другое время это наверняка отложило бы подписание программы до массовой и показательной порки. А сегодня – ну попался и попался.

    Украинские политики за последний год слишком свыклись с этой вольницей и вседозволенностью («война все спишет»). Чего стоит финт главы НБУ Андрея Пышного, который накануне утверждения кредита МВФ (видимо, когда уже всё было согласовано и отыграть назад было нельзя) наконец-то засветил свой новый «Роллс-Ройс». Пышной еще во времена Януковича слыл человеком небедным, на «Роллс-Ройс» у него хватит. Но чувства момента он явно лишен.

    Так что не зря в заявлении МВФ прямо говорится: «Ожидается, что на втором этапе [действия программы (т. е. начиная с марта – сентября 2024 года) – прим. ВЗГЛЯД] Украина вернется к довоенным основам политики, включая гибкий обменный курс и режим таргетирования инфляции. Кроме того, налогово-бюджетная политика будет сосредоточена на важнейших структурных реформах для закрепления среднесрочных доходов за счет реализации национальной стратегии доходов...». Проще говоря, пожили на дармовщинку – пора и честь знать.

    Новая программа МВФ для них в этом смысле – не только новые кредиты, но и средство приведения в чувство.

     
     
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