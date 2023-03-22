Запад меняет условия финансирования Украины

Стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ

На Западе объявлено о готовности выделить Украине новые миллиарды долларов. Выяснилось, что киевскому режиму не хватает гигантских средств, уже переданных или обещанных Евросоюзом или Соединенными Штатами. Как же так получилось и почему новые транши МВФ в реальности не сулят Киеву ничего хорошего?

21 марта МВФ наконец-то официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.

Хотя самое интересное в программе далеко не это.

Что-то новенькое

Начнем с того, что финансирование Украины будет, пожалуй, первым примером кредитования экономики страны, находящейся, по сути, в состоянии войны. В практике МВФ случались обратные примеры – когда боевые действия начинались после (а то и вследствие) программы МВФ (Югославия, Руанда). Да, было сотрудничество при Петре Порошенко, но тогда конфликт в Донбассе считался «антитеррористической операцией».

С другой стороны, новая кредитная программа будет не первым примером сотрудничества Украины и МВФ после начала СВО. Напомним, что в марте 2022 года МВФ уже выделял Украине 1,4 млрд долларов в рамках чрезвычайного финансирования. Еще 1,3 млрд выделялось в октябре 2022 года.

Но то чрезвычайщина. А теперь – долгосрочная программа, весомые суммы. Схожие по объему финансирования программы МВФ утверждала для Украины в 2014 и 2015 годах.

Условия Фонда

Кредитование от МВФ – это как договор с дьяволом: условия, ставящие договор под вопрос. Судите сами. Как и всегда, кредит дают траншами. Чтобы продолжать их получать, Украине придется:

– Принять среднесрочную стратегию доходов на пять лет. Крайне смело, учитывая состояние украинской экономики, а главное – рынка труда (не исключено, что к концу года практику мобилизации могут распространить и на украинок). В таких условиях проще перенести производства сразу в страны ЕС, где осело порядка 4,5 млн украинских беженцев. В таких условиях и с краткосрочной стратегией будут проблемы, а уж на пять лет?

– Отказаться от практики эмиссионного финансирования бюджета. В 2022 году бюджет Украины получил 400 млрд гривен через механизм выкупа ОВГЗ Нацбанком. По сути это «печатный станок», эмиссия, хоть и не напрямую. Способ известный, применяется давно, хотя прежде ОВГЗ выкупались не Нацбанком напрямую, а госбанками. И не в таких шокирующих объемах.

В другое время курс гривны на фоне такой эмиссии улетел бы в стратосферу. Но при искусственном жизнеобеспечении (кредиты и гранты Запада) украинской экономики это влияние оказалось незаметным.

– Пересмотреть параметры бюджета. В частности, среднесрочный курс гривны к доллару. Это уже технические детали. Пошлины и акцизы на импорт считаются в иностранной валюте – а значит, объем гривневых поступлений в бюджет зависит от курса. Прежние правительства Украины нередко пользовались этой «муткой». Если случался недобор по налоговым поступлениям, его частично можно было компенсировать играми с курсом.

Но МВФ известен политикой урезания бюджетных расходов. К тому же чем дороже будет доллар, тем труднее Украине будет обслуживать кредит. Так что курс придется оптимизировать с 42 до 39 гривен за доллар.

Пряник и кнут

Но главный вопрос все-таки остается. Откуда и почему вдруг появился МВФ со своей программой кредитования? Зачем она Украине, которая перешла на прямое обеспечение со стороны США и ЕС?

Во-первых, потому, что даже их средств может оказаться недостаточно. Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году глава МВФ Кристалина Георгиева определила в пределах 3-5 млрд долларов в месяц. А это вилка в 36-60 млрд долларов. 18 млрд евро, обещанные ЕС, плюс 13,5 млрд долларов от США – как раз не хватает четырех-пяти миллиардов, чтобы свести баланс по нижней границе, обозначенной Георгиевой. Не говоря уж о том, что в Минфине Украины вообще-то рассчитывают получить из-за рубежа в этом году порядка 40 млрд долларов.

Вторая причина подключения МВФ – необходимость для Запада завязывать с чрезвычайщиной на Украине. Она слишком дорого обходится.

Общие итоги прошлого года известны. Только в деньгах помощь Украине обошлась, по различным оценкам, в 28-32 млрд долларов. Вместе с гуманитарными и военными расходами – в 130 миллиардов. По сути, Украине подарили еще один ВВП. В этом году цифры будут соотносимыми.

Оставим за скобками боевые действия и коллапс экономики. От первого страдает население, от второго – бизнес. Тогда как украинская политическая элита живет в условиях непрекращающегося карнавала и золотого дождя.

Украинским чиновникам не нужно униженно просить о кредитах – они их требуют с металлом в голосе. Не говоря уж о том, что в прежние времена для Украины получить от Запада 30 млрд долларов в год было несбыточной мечтой. Такие суммы наскребались лет за десять.

А оружие? Весь первый срок Петра Порошенко прошел под мантру «дайте джавелины». Сегодня это уже рутина, даже в новости не попадает. «Леопарды», «Абрамсы», F-16 – это теперь уровень.

Опять же эмиссия. В другое время МВФ давно бы съел с костями весь экономический блок правительства за вливание в бюджет 400 млрд гривен прямиком из печатного станка. А тут ни полслова. «Мы вам сами денег дадим, только пообещайте больше так не делать».

Или вот недавний случай: один из украинских госбанков попался на нарушении AML (законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма). В другое время это наверняка отложило бы подписание программы до массовой и показательной порки. А сегодня – ну попался и попался.

Украинские политики за последний год слишком свыклись с этой вольницей и вседозволенностью («война все спишет»). Чего стоит финт главы НБУ Андрея Пышного, который накануне утверждения кредита МВФ (видимо, когда уже всё было согласовано и отыграть назад было нельзя) наконец-то засветил свой новый «Роллс-Ройс». Пышной еще во времена Януковича слыл человеком небедным, на «Роллс-Ройс» у него хватит. Но чувства момента он явно лишен.

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Так что не зря в заявлении МВФ прямо говорится: «Ожидается, что на втором этапе [действия программы (т. е. начиная с марта – сентября 2024 года) – прим. ВЗГЛЯД] Украина вернется к довоенным основам политики, включая гибкий обменный курс и режим таргетирования инфляции. Кроме того, налогово-бюджетная политика будет сосредоточена на важнейших структурных реформах для закрепления среднесрочных доходов за счет реализации национальной стратегии доходов...». Проще говоря, пожили на дармовщинку – пора и честь знать.

Новая программа МВФ для них в этом смысле – не только новые кредиты, но и средство приведения в чувство.