На Украине решили увеличить военные расходы на 13,5 млрд долларов

Депутат Рады Железняк заявил об увеличении в стране бюджета на 13,5 млрд долларов на военные расходы

Бюджет Украины на 2023 год намерены изменить в марте, военные расходы будут увеличены на более чем 13,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Железняк в своем Telegram-канале написал, что бюджет-2023 снова планируется менять. По его словам, будут увеличены военные расходы на более чем 500 млрд гривен (13,5 млрд долларов). Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце, указал он, передает РИА «Новости».

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 трлн 296 млн гривен (35,4 млрд долларов США). Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн гривен (около 35 млрд долларов), расходы – 2,57 трлн гривен (около 70,2 млрд долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 млрд долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

Ранее в США заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения.