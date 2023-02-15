Деньги Запада создали из Украины новую сущность

Украинская экономика переживает небывалый коллапс – рухнуло производство стали, ВВП упал на треть, обесценилась гривна, уехало трудоспособное население. Однако при всем при этом киевский режим продолжает функционировать, а золотовалютные резервы страны даже растут. Этот парадокс объясняется просто: перед нами, по сути, уже не Украина. Запад создал нечто совсем иное.

Как известно, самыми прибыльными статьями экспорта Украины в последние годы были металл и зерно. По сути, на этом во многом и держалась украинская экономика.

Теперь же, согласно данным «Укрметаллургпрома», выплавка стали и производство проката на Украине в январе 2023 года рухнули на 85% в сравнении с показателями годичной давности. И в этих цифрах мало нового: из-за боевых действий производство падало весь прошлый год (-70%).

Локомотивы экспорта вышли из строя

Сами украинские экспортеры утверждают, что из-за невозможности морского экспорта теряли в прошлом году по 420 млн долларов экспортной выручки в месяц (то есть порядка 4 млрд долларов за год). Однако, судя по статистике, потери куда выше, более чем вдвое. Экспорт чермета в 2021 году дал Украине 14 млрд долларов, в 2022-м – около пяти миллиардов. Прибавим сюда потери экспортеров железорудного сырья (ЖРС): 6,9 млрд долларов в 2021-м и 2,9 млрд долларов в 2022-м. Итого за год – минус 13 миллиардов.

АПК Украины поддержала зерновая сделка и высокие цены на зерно. Но если в 2021-м выручка от зерновых и масличных культур составила 22,2 млрд долларов, то в 2022-м «большая четверка» (кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, семена подсолнечника) принесла Украине только 15,2 млрд долларов.

В целом экспорт принес Украине в 2022 году 44 млрд долларов (на 24 млрд меньше, чем в 2021-м). А если бы не зерновая сделка, то вряд ли Украина наторговала бы больше 35 миллиардов.

В основном снижение экспорта было вызвано утратой возможности вывозить продукцию из портов – их грузооборот сократился до 59 млн тонн (153 млн тонн в 2021-м). Кроме того, в первой половине года многие производители сокращали производство из-за релокации производственных мощностей.

Рабочая сила тает

Негативно на экономике сказалась массовая миграция рабочей силы за пределы Украины. До начала СВО на Украине изобрели термин «присутствующее население» (население территорий, которые Киев контролировал, минус оценочное число трудовых мигрантов). Оно равнялось 37 млн человек. Бюджет 2023 года верстался из расчета 34,5 млн человек (отняли уехавших в РФ или оставшихся на новых территориях РФ). От этого числа следует отнять примерно пять миллионов беженцев, находящихся в странах ЕС. На начало 2022 года количество граждан трудоспособного возраста составляло 17,4 млн человек.

Если считать, что трудоспособное население уменьшалось пропорционально, то только миграция должна была сократить трудоспособное население Украины примерно на 3,8 млн человек (13,6 млн). Отнимем отсюда еще примерно 0,5 млн мобилизованных после начала СВО, а также оценочные военные потери (не менее 100 тыс. человек) и получим 13 млн человек. Однако рынок труда рухнул еще сильнее: на конец года официально безработными числились 2,6 млн человек, оценочно – около пяти миллионов.

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С другой стороны, потоки беженцев в ЕС и закрытые порты повлияли на импорт в куда меньшей степени – он сократился лишь до 55 млрд долларов (69 млрд в 2021-м). И это не считая контрабанды, объемы которой в 2022 году значительно выросли.

Игры с курсом

Такой разрыв между экспортом и импортом, на фоне падения ВВП с 200 млрд долларов (2021-й) до 130 миллиардов, означает либо ослабление курса национальной валюты, либо валютные интервенции для поддержки курса. На Украине произошло и то, и другое.

После начала СВО реальный рыночный курс гривны упал с 28 до 36 гривен за доллар. Правительство и Нацбанк удерживали официальный курс на уровне 29,25 гривны за доллар до конца июля, однако затем были вынуждены девальвировать ее до 36,56 гривны за доллар (этот курс сохраняется до сих пор).

Одной из причин девальвации была эмиссия гривны. Всего за 2022 год Нацбанк таким образом ввел в оборот 400 млрд гривен. Но половина этой суммы выплеснулась на рынок всего за три месяца (апрель–июнь). Второй причиной стала зерновая сделка, заключенная на следующий день после девальвации. Сделка давала валютную выручку – и было важно, чтобы экспортеры продавали эту валюту на рынке.

Как уже говорилось, экспортная выручка ситуацию особо не спасала. Нацбанку все равно приходилось выбрасывать на рынок валюту. Причем объем интервенций значительно превысил потребности импортеров. Разрыв между экспортом и импортом составил 11 млрд долларов, а НБУ за год продал 26,7 млрд долларов.

Резервы не пострадали

Однако лихорадочная распродажа валютных резервов совсем не сказалась на их величине, они даже выросли с 28 до 29 млрд долларов (начало 2023 года). Как такое возможно?

По различным оценкам, за 2022 год Украина получила от своих союзников от 28 до 32 млрд долларов кредитов и безвозвратной помощи. На это указывает и уровень госдолга, который вырос с 57 млрд долларов (2022) до 71,4 млрд (2023, +14,2 млрд за год).

Примерно та же схема запланирована и на 2023 год. В бюджет Украины заложен дефицит в размере 38 млрд долларов – на порядок больше, чем закладывали в самые разудалые годы. Глава МВФ Кристалина Георгиева оценила потребность Украины во внешнем финансировании в 2023 году вилкой 40-48 млрд долларов (до 57 миллиардов по неблагоприятному сценарию).

Доноры уже подтянулись. ЕС в текущем году кредитует Украину на 18 млрд евро, причем три из них Украина уже получила. США заложили в свой бюджет 45 млрд долларов для Украины. Как видим, даже по неблагоприятному сценарию хватает с запасом. Хотя и сам МВФ в настоящее время занят разработкой программы финансирования Украины. Ожидается, что Украина сможет получить по ней 14-16 млрд долларов в течение нескольких лет (пять-семь миллиардов – в 2023 году).

Невиданная щедрость и ее разоблачение

От миллиардов буквально рябит в глазах, правда? Особенно если вспомнить прежний опыт отношений Украины с внешними кредиторами. То ЕС несчастные 1,5 млрд евро согласовывала несколько лет, требуя от Украины отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. То нынешний президент США Джо Байден ставил условием предоставления Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий США снятие генпрокурора Шокина. А уж на что приходилось идти Украине в обмен на пару миллиардов долларов от МВФ – даже вспомнить жутко. Там и распродажа земли, продажа крупнейших госбанков международным инвесторам, приватизация «Энергоатома» (оператор АЭС Украины), полный контроль международных структур над финансовым и банковским сектором. Или вот тоже одно из прошлых условий МВФ: дефицит бюджета не более 188 млрд гривен. Сегодня дефицит 1,3 трлн – и Фонду на это плевать.

Почему небогатой, но мирной Украине лишнюю копейку дать жалели, а Украину, потерявшую земли, население и экономику, буквально заваливают деньгами?

Любая страна выходит на глобальный рынок со своим товаром. Украина долгое время выходила на него с зерном и металлом – и до сих пор выходит, хотя теперь значительно меньше. Зато Украина освоила новую нишу и продает остальному миру войну с Россией.

Оказалось, что эта услуга востребована настолько, что на Украине функционируют как бы две параллельные экономики. Традиционная – там, где импорт, экспорт, выплавки и намолочено в закрома. И новая. Где вот вам миллиарды кредитов и грантов, вот вам оружие (которое прежде только союзникам полагалось). Все это – в размере вашего годового ВВП. Что, ваш ВВП упал на 30%? Не беда, вот вам еще один ВВП – кредитами и «хаймарсами». Только воюйте, не останавливайтесь.

Одно дело просто слышать о том, что на Украине мы противостоим объединенному Западу. Однако этот тезис – совсем не пустой пропагандистский штамп. Объединенный Запад в лице США, ЕС и МВФ в наличии, есть и услуга, которая так щедро оплачивается. Оружие, деньги, продукты питания, медикаменты, в последнее время даже электроэнергия. Все это производит не украинская экономика. А сама Украина сегодня напоминает перчатку на чужой руке, кукольного Петрушку с дубинкой.

То, с чем мы боремся сегодня – уже наполовину не Украина. Как минимум наполовину. И экономика прямо это подтверждает.