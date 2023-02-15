Взгляд
15 февраля, среда  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
Разделы

Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

ЕК проталкивает механизм совместных закупок газа MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой. И это удивительно, потому что объективных причин для столь экстремального прогноза эксперты не видят. Наоборот, Европа научилась жить в условиях минимальных поставок газа из России. Зачем же Еврокомиссия сгущает краски? Делает она это совсем не просто так.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
Перейти в раздел…

России предстоит изолировать Украину от НАТО

В сводках Минобороны РФ сообщается в основном об уничтожении на Украине западных образцов техники РИА Новости
Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более не способны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений. Подробности...
Перейти в раздел…

Деньги Запада создали из Украины новую сущность

Металлургия была одним из столпов украинской экономики Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
Украинская экономика переживает небывалый коллапс – рухнуло производство стали, ВВП упал на треть, обесценилась гривна, уехало трудоспособное население. Однако при всем при этом киевский режим продолжает функционировать, а золотовалютные резервы страны даже растут. Этот парадокс объясняется просто: перед нами, по сути, уже не Украина. Запад создал нечто совсем иное. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которые переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...

Зачем Джо Байден посмотрел наверх

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть). Подробности...

России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в существование НЛО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Является ли Молдавия частью Русского мира?
  • Да

  • Нет

  • Только Приднестровье

  • Затрудняюсь ответить
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Столтенберг: Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени
    Российские войска за сутки уничтожили до 415 украинских военных Определены дата и время начала трансляции послания Путина Федсобранию Организатора акции «Бессмертный полк» выслали из Эстонии НАТО утвердила новую концепцию военного планирования
    Задержанный в Туле за шпионаж украинец получил 16 лет колонии ФСБ задержала проникшего в Россию под видом беженца боевика «Азова» Лавров сравнил ложь Запада про «Северные потоки» и Минские соглашения Пес Илона Маска «назначен» гендиректором Twitter
    Мирошник объяснил роль Красного Лимана для продвижения российских сил Медведев жестко ответил «еэсовскому гинекологу» фон дер Ляйен и «измученному нарзаном» Боррелю США решили научить ВСУ экономить снаряды Кемеровские власти заинтересовались историей с усевшимся за партой с шестиклассниками мужчиной

    подражание фашистам


    Яков Кедми: Зеленский с «Эдельвейсом» наглядно демонстрирует пронацистскую сущность властей Украины

    «Белый дом занервничал»


    Сеймур Херш рассказал подробности подрыва США «Северных потоков»

    олимпийский чемпион


    Стало известно о резком ухудшении состояния Костомарова

    Видео

    совместные закупки


    Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

    цели спецоперации


    России предстоит изолировать Украину от НАТО

    американская дипломатия


    США направили в Грузию специалиста по Украине

    новые маршруты


    Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

    Репин и Айвазовский


    Запад ворует для Украины русское достояние

    почетные регалии


    Максим Соколов: Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

    свои интересы


    Вадим Трухачёв: Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

    последствия Майдана


    Валерий Коровин: СВО – это ответ, а не начало

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в существование НЛО?

    Деньги Запада создали из Украины новую сущность

    Металлургия была одним из столпов украинской экономики
    		   15 февраля 2023, 15:00
    Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Украинская экономика переживает небывалый коллапс – рухнуло производство стали, ВВП упал на треть, обесценилась гривна, уехало трудоспособное население. Однако при всем при этом киевский режим продолжает функционировать, а золотовалютные резервы страны даже растут. Этот парадокс объясняется просто: перед нами, по сути, уже не Украина. Запад создал нечто совсем иное.

    Как известно, самыми прибыльными статьями экспорта Украины в последние годы были металл и зерно. По сути, на этом во многом и держалась украинская экономика.

    Теперь же, согласно данным «Укрметаллургпрома», выплавка стали и производство проката на Украине в январе 2023 года рухнули на 85% в сравнении с показателями годичной давности. И в этих цифрах мало нового: из-за боевых действий производство падало весь прошлый год (-70%).

    Локомотивы экспорта вышли из строя

    Сами украинские экспортеры утверждают, что из-за невозможности морского экспорта теряли в прошлом году по 420 млн долларов экспортной выручки в месяц (то есть порядка 4 млрд долларов за год). Однако, судя по статистике, потери куда выше, более чем вдвое. Экспорт чермета в 2021 году дал Украине 14 млрд долларов, в 2022-м – около пяти миллиардов. Прибавим сюда потери экспортеров железорудного сырья (ЖРС): 6,9 млрд долларов в 2021-м и 2,9 млрд долларов в 2022-м. Итого за год – минус 13 миллиардов.  

    АПК Украины поддержала зерновая сделка и высокие цены на зерно. Но если в 2021-м выручка от зерновых и масличных культур составила 22,2 млрд долларов, то в 2022-м «большая четверка» (кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, семена подсолнечника) принесла Украине только 15,2 млрд долларов.

    В целом экспорт принес Украине в 2022 году 44 млрд долларов (на 24 млрд меньше, чем в 2021-м). А если бы не зерновая сделка, то вряд ли Украина наторговала бы больше 35 миллиардов.

    В основном снижение экспорта было вызвано утратой возможности вывозить продукцию из портов – их грузооборот сократился до 59 млн тонн (153 млн тонн в 2021-м). Кроме того, в первой половине года многие производители сокращали производство из-за релокации производственных мощностей. 

    Рабочая сила тает

    Негативно на экономике сказалась массовая миграция рабочей силы за пределы Украины. До начала СВО на Украине изобрели термин «присутствующее население» (население территорий, которые Киев контролировал, минус оценочное число трудовых мигрантов). Оно равнялось 37 млн человек. Бюджет 2023 года верстался из расчета 34,5 млн человек (отняли уехавших в РФ или оставшихся на новых территориях РФ). От этого числа следует отнять примерно пять миллионов беженцев, находящихся в странах ЕС. На начало 2022 года количество граждан трудоспособного возраста составляло 17,4 млн человек.

    Если считать, что трудоспособное население уменьшалось пропорционально, то только миграция должна была сократить трудоспособное население Украины примерно на 3,8 млн человек (13,6 млн). Отнимем отсюда еще примерно 0,5 млн мобилизованных после начала СВО, а также оценочные военные потери (не менее 100 тыс. человек) и получим 13 млн человек. Однако рынок труда рухнул еще сильнее: на конец года официально безработными числились 2,6 млн человек, оценочно – около пяти миллионов.

    С другой стороны, потоки беженцев в ЕС и закрытые порты повлияли на импорт в куда меньшей степени – он сократился лишь до 55 млрд долларов (69 млрд в 2021-м). И это не считая контрабанды, объемы которой в 2022 году значительно выросли. 

    Игры с курсом

    Такой разрыв между экспортом и импортом, на фоне падения ВВП с 200 млрд долларов (2021-й) до 130 миллиардов, означает либо ослабление курса национальной валюты, либо валютные интервенции для поддержки курса. На Украине произошло и то, и другое. 

    После начала СВО реальный рыночный курс гривны упал с 28 до 36 гривен за доллар. Правительство и Нацбанк удерживали официальный курс на уровне 29,25 гривны за доллар до конца июля, однако затем были вынуждены девальвировать ее до 36,56 гривны за доллар (этот курс сохраняется до сих пор).

    Одной из причин девальвации была эмиссия гривны. Всего за 2022 год Нацбанк таким образом ввел в оборот 400 млрд гривен. Но половина этой суммы выплеснулась на рынок всего за три месяца (апрель–июнь). Второй причиной стала зерновая сделка, заключенная на следующий день после девальвации. Сделка давала валютную выручку – и было важно, чтобы экспортеры продавали эту валюту на рынке.

    Как уже говорилось, экспортная выручка ситуацию особо не спасала. Нацбанку все равно приходилось выбрасывать на рынок валюту. Причем объем интервенций значительно превысил потребности импортеров. Разрыв между экспортом и импортом составил 11 млрд долларов, а НБУ за год продал 26,7 млрд долларов. 

    Резервы не пострадали

    Однако лихорадочная распродажа валютных резервов совсем не сказалась на их величине, они даже выросли с 28 до 29 млрд долларов (начало 2023 года). Как такое возможно?

    По различным оценкам, за 2022 год Украина получила от своих союзников от 28 до 32 млрд долларов кредитов и безвозвратной помощи. На это указывает и уровень госдолга, который вырос с 57 млрд долларов (2022) до 71,4 млрд (2023, +14,2 млрд за год).

    Примерно та же схема запланирована и на 2023 год. В бюджет Украины заложен дефицит в размере 38 млрд долларов – на порядок больше, чем закладывали в самые разудалые годы. Глава МВФ Кристалина Георгиева оценила потребность Украины во внешнем финансировании в 2023 году вилкой 40-48 млрд долларов (до 57 миллиардов по неблагоприятному сценарию). 

    Доноры уже подтянулись. ЕС в текущем году кредитует Украину на 18 млрд евро, причем три из них Украина уже получила. США заложили в свой бюджет 45 млрд долларов для Украины. Как видим, даже по неблагоприятному сценарию хватает с запасом. Хотя и сам МВФ в настоящее время занят разработкой программы финансирования Украины. Ожидается, что Украина сможет получить по ней 14-16 млрд долларов в течение нескольких лет (пять-семь миллиардов – в 2023 году).

    Невиданная щедрость и ее разоблачение

    От миллиардов буквально рябит в глазах, правда? Особенно если вспомнить прежний опыт отношений Украины с внешними кредиторами. То ЕС несчастные 1,5 млрд евро согласовывала несколько лет, требуя от Украины отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. То нынешний президент США Джо Байден ставил условием предоставления Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий США снятие генпрокурора Шокина. А уж на что приходилось идти Украине в обмен на пару миллиардов долларов от МВФ – даже вспомнить жутко. Там и распродажа земли, продажа крупнейших госбанков международным инвесторам, приватизация «Энергоатома» (оператор АЭС Украины), полный контроль международных структур над финансовым и банковским сектором. Или вот тоже одно из прошлых условий МВФ: дефицит бюджета не более 188 млрд гривен. Сегодня дефицит 1,3 трлн – и Фонду на это плевать. 

    Почему небогатой, но мирной Украине лишнюю копейку дать жалели, а Украину, потерявшую земли, население и экономику, буквально заваливают деньгами?

    Любая страна выходит на глобальный рынок со своим товаром. Украина долгое время выходила на него с зерном и металлом – и до сих пор выходит, хотя теперь значительно меньше. Зато Украина освоила новую нишу и продает остальному миру войну с Россией.

    Оказалось, что эта услуга востребована настолько, что на Украине функционируют как бы две параллельные экономики. Традиционная – там, где импорт, экспорт, выплавки и намолочено в закрома. И новая. Где вот вам миллиарды кредитов и грантов, вот вам оружие (которое прежде только союзникам полагалось). Все это – в размере вашего годового ВВП. Что, ваш ВВП упал на 30%? Не беда, вот вам еще один ВВП – кредитами и «хаймарсами». Только воюйте, не останавливайтесь. 

    Одно дело просто слышать о том, что на Украине мы противостоим объединенному Западу. Однако этот тезис – совсем не пустой пропагандистский штамп. Объединенный Запад в лице США, ЕС и МВФ в наличии, есть и услуга, которая так щедро оплачивается. Оружие, деньги, продукты питания, медикаменты, в последнее время даже электроэнергия. Все это производит не украинская экономика. А сама Украина сегодня напоминает перчатку на чужой руке, кукольного Петрушку с дубинкой. 

    То, с чем мы боремся сегодня – уже наполовину не Украина. Как минимум наполовину. И экономика прямо это подтверждает.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •