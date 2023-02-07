Украина решила уподобиться азиатской стране

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7 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:40  |  vz.ru
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Запад признал скорую кончину доллара

Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
Отказ мира от доллара предрекает самый известный американский экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Нуриэль Рубини. Теперь о закате доллара заговорили не только в России, но и на Западе. Еще более шокирующий прогноз, который делает Рубини: это произойдет в течение всего десяти лет. До сих пор в столь короткие сроки смерти доллара никто не верил.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

После взятия Соледара и успехов в Артемовске российским военным предстоит битва за Северск РИА Новости
Российские военные заняли выгодные рубежи в районе Северска в ДНР, который получает все более важное значение. По некоторым данным, в ближайшее время этот город окажется в эпицентре боевых действий. Почему ему отведена роль «третьего столпа» обороны ВСУ и как могут развиваться дальнейшие события в случае успеха ВС России? Подробности...
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Украина доводит поляков до полного разорения

Многим полякам теперь не по карману самые простые продукты EPA/TASS
«Мы злимся, потому что считаем каждый грош». Такими словами поляки комментируют рекордный взлет цен, который они каждый день видят в магазинах. Сами эти магазины между тем закрываются, и то же самое грозит и фермерским хозяйствам Польши. Люди нищают и начинают экономить на самых обычных вещах. Причем здесь, казалось бы, Украина? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
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Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Так ли все было, как рассказывает бывший израильский премьер, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...
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Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Украина решила уподобиться азиатской стране

    За 30 лет Украина фантазийный путь от «второй Франции» до «второй Южной Кореи»
    		   7 февраля 2023, 19:35
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве вновь примеряют модели других стран для выстраивания украинской государственности. Если раньше местные элиты присматривались к Израилю и Франции, то теперь речь зашла о Южной Корее. Почему Украина вечно хочет быть на кого-то похожей и чем подобные заявления властей опасны для украинского общества?

    Во вторник зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что разговоры про «корейский сценарий» при урегулировании кризиса на Украине – «хотелки» и тезис для внутреннего использования. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Медведева, в Киеве рассчитывают, что «оставшаяся часть Украины будет под западным управлением и защитой», а потом сможет достичь уровня Южной Кореи. 

    Однако, как отмечает зампред СБ, украинские пропагандисты не пишут, что Северная и Южная Корея – две самостоятельные страны. В свою очередь Донбасс и другие бывшие украинские территории вошли в состав России. При этом, отмечает Медведев, Киев «забросил» в общество тезис о том, что победы ВСУ быть не может, в лучшем случае грядет раздел Украины на части. «А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – заключил зампред СБ.

    В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь уровня жизни и развития Южной Кореи. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Корея, это «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.

    В то же время политолог Станислав Ткаченко считает, что для реализации «южнокорейского сценария» властям Украины необходимо сперва признать, что они русские. Ведь жители Сеула или Пхеньяна не отрицают того, что они корейцы. А на Украине все наоборот, она никогда не была единой.

    Вторая Франция и второй Израиль

    Примечательно, но местные элиты в последние 30 лет не первый раз заявляют о необходимости выстроить украинскую государственность по примеру других стран. Законодателем этой моды считается Леонид Кравчук – первый президент незалежной, обещавший превратить Украину во «вторую Францию».

    В качестве аргументов «за» приводились схожие на тот момент показатели по численности населения обеих стран, по площади территории и по схожей структуре промышленности. «Але сталося не так, як гадалося»: Украина хоть и входила в пятерку крупнейших экономик Европы, но вместо Франции оказалась беднее Молдавии. Также в разное время Украина намеревалась стать «второй» Швейцарией, Польшей и даже Израилем.

    В самых крайних случаях рассматривался вариант стать «Второй Русью» с претензией на первичность, но подобные идеи не находили поддержки у радикально настроенных националистов.

    «Таким образом размышления о том, чтобы стать «чем-то вторым» длятся уже больше 30 лет. Догнать и перегнать Францию не получилось, поэтому со временем элиты начали поиск других вариантов», – пояснил донецкий политолог Владимир Корнилов.

    «Ориентиры все время смещаются. Сопоставление с Южной Кореей продолжает ряд многочисленных образцов для Украины. Здесь, однако, хотелось бы задать вопрос: а почему моделью для подражания выбран именно Сеул? Мне кажется, что будущее Пхеньяна исключать также нельзя. Хотя оба варианта едва ли возможны», – сыронизировал эксперт.

    «Конечно, миру известна практика, когда СССР пытался догнать и перегнать США. Китай тоже преследует схожую цель. Но о несостоятельности Москвы или Пекина это не говорит, потому что в данном случае речь идет о конкуренции по ряду показателей. На Украине же ничего подобного не было. Вместо этого там пытались обосновать существование несостоявшегося государства», – акцентирует Корнилов.

    «Поэтому наиболее вероятной моделью для подражания в настоящее время может стать лишь Афганистан, учитывая американский опыт в этой стране. Тем не менее, вне зависимости от того, какая страна будет взята за образец при нынешних элитах, украинское государство обречено превращаться в «Антироссию» и с лозунгом «Геть від Москви!», – рассуждает эксперт.

    «И если завтра Евросоюз падет, а условная Франция начнет прозябать в нищете на фоне подъема Нигерии или ЮАР, то нынешние украинские элиты моментально найдут у себя африканские корни и будут продвигать тезис об афроинтеграции», – иронизирует политолог.   

    «Попытки найти подходящий образец государственности – это проявление популярного на Украине понятия «меншовартості», то есть комплекса неполноценности. Планы по строительству «Франции», «Израиля» и «Южной Кореи» в полях Украины позволяют нарисовать некий образ будущего для избирателей», – говорит киевский политолог Владимир Скачко.  

    «Кроме того, озвучивание подобных тезисов помогает проворовавшимся чиновникам, депутатам и олигархам мобилизовать население, настроить его на единение. Но в целом украинцам сейчас надо быть начеку: обычно фантазии о «вторых Франциях» власти запускают тогда, когда пытаются масштабно обмануть народ», – заметил собеседник.

    «Если же мы увидим эскалацию проекта «Антироссия», то у Украины не будет будущего. Ни французского, ни южнокорейского, вообще никакого. Но другого проекта власти в Киеве дать народу не могут. Скорбно, но адекватной элиты и даже контрэлиты сегодня в стране не просматривается. Есть у Тараса Шевченко такие строки: «Славных прадедов великих правнуки поганые», и это очень точное описание сегодняшней украинской элиты», – резюмировал Скачко.

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