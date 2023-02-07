Украина решила уподобиться азиатской стране

В Киеве вновь примеряют модели других стран для выстраивания украинской государственности. Если раньше местные элиты присматривались к Израилю и Франции, то теперь речь зашла о Южной Корее. Почему Украина вечно хочет быть на кого-то похожей и чем подобные заявления властей опасны для украинского общества?

Во вторник зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что разговоры про «корейский сценарий» при урегулировании кризиса на Украине – «хотелки» и тезис для внутреннего использования. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Медведева, в Киеве рассчитывают, что «оставшаяся часть Украины будет под западным управлением и защитой», а потом сможет достичь уровня Южной Кореи.

Однако, как отмечает зампред СБ, украинские пропагандисты не пишут, что Северная и Южная Корея – две самостоятельные страны. В свою очередь Донбасс и другие бывшие украинские территории вошли в состав России. При этом, отмечает Медведев, Киев «забросил» в общество тезис о том, что победы ВСУ быть не может, в лучшем случае грядет раздел Украины на части. «А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – заключил зампред СБ.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь уровня жизни и развития Южной Кореи. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Корея, это «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.

В то же время политолог Станислав Ткаченко считает, что для реализации «южнокорейского сценария» властям Украины необходимо сперва признать, что они русские. Ведь жители Сеула или Пхеньяна не отрицают того, что они корейцы. А на Украине все наоборот, она никогда не была единой.

Вторая Франция и второй Израиль

Примечательно, но местные элиты в последние 30 лет не первый раз заявляют о необходимости выстроить украинскую государственность по примеру других стран. Законодателем этой моды считается Леонид Кравчук – первый президент незалежной, обещавший превратить Украину во «вторую Францию».

В качестве аргументов «за» приводились схожие на тот момент показатели по численности населения обеих стран, по площади территории и по схожей структуре промышленности. «Але сталося не так, як гадалося»: Украина хоть и входила в пятерку крупнейших экономик Европы, но вместо Франции оказалась беднее Молдавии. Также в разное время Украина намеревалась стать «второй» Швейцарией, Польшей и даже Израилем.

В самых крайних случаях рассматривался вариант стать «Второй Русью» с претензией на первичность, но подобные идеи не находили поддержки у радикально настроенных националистов.

«Таким образом размышления о том, чтобы стать «чем-то вторым» длятся уже больше 30 лет. Догнать и перегнать Францию не получилось, поэтому со временем элиты начали поиск других вариантов», – пояснил донецкий политолог Владимир Корнилов.

«Ориентиры все время смещаются. Сопоставление с Южной Кореей продолжает ряд многочисленных образцов для Украины. Здесь, однако, хотелось бы задать вопрос: а почему моделью для подражания выбран именно Сеул? Мне кажется, что будущее Пхеньяна исключать также нельзя. Хотя оба варианта едва ли возможны», – сыронизировал эксперт.

«Конечно, миру известна практика, когда СССР пытался догнать и перегнать США. Китай тоже преследует схожую цель. Но о несостоятельности Москвы или Пекина это не говорит, потому что в данном случае речь идет о конкуренции по ряду показателей. На Украине же ничего подобного не было. Вместо этого там пытались обосновать существование несостоявшегося государства», – акцентирует Корнилов.

«Поэтому наиболее вероятной моделью для подражания в настоящее время может стать лишь Афганистан, учитывая американский опыт в этой стране. Тем не менее, вне зависимости от того, какая страна будет взята за образец при нынешних элитах, украинское государство обречено превращаться в «Антироссию» и с лозунгом «Геть від Москви!», – рассуждает эксперт.

«И если завтра Евросоюз падет, а условная Франция начнет прозябать в нищете на фоне подъема Нигерии или ЮАР, то нынешние украинские элиты моментально найдут у себя африканские корни и будут продвигать тезис об афроинтеграции», – иронизирует политолог.

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«Попытки найти подходящий образец государственности – это проявление популярного на Украине понятия «меншовартості», то есть комплекса неполноценности. Планы по строительству «Франции», «Израиля» и «Южной Кореи» в полях Украины позволяют нарисовать некий образ будущего для избирателей», – говорит киевский политолог Владимир Скачко.

«Кроме того, озвучивание подобных тезисов помогает проворовавшимся чиновникам, депутатам и олигархам мобилизовать население, настроить его на единение. Но в целом украинцам сейчас надо быть начеку: обычно фантазии о «вторых Франциях» власти запускают тогда, когда пытаются масштабно обмануть народ», – заметил собеседник.

«Если же мы увидим эскалацию проекта «Антироссия», то у Украины не будет будущего. Ни французского, ни южнокорейского, вообще никакого. Но другого проекта власти в Киеве дать народу не могут. Скорбно, но адекватной элиты и даже контрэлиты сегодня в стране не просматривается. Есть у Тараса Шевченко такие строки: «Славных прадедов великих правнуки поганые», и это очень точное описание сегодняшней украинской элиты», – резюмировал Скачко.

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