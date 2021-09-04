Украина снова стремится стать Россией

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4 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Экспортная монополия Газпрома может быть разрушена

Если пустить газ Роснефти в «Северный поток – 2», то газопровод станет соответствовать Газовой директиве ЕС Jens Büttner Кредит/DPA/Picture alliance/ТАСС
Впервые единоличное право Газпрома на экспорт трубопроводного газа пошатнулось. Реальные шансы стать еще одним поставщиком российского голубого топлива в Европу появились у Роснефти. Почему российские власти десятилетиями сохраняли монополию Газпрома на экспорт и какой существенный аргумент Игоря Сечина может убедить власти разрушить монополию теперь? Подробности...
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Малые партии могут успеть пройти в Госдуму

Заметная часть избирателей, уже твердо решивших идти голосовать, пока определилась со своими предпочтениями Артем Геодакян/ТАСС
Возможность преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в новую Госдуму есть не только у четверки лидеров во главе с «Единой Россией», но и y некоторых малых партий – «Новых людей», Партии пенсионеров и «Яблока». Об этом заявили социологи и политологи, оценив результаты социологических опросов. Кто может помочь пройти новичкам? Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
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Байден сделал Зеленскому большой подарок

США устраивает отказ Украины от Минских соглашений president.gov.ua
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена», – заявляют в Киеве. Более того, тема выполнения Минских соглашений даже не обсуждалась на встрече лидеров двух стран. Почему Вашингтон пошел на уступки Киеву в этом вопросе и как на это отреагирует Россия?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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США держат Украину «на всякий случай»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
После позорного исхода из Афганистана американская администрация своими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть. Подробности...
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Выйдет ли Венгрия из Евросоюза

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня на Орбана многие в Европе смотрят как на последнюю надежду. И если его не оставит решимость, за ним могут последовать многие. В этом случае скорый, бесславный конец Евросоюза, даст Бог, не обернется сокрушительной катастрофой. Подробности...
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Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 сентября 1943 года стартовала высадка англо-американских войск в Италии. Это была часть плана – оккупировать Европу до того, как туда войдут советские войска. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Украина снова стремится стать Россией

    Украина хочет присвоить себе Киевскую Русь    4 сентября 2021, 15:00
    Фото: Апполинарий Васнецов
    Текст: Николай Стороженко

    Украинский язык должен называться «руським», а Украина - Русью. Если это и шутка, то та, которая обсуждается в Киеве на очень высоком уровне. Какова историческая и политическая подоплека подобных высказываний, чем на самом деле отличается Русь от России - и каким образом популяризацией таких идей Украина подставляет сама себя?

    Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ворвался в информационную повестку 3 сентября с нехарактерной хохмой. Вместо календаря и костров рябин он предложил переименовать Украину и Русь-Украину, а украинский язык -в «руський». «... [украинский язык] наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: «руський» или «украинский». 

    Дело трудное, но нужное: «...нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое. Это дело конституционного большинства, изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного».

    С высказываниями украинских чиновников часто такое бывает. Вроде смешно, а потянешь за ниточку - и такой клубок размотается, что плакать впору. Попробуем расслоить этот очередной «наполеон». 

    Сложности с самоидентификацией

    Для начала: Арестович выступает с этой идеей уже не впервые. Вот его пост в facebook 2018 года. Вольные исторические аналогии вообще весьма популярный жанр среди украинских политконсультантов. 

    Но причиной измышления таких аналогий бывает не только графомания или желание потролить Россию, как в случае с Арестовичем. Бывает, что украинскими политиками движет понятное желание, как говорилось в одном анекдоте, устроить вокруг себя четверг. Достаточно вспомнить экс-главу МВД Украины Арсена Авакова и его филологические изыскания («слобожанский язык»).

    Фокус был в том, что Аваков до последнего времени оставался одним из немногих украинских политиков, публично выступавших на русском языке.

    Нет, не по идейным соображениям. Просто он не говорит на украинском. Максимум - на суржике, с которого быстро сбивается на русский. И когда это стало выглядеть совсем уж беспардонно на фоне всеобщей украинизации, учреждения должности «шпрехенфюрера» (языкового омбудсмена) и прочих строгостей, экс-министр попытался спрятаться за ширмочку, мол я совсем не на русском говорю. Так руський, русский или слобожанский?

    «Шевченко называл это южно-русским языком. А Аваков считает, что между руськой мовой Арестовича и русским языком есть переходный слобожанский диалект. Таким образом, мнения классиков филологии расходятся. Но сближает их то, что они апеллируют к нашему общему историческому наследию, к Руси, которую византийцы уже в 10 в. именовали Россией», - комментирует газете ВЗГЛЯД ситуацию историк Фёдор Гайда. 

    «Само слово «Россия» – попросту греческая транскрипция слова «Русь». Сами византийцы изначально писали и говорили именно так. Сами византийцы изначально писали и говорили именно так. У нас же оно постепенно входит в употребление в XVI веке. Затем в XVII-XVIII веках «Россия» окончательно вытесняет «Русь». Тогда же появляется и слово «россияне» (вместо «русские люди»)», - рассказывал Гайда в интервью весной прошлого года.

    Но политконсультант Арестович, как видно, человек не очень образованный. Так же, как и квнщик Владимир Зеленский, который уже транслирует эту Русь-Украину во время выступлений. «...если вы посмотрите на два обращения президента: на День независимости и на День крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах», - гордится Арестович. 

    Справедливости ради стоит сказать, что оснований для гордости меньше, чем ему кажется. Прежде всего, Русь-Украину начал активно пропагандировать ещё Виктор Ющенко. При нём как раз и учредили в качестве государственного праздника «День крещения Киевской Руси-Украины» - именно таково его официальное название праздника. Но корнями это русь-украинство уходит ещё глубже. 

    Откуда есть пошла Русь-Украина

    Впервые термин появляется у поляка Паулина Свенцицкого. Напомним, что после разделов Речи Посполитой Правобережная Украина, а также часть исторически польских земель вошли в состав Российской империи. И постулируя Русь-Украину как некую «другую Россию», Свенцицкий тем самым боролся за независимость своей родины. Но с расстояния более чем полутора веков (Свенцицкий придумал Русь-Украину примерно в 1860-х) это уже мало кто вспомнит. 

    Не дремали и украинцы. Примерно в то же время Николай Костомаров пишет «Две русские народности». Позднее идея получает развития у Лонгина Цегельского («Откуда взялись и что значат названия «Русь» и «Украина», «Русь-Украина и Московщина»). 

    В начале XX века термин «Русь-Украина» начал использовать более известный историк - Михаил Грушевский. В уже упомянутом интервью Фёдор Гайда говорит о том, что Грушевский извратил концепцию Москвы и Киева как двух центров русской государственности. И, как ранее Цегельский, даже начал противопоставлять Украину России. «Он исходит из того, что история «Украины–Руси» – это история не государства, это история некоего населения, народа, который в состоянии создать свою народную, республиканскую государственность. Он делает ставку на будущую народную республику, которая когда-то возникнет. Ну а потом она и возникла – в 1917 году». 

    И с этой идеей Грушевский пришёлся ко двору сначала политикам из УНР, а затем и большевикам. Русь-Украина укладывалась в концепцию национальных республик, а  о потенциальной русофобской подоплёке этого сомнительного исторического построения тогда мало кто задумывался. 

    Политический парадокс

    Сегодняшнее обращение к порождению более чем столетней публицистической перепалки имеет несколько причин помимо троллинга и желания сделать вокруг себя четверг. Во-первых, это, конечно же, продолжение дискуссии по поводу «украинской» статьи Владимира Путина. Вернее, это в Киеве ошибочно решили, что их кто-то приглашал к дискуссии и ждёт каких-то ответов. 

    Во-вторых, каждая новая годовщина независимости Украины всё чётче и безжалостнее подчёркивает провальность самостийного проекта. Достаточно сказать, что по уровню ВВП Украина до сих пор не вышла на уровень 1990 года, не говоря уж о том, чтобы его превзойти. Единственной среди бывших советских республик. 

    В отсутствие позитивных итогов украинская власть заполняет пустоту симулякрами. Год от года растёт количество праздников - в этом году Зеленский прибавил к их числу День украинской государственности. Отсюда же все эти громкие проекты: новый украинский флот, новые АЭС от Вестингауза за миллиарды долларов, проекты космодромов и посадки миллиарда деревьев. 

    Русь-Украина тоже из этого ряда. Раз нечем хвастаться, будем гордиться тем, что Киев древнее Москвы. И умалчивать, что это два центра русской государственности - но одной, а не двух, общей, а не противоположных. 

    Что же до Зеленского, который послушно озвучивает эти выдумки полуграмотных советников, то это издержки профессии. Человек 20 лет читает со сцены любую дичь, написанную в чужих сценариях.

    Жаль, что они не видят себя со стороны. 30 лет бегать с воплями «Прочь от Москвы» и «Украина не Россия» - и в итоге назваться Русью. 


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