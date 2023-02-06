Зеленского изгнали с конкурса итальянской песни

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6 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
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Россия подвинет Украину на мировом рынке подсолнечного масла Гавриил Григоров/ТАСС
Россия может стать мировым лидером по экспорту не только пшеницы, но и подсолнечного масла в 2022-2023 сельхозгоду, ожидает Минсельхоз США. До сих пор первое место цепко удерживала Украина. Как России удается выйти вперед и зачем Украина вместо подсолнечного масла стала экспортировать семена подсолнечника, то есть вместо готового продукта – сырье?  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Париж винит Россию за серию болезненных неудач

Французские войска покидают Африку Fred Marie/Reuters
Болезненные унижения Франции в Африке стали доставлять Эммануэлю Макрону большие внутриполитические проблемы. Рейтинг французского президента снижается, общество протестует против проведения пенсионной реформы, а спровоцировано недовольство, по мнению Парижа, конечно, Россией. А точнее, ее «неоколониальной политикой». О чем идет речь? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
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Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Подробности...
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Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
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    Зеленского изгнали с конкурса итальянской песни

    Организаторы «Сан-Ремо» отказали Зеленскому в праве выступить в финале конкурса
    		   6 февраля 2023, 22:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Юрий Зайнашев

    Владимир Зеленский не выступит с речью перед участниками и зрителями итальянского музыкального конкурса «Сан-Ремо». Ранее организаторы конкурса и представители итальянского медиахолдинга RAI обещали президенту Украины онлайн-выступление в финальный день фестиваля. Какая же сила заставила руководство конкурса передумать и отказать человеку, просьбы которого в Европе сейчас не принято игнорировать?

    Как объявили в понедельник организаторы песенного конкурса «Сан-Ремо», из его программы решено исключить онлайн-выступление Владимира Зеленского. Дело ограничится письменным обращением.

    «Он пришлет не видео, а текст», – пояснил директор развлекательных программ телерадиокорпорации РАИ Стефано Колетта, добавив, что содержание письма им пока неизвестно. По его словам, посол Украины в Риме Евгений Перелыгин сообщил, что Зеленский сам предпочел бы письменное обращение. Его зачитает со сцены второй организатор – ведущий Амадеус (Amedeo Sebastiani), он же – художественный руководитель фестиваля. Ведущий подчеркнул, что «Сан-Ремо» «исторически» вызывает полемику. «Все имеют право высказывать свое мнение», – сказал он, комментируя многочисленные протесты против обращения Зеленского.

    Однако, если верить словам известного итальянского телеведущего Бруно Веспы, еще недавно у Зеленского были совсем другие планы. Как напоминают РИА «Новости», в прошлом месяце Веспа приезжал в Киев, чтобы взять интервью у Зеленского. Во время беседы украинский лидер и попросил обеспечить его выступление в «Сан-Ремо», после чего Веспа связался с организаторами фестиваля. Так говорил Веспа и вскоре это официально подтвердил и оргкомитет. Ведущий, известный под сценическим именем Амадеус, радостно приветствовал данную идею, обратившись к Зеленскому: «Дорогой президент, мы ждем вас в финальную ночь в «Сан-Ремо».

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин убежден: решение организаторов скорректировать свои планы было разумным. «То же самое было и в Катаре, на чемпионате мира по футболу, где тоже отказались слушать Зеленского. Я вообще не понимаю, почему президент любого государство должен выступать на музыкальном конкурсе? Какая тут связь?! С чего такие привилегии?», – недоумевает Пригожин.

    Я понимаю, если местный градоначальник или премьер-министр Италии обращается к участникам конкурса, который проходит на его территории. Если принимающая сторона приветствует фестиваль, – тогда да, вопросов нет. Но чтобы иностранный лидер выступал в рамках локального конкурса? Это же глупо! Байден же там не выступает!», – восклицает продюсер.

    «Что, Зеленский имеет какое-то отношение к музыке? Я бы понял, если бы выступил какой-то известный иностранный музыкант или композитор. Но не политик. Вся политика, по-моему, – это одни сплошные интриги. Политики пытаются всех нас столкнуть лбами, всех одной краской замазать.

    Так зачем политизировать музыкальный фестиваль? Музыка должна быть вне политики, как, кстати, и спорт. Оставьте его в покое!

    Дайте спокойно петь, выступать, радовать публику», – сказал Иосиф Пригожин газете ВЗГЛЯД.

    «Попытки политизировать абсолютно всё, связать спортивные культурные мероприятия с событиями на Украине, вызывают в разных странах отторжение. Это было видно уже на Чемпионате мира по футболу в Катаре, где Зеленский тоже пытался было выступить», – напоминает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.

    Тот факт, что в Италии довольно быстро собрали почти сто тысяч подписей под призывом отказать Зеленскому, говорит, что итальянское общественное мнение расколото, отмечает профессор, – как, впрочем, и почти любое другое в Европе. «Там разные точки зрения. Есть большой процент итальянцев, настроенных против активного участия в украинском конфликте», – уточняет Барабанов.

    «На первый взгляд, решение, принятое организаторами «Сан-Ремо», – естественное: надо разделять вооруженный конфликт и всё прочее, – подчеркивает политолог. «Но при этом Москве не стоит делать каких-то далеко идущих выводов. Это отнюдь не значит, что Рим перестанет поддерживать Киев. Пока нет никаких причин рассчитывать на это. Правительство Италии исходит из того, что солидарность внутри Евросоюза и НАТО важнее, чем показатели соцопросов».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД в декабре, FIFA отказалась показывать перед началом финального матча ЧМ в Катаре видеообращение Зеленского. Просьба об обращении поступила из офиса президента Украины. По данным источника, отказ в Киеве восприняли с удивлением, поскольку думали, что FIFA «хотела бы использовать свои площадки для благой цели».

    Что касается конкурса «Сан-Ремо, то стоит напомнить: и одна из крупнейших медиакорпорации Италии RAI, и организаторы ранее публично пообещали дать слово Зеленскому. Его речь должна была прозвучать в заключительный день фестиваля – в субботу 11 февраля. Правда, руководство RAI попросила заранее показать ей текст обращения, утверждала газета «Репубблика». Заключительный вечер фестиваля демонстрируется в прямом эфире и считается самой рейтинговой программой итальянского ТВ.

    Принятое келейно решение организаторов разозлило многих итальянцев. В Сети была размещена петиция против выступления президента Украины. К тому моменту, когда организаторы «сдали назад», ее подписали более 95 тыс. человек. Авторы петиции также призвали устроить большую мирную акцию в момент выступления Зеленского – в городе Сан-Ремо, перед театром «Аристон», где пройдет конкурс. По словам организаторов, митингующие намерены протестовать не только против Зеленского, но и вообще против вмешательства НАТО в конфликт на Украине.

    Эта пацифистская манифестация, кстати, уже вызвала переполох у служб безопасности. Правоохранители выразили опасение, что демонстрацией воспользуются анархисты и террористы. Меры безопасности решено было усилить.

    Недавний опрос общественного мнения выявил, что абсолютное большинство итальянцев (52%) выступают против поставок оружия на Украину, а поддерживают это меньше 40%. Против вмешательства НАТО в конфликт выступает почти 69% населения, а за – всего 16%.

    Против приглашения Зеленского высказались видные политики и бизнесмены, пишет ТАСС, в том числе сын бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони Пьер Сильвио – главный управляющий крупнейшей частной телекорпорации страны «Медиасет», вице-спикер нижней палаты парламента Маурицио Гаспарри, лидер оппозиционного «Движения «5 звезд», бывший премьер Джузеппе Конте. «Хотелось бы надеяться, что Сан-Ремо останется фестивалем итальянской песни и ничем иным», – говорил по этому поводу вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини. «Я люблю итальянскую песню. А Зеленский? Я не знаю, как он поет. У меня другие предпочтения».

    Под таким мощным нажимом руководство конкурса начало прогибаться уже в минувшие выходные. Сперва оно объявило о «компромиссе»: украинский лидер все же выступит, но в пределах двух минут, а с содержанием его речи заранее ознакомится Колетта. Однако днем в понедельник руководство полностью сдалось и объявило о полном отказе.

    Представитель МИДа РФ Мария Захарова прокомментировала эту новость саркастически: «Ну, не знаю. Вдруг выиграл бы в этом песенном конкурсе с рэпом?».

    В этом году фестиваль в Сан-Ремо пройдет с 7 по 11 февраля в 73-й раз. Среди гостей – «ветераны» итальянской эстрады Аль Бано и Джанни Моранди, а также британская музыкальная группа Depeche Mode («Депеш мод»).

    В Советском Союзе итальянская эстрада в середине 80-х пользовалась бешеным успехом, причем сразу у представителей всех поколений. Первый раз отдельная программа «На фестивале в Сан-Ремо (Италия)» вышла в эфире советского ТВ в июле 1984-го. Она вызвала настолько жадный интерес аудитории, что по «по многочисленным просьбам трудящихся» в сентябре ее повторили. В 1987-89 годах фестивалю были посвящены уже две программы, выходившие в эфир два вечера подряд.
     
     
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