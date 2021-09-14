Почему Украина не сможет стать вторым Израилем

Украина, политики которой недавно предлагали переименовать ее в «Русь», теперь хочет быть Израилем. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев разочаровался в обещаниях Запада. А поэтому страна должна стать сильной и самостоятельной, как еврейское государство, державой. Но эксперты считают, что новая цель Киева вряд ли достижима – для превращения в Израиль Украина не соответствует ряду важных условий.

Украина больше не верит обещаниям Запада, констатировал во вторник глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью британской Independent. «Страна извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены», – сетовал министр. Поэтому, сделал вывод Кулеба, Украина должна привыкнуть к самостоятельности.

«Это значит, что страна учится превращаться в гибкое военизированное государство, как Израиль», – цитировало главу киевской дипломатии РИА «Новости». «Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ – вот что нам нужно, чтобы выжить», – добавил Кулеба.

Заметим, что Киев выразил свою обиду уже после успокоительных заявлений из Вашингтона – глава Госдепа Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной. Так госсекретарь ответил на реплику конгрессмена Брайана Фицпатрика, который недавно посетил Украину и поделился впечатлением: киевские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев.

В минувшую субботу украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать свою страну с Афганистаном и не беспокоиться из-за того, что Америка оставит Украину – ведь «Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Однако из слов Кулебы следует прямо противоположный вывод – в Киеве не уверены в достаточной независимости «незалежной», и поэтому призывают превратить страну во второй Израиль, не зависимый ни от США, ни от стран Европы.

Заметим, что на днях в Киеве на высшем уровне (из уст главы СНБО Алексея Данилова) звучали предложения приблизиться к Европе и фактически стать второй Польшей – посредством перевода украинского языка на латиницу. А считаные недели назад в офисе президента Владимира Зеленского всерьез обсуждали, не объявить ли Украину настоящей Русью, «более русской, чем Россия».

То, что сейчас глава МИД Кулеба призвал брать пример с Израиля, объясняется тем, что в Киеве воспринимают еврейское государство как страну, окруженную врагами, заметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он подчеркнул:

«Таким образом, Кулеба признает, что Украина также окружена врагами. Речь тут идет не только о России, но и о Западе тоже.

Польша не враг для Украины лишь потому, что хочет насолить России. Проблемы у Киева есть и с Венгрией, и с Румынией, и со Словакией».

«Я считаю, сама постановка вопроса неправильная. Нельзя сказать об Украине, что она однозначно находится во враждебном окружении. То, что она сейчас находится во враждебных отношениях с Россией – это понятно, но Россия – это не арабские соседи Израиля, с ней все-таки можно договориться и решить хоть как-то те конфликтные вопросы, что существуют между двумя странами», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД израильский политолог Бенни Брискин, экс-советник Беньямина Нетаньяху в бытность того премьер-министром.

С главой украинской дипломатии, полагает он, можно согласиться разве что в том, что у Израиля нет фатальной зависимости от помощи США. «Хоть Израиль и оглядывается часто на Америку, это все-таки самостоятельная страна, в которой американская помощь составляет 3–4% бюджета. Израильский государственный бюджет мог бы спокойно существовать и без американской поддержки, хотя, конечно, она тоже важна», – пояснил Брискин. Но более важно, что Израиль и Украина прошли разный исторический путь, прежде чем оказаться в современном своем состоянии.

«Я не думаю, что Украина может повторить этот путь, по многим причинам. Израиль формировался как самостоятельное независимое государство, со всех сторон окруженное врагами, как страна, в которой тогда еще не было обнаружено никаких полезных ископаемых. Это вынуждало народ и правительство страны вести себя и развиваться определенным образом», – отметил Брискин. Он напомнил, что отсутствие полезных ископаемых и богатых почв (которыми, для сравнения, богата Украина) вынудило Израиль сосредоточиться на развитии промышленности, в том числе хай-тека, а также на создании технологически развитого сельскохозяйственного комплекса. Кроме того, израильский эксперт отметил, что за годы независимого развития, благодаря репатриации евреев, Израиль привлек большое количество высококлассных специалистов, в то время как с Украины происходит отток образованных квалифицированных кадров.

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Бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер напомнил, что Израиль начал получать поддержку США после того, как в Вашингтоне поняли, что «на Ближнем Востоке образовалось сильное государство, которое с военной точки зрения является ближневосточной империей». «Все это произошло после Шестидневной войны 1967 года, потому что до нее было американское эмбарго на поставку оружия. Мы выиграли эту войну с помощью французского оружия и самолетов», – напомнил Векслер, отметив также высочайший класс израильских летчиков, которые превосходили в небе арабских противников на более совершенных советских самолетах.

И только в конце 1968 года Израиль получил от США первые самолеты Skyhawk. Американцы особенно оценили данные, которые могла предоставлять израильская разведка. «Когда США поняли возможности нашего государства, они очень быстро стали нашими большими друзьями, – пояснил эксперт. – Наш опыт ведения военных действий за последние десятки лет превышает опыт ведения военных действий всех государств в мире, включая Россию и США. И, конечно, мы делимся с друзьями ценной информацией». Следовательно, Соединенные Штаты стали видеть в Израиле союзника, убедившись в эффективности действий еврейского государства, делает вывод собеседник. Но, полагает Векслер, Израиль стал нынешним Израилем из-за многовековой ненависти «всего мира к евреям, что всегда заставляло нас быть лучшими».

«Если рассматривать именно направление американской поддержки, стране, чтобы подняться и сделаться самостоятельной, нужно разработать свою самостоятельную концепцию, а не опираться во всем даже на такого сильного и серьезного союзника, как Америка, – в свою очередь посоветовал Брискин. – Если на Украине этого не поймут, то вряд ли у них получится стать сильной и независимой страной».

Но похоже, что даже слова Кулебы о необходимости быть независимыми и самодостаточными адресованы западным партнерам Киева, считает Погребинский. «Заявление Кулебы – отражение раздраженного состояния руководителей Украины. Они испытывают огорчение и разочарование из-за того, что не получили то, что сами себе нафантазировали, – отметил Погребинский. – Официальный Киев такими словами пытается мобилизовать те силы на Западе, которые, возможно, окажут давление на европейских руководителей, либо на главу США Джо Байдена. Это расчет именно на то, что лоббистские структуры в США воспримут это как упрек в адрес американского лидера».

«Украина перестает верить обещаниям Запада, как нам сообщил глава ее МИД. На деле это нешуточная драма: дело в том, что, кроме Запада, Украине никто ничего не обещает. Поэтому если не верить обещаниям Запада, то это означает ничему и никому не верить», – отметил в Telegram сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Украина «хочет верить в свое светлое будущее», но поскольку сама «мало на что способна, то она страстно хочет строить это будущее вместе, а главное – за счет Запада». «И поэтому Украина как верила, так и будет верить его обещаниям. Глава ее МИД просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину все прекрасно известно», – делает вывод российский парламентарий.

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