Почему Украина не сможет стать вторым Израилем

Взгляд
14 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
Разделы

Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

Европа сама загнала себя в ловушку высоких цен Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press
Газовая цена в Европе поставила новый исторический рекорд. Она выросла до 800 долларов за тысячу кубометров. Некоторые винят в этом Газпром, считая, что это он создал дефицит газа на рынке. В реальности российская компания поставляет рекордные объемы топлива в ЕС. Кто же виноват в том, что цены на газ так высоко взлетели, и что может остановить их рост? Подробности...
Перейти в раздел…

Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
Перейти в раздел…

Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
Перейти в раздел…

Иран возвращается в большую политику

Иран не спешил возрождать сделку, но при новой власти не хочет терять «ни минуты» Majid Asgaripour/WANA/REUTERS
Тегеран наконец-то дал добро на переговоры, цель которых – перезаключение «ядерной сделки», похороненной при Трампе. К этому иранцев единодушно призывают такие разные страны, как Россия, США и Китай, а грядущие консультации в Вене обещают стать одним из важнейших политических событий планеты. Москве эта сделка выгодна именно сейчас, а вот платить за нее придется Вашингтону. Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
На Украине продолжаются «игры с языком». После фактического запрета употребления русского языка в публичной сфере и предложений переименовать украинский язык в «руськый» киевские власти призвали перейти на латиницу. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Немцы больше не верят своей пропаганде

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Большим сюрпризом для коллег было, когда выяснилось, что большинство людей в Германии – не идиоты. Вешаете нам лапшу на все части тела? Ну, ок, сказали немцы. И переключились на русский канал RT. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Разбираем вредные советы для избиркомов

Сергей Федорченко
Сергей Федорченко, Замдекана факультета истории, политологии и права МГОУ, кандидат политических наук
Вредный совет номер один: смело привлекать к надомному голосованию всех, кто под руку попадется. Вредный совет номер два: «творчески переосмыслить» рекомендации Центризбиркома. Подробности...
Перейти в раздел…

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Перейти в раздел…

В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
Подробности...

Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
Подробности...

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
  • Только сам мигрант

  • Мигрант и его работодатель

  • Мигрант и его диаспора
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Apple представила iPhone 13 и iPhone 13 mini
    Путин призвал регулярно повышать доходы военных Глава Подмосковья призвал выдворить нарушающих закон мигрантов В Москве запретили использовать в каршеринге автомобили класса ниже Евро 5 В КЧР при обрушении части ледника один человек погиб и двое пострадали
    Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом Мигранты покинули общежитие в подмосковном Бужаниново В США начали разработку программы по борьбе с российским влиянием в Европе В Китае решили создать «цивилизованный интернет»
    Титов предложил способ решить проблему нехватки мигрантов Блинкен пояснил провал миссии США в Афганистане ВОЗ назвала дискриминационным требование прививочных паспортов при нехватке вакцин Instagram обвинили в вызывании у подростков психических расстройств

    смена власти


    Американский генерал боялся приказа Трампа применить ядерное оружие

    запрос Украины


    Суд в Чехии арестовал россиянина Франчетти

    курорт будущего


    Как Сочи или Хургада: Тревел-блогеры описали свое видение нового курорта в Крыму

    Видео

    избавиться от кириллицы


    Украина нашла способ превратиться в Польшу

    кровавые ошибки


    Афганистан принес Байдену новые неприятности

    база в судане


    Чем Россия ответит на африканский военно-морской шантаж

    исторический рекорд


    Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

    ядерная сделка


    Иран возвращается в большую политику

    пространственная революция


    Игорь Караулов: «Северный поток – 2» изменил географию Европы

    арабо-турецкое сближение


    Камран Гасанов: Байден подружил арабов с турками

    не самый плохой канцлер


    Василий Федорцев: Чем России запомнится Меркель

    на ваш взгляд


    Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?

    Почему Украина не сможет стать вторым Израилем

    На Украине увидели много общего между своей страной и Израилем    14 сентября 2021, 21:05
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Наталья Макарова

    Украина, политики которой недавно предлагали переименовать ее в «Русь», теперь хочет быть Израилем. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев разочаровался в обещаниях Запада. А поэтому страна должна стать сильной и самостоятельной, как еврейское государство, державой. Но эксперты считают, что новая цель Киева вряд ли достижима – для превращения в Израиль Украина не соответствует ряду важных условий.

    Украина больше не верит обещаниям Запада, констатировал во вторник глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью британской Independent. «Страна извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены», – сетовал министр. Поэтому, сделал вывод Кулеба, Украина должна привыкнуть к самостоятельности.

    «Это значит, что страна учится превращаться в гибкое военизированное государство, как Израиль», – цитировало главу киевской дипломатии РИА «Новости». «Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ – вот что нам нужно, чтобы выжить», – добавил Кулеба.

    Заметим, что Киев выразил свою обиду уже после успокоительных заявлений из Вашингтона – глава Госдепа Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной. Так госсекретарь ответил на реплику конгрессмена Брайана Фицпатрика, который недавно посетил Украину и поделился впечатлением: киевские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев.

    В минувшую субботу украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать свою страну с Афганистаном и не беспокоиться из-за того, что Америка оставит Украину – ведь «Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Однако из слов Кулебы следует прямо противоположный вывод – в Киеве не уверены в достаточной независимости «незалежной», и поэтому призывают превратить страну во второй Израиль, не зависимый ни от США, ни от стран Европы.

    Заметим, что на днях в Киеве на высшем уровне (из уст главы СНБО Алексея Данилова) звучали предложения приблизиться к Европе и фактически стать второй Польшей – посредством перевода украинского языка на латиницу. А считаные недели назад в офисе президента Владимира Зеленского всерьез обсуждали, не объявить ли Украину настоящей Русью, «более русской, чем Россия».

    То, что сейчас глава МИД Кулеба призвал брать пример с Израиля, объясняется тем, что в Киеве воспринимают еврейское государство как страну, окруженную врагами, заметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он подчеркнул:

    «Таким образом, Кулеба признает, что Украина также окружена врагами. Речь тут идет не только о России, но и о Западе тоже.

    Польша не враг для Украины лишь потому, что хочет насолить России. Проблемы у Киева есть и с Венгрией, и с Румынией, и со Словакией».

    «Я считаю, сама постановка вопроса неправильная. Нельзя сказать об Украине, что она однозначно находится во враждебном окружении. То, что она сейчас находится во враждебных отношениях с Россией – это понятно, но Россия – это не арабские соседи Израиля, с ней все-таки можно договориться и решить хоть как-то те конфликтные вопросы, что существуют между двумя странами», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД израильский политолог Бенни Брискин, экс-советник Беньямина Нетаньяху в бытность того премьер-министром.

    С главой украинской дипломатии, полагает он, можно согласиться разве что в том, что у Израиля нет фатальной зависимости от помощи США. «Хоть Израиль и оглядывается часто на Америку, это все-таки самостоятельная страна, в которой американская помощь составляет 3–4% бюджета. Израильский государственный бюджет мог бы спокойно существовать и без американской поддержки, хотя, конечно, она тоже важна», – пояснил Брискин. Но более важно, что Израиль и Украина прошли разный исторический путь, прежде чем оказаться в современном своем состоянии.

    «Я не думаю, что Украина может повторить этот путь, по многим причинам. Израиль формировался как самостоятельное независимое государство, со всех сторон окруженное врагами, как страна, в которой тогда еще не было обнаружено никаких полезных ископаемых. Это вынуждало народ и правительство страны вести себя и развиваться определенным образом», – отметил Брискин. Он напомнил, что отсутствие полезных ископаемых и богатых почв (которыми, для сравнения, богата Украина) вынудило Израиль сосредоточиться на развитии промышленности, в том числе хай-тека, а также на создании технологически развитого сельскохозяйственного комплекса. Кроме того, израильский эксперт отметил, что за годы независимого развития, благодаря репатриации евреев, Израиль привлек большое количество высококлассных специалистов, в то время как с Украины происходит отток образованных квалифицированных кадров.

    Бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер напомнил, что Израиль начал получать поддержку США после того, как в Вашингтоне поняли, что «на Ближнем Востоке образовалось сильное государство, которое с военной точки зрения является ближневосточной империей». «Все это произошло после Шестидневной войны 1967 года, потому что до нее было американское эмбарго на поставку оружия. Мы выиграли эту войну с помощью французского оружия и самолетов», – напомнил Векслер, отметив также высочайший класс израильских летчиков, которые превосходили в небе арабских противников на более совершенных советских самолетах.

    И только в конце 1968 года Израиль получил от США первые самолеты Skyhawk. Американцы особенно оценили данные, которые могла предоставлять израильская разведка. «Когда США поняли возможности нашего государства, они очень быстро стали нашими большими друзьями, – пояснил эксперт. – Наш опыт ведения военных действий за последние десятки лет превышает опыт ведения военных действий всех государств в мире, включая Россию и США. И, конечно, мы делимся с друзьями ценной информацией». Следовательно, Соединенные Штаты стали видеть в Израиле союзника, убедившись в эффективности действий еврейского государства, делает вывод собеседник. Но, полагает Векслер, Израиль стал нынешним Израилем из-за многовековой ненависти «всего мира к евреям, что всегда заставляло нас быть лучшими».

    «Если рассматривать именно направление американской поддержки, стране, чтобы подняться и сделаться самостоятельной, нужно разработать свою самостоятельную концепцию, а не опираться во всем даже на такого сильного и серьезного союзника, как Америка, – в свою очередь посоветовал Брискин. – Если на Украине этого не поймут, то вряд ли у них получится стать сильной и независимой страной».

    Но похоже, что даже слова Кулебы о необходимости быть независимыми и самодостаточными адресованы западным партнерам Киева, считает Погребинский. «Заявление Кулебы – отражение раздраженного состояния руководителей Украины. Они испытывают огорчение и разочарование из-за того, что не получили то, что сами себе нафантазировали, – отметил Погребинский. – Официальный Киев такими словами пытается мобилизовать те силы на Западе, которые, возможно, окажут давление на европейских руководителей, либо на главу США Джо Байдена. Это расчет именно на то, что лоббистские структуры в США воспримут это как упрек в адрес американского лидера».

    «Украина перестает верить обещаниям Запада, как нам сообщил глава ее МИД. На деле это нешуточная драма: дело в том, что, кроме Запада, Украине никто ничего не обещает. Поэтому если не верить обещаниям Запада, то это означает ничему и никому не верить», – отметил в Telegram сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Украина «хочет верить в свое светлое будущее», но поскольку сама «мало на что способна, то она страстно хочет строить это будущее вместе, а главное – за счет Запада». «И поэтому Украина как верила, так и будет верить его обещаниям. Глава ее МИД просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину все прекрасно известно», – делает вывод российский парламентарий.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •