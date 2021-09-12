На Украине предложили перейти с кириллицы на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу.

Он подчеркнул, что это одна из фундаментальных вещей, которую необходимо сделать. «Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», – цитирует «Страна.ua» Данилова.

Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины.

Ранее Нацкомиссия по стандартам государственного языка сообщила, за месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине.

В октябре 2020 года языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.