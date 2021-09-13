Украина нашла способ превратиться в Польшу

«Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», – заявил не кто-нибудь, а целый секретарь СНБО Украины. Это не первая за последние столетия попытка внедрить иной алфавит на современной украинской территории, но у нее всегда находились могущественные противники. И как ни странно, реализация этой идеи могла бы пойти России только на пользу.

Только недавно советник президента Украины Алексей Арестович грозился объявить украинский язык «руськой мовой», а Украину – Русью. Но похоже, что беда прошла стороной, как летняя гроза, и ветер дует совсем в другую сторону: внезапно секретарь СНБО Украины высказался в пользу перевода украинского языка на латинский алфавит. То есть, по сути, чтобы Русь была на Украине не Русь, а Польша.

«Я за, я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», – заявил Алексей Данилов в интервью журналисту «Радио Свобода**».

Азбучные войны минувших лет

Идею Данилова не назовешь оригинальной. Первый известный сегодня пример – «Tragedia ruska», напечатанная предположительно в 1618-1619 годах. За 50 лет до этого Королевство Польское и Великое княжество Литовское объединились в Речь Посполитую – и постепенно назрела необходимость культурно инкорпорировать жителей Киевского княжества, ставших посполитыми вместе с ВКЛ. Это обозначило водораздел уже тогда: Кирилл и Мефодий, как создатели русской письменности, почитаются именно в русском православии. А потому печать книг на русском языке с использованием латинского алфавита рассматривалась как разновидность католического прозелитизма. Впрочем, если уж точно, то не латинского алфавита, а так называемого абецадло (от польск. abecadlo – азбука).

Если открыть украинскую «Википедию», то можно узнать, что «первая стандартизированная латинская азбука для украинского языка выпущена в 1834 году». По сути, это и есть то самое абецадло, но приведенное в единообразный вид.

Однако на деле было немного не так. Автором этой самой «первой латинской азбуки для украинского языка» был этнограф Иосиф Лозинский. Вместе с азбукой он опубликовал и статью, в которой отстаивал нужность полного и окончательного перехода на свою азбуку. Название статьи – «Об использовании польского абецадло для русских (!) текстов» – без лишних слов объясняет, почему авторы украинской «Википедии» постеснялись его указать.

Выход статьи и азбуки вызвал бурю. Ответом Лозинскому стала так называемая азбучная война – публицистическая дискуссия в среде тогдашней галицкой общественности. Причем основная масса этой самой общественности (историк и этнограф Денис Зубрицкий, галицкий поэт и фольклорист Маркиан Шашкевич и другие) с Лозинским, мягко говоря, не согласилась.

На эту тему

Спустя 25 лет история повторилась, но вторая азбучная война уже ближе к современности хотя бы тем, что ее поддержали министр образования Австро-Венгрии Леопольд фон Тун унд Гогенштейн и наместник Галиции Агенор Голуховский. В этот раз за основу предлагалось взять так называемый проект Иречека – чешскую орфографию с несколькими польскими буквами. Видимо, в том числе поэтому во второй раз дискуссия не ограничилась одними только интеллектуалами и дошла до более широких народных слоев.

Против новой азбуки ополчились греко-католики, возглавляемые митрополитом Львова Спиридоном Литвиновичем и митрополитом Галицким Григорием Яхимовичем. Последний даже обратился с жалобой к императору Францу-Иосифу I по поводу самоуправства министерских чиновников. Более того, даже Лозинский полностью отказался от своих же позиций 1830-х годов и переметнулся к так называемым москвофилам (движение в среде галицкой интеллигенции, считавшее, что поддержание связей с Российской империей убережет украинцев от культурной ассимиляции). В итоге в министерстве отказались от идеи латинизации и оставили всё как было.

На этом войны утихли, но не закончились. Впереди были попытки перевода на хорватскую и даже венгерскую орфографию. Правда, уже менее драматические.

Новые попытки латинизации

К идее вернулись уже после обретения Украиной независимости. Так, в 2000 году Иван Лучук опубликовал свой «Korotkyj Pravopys» (вариация на тему проекта Иречека). Правда, до последнего времени это оставалось интеллектуальной забавой в среде националистов и редко получало поддержку на столь высоком уровне.

В последний раз в пользу перевода украинского языка на латиницу высказывался экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (2018). А оппонировал ему тогда... экс-директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, известный апологет УПА* и гитлеровских коллаборантов. Мол, переход на латиницу усилит позиции русского языка на Украине.

Собственно, ничего нового Вятрович не сказал. Двести лет назад уже упомянутая москвофильская галицкая интеллигенция воспринимала кириллицу именно как символ и способ избежать ополячивания.

«Я думаю, что мы не перейдем на латиницу, так как это связано с тем, что, если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента ее возникновения, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры. И это будут очень большие потери и это недопустимо», – прокомментировала идею председатель Национальной комиссии Украины по стандартам государственного языка Орыся Демская в феврале этого года. Сославшись, опять-таки, на азбучные войны XIX века как иллюстрацию сомнительности инициативы.

Хотя и сторонники тоже есть. Правда, аргументы у них звучат довольно странно. Большая часть из них сводится к «Так будет удобнее иностранцам» и «Так уже сделали в Молдавии, Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане...». То есть на деле это плохо замаскированное «прочь от Москвы». А ведь предки этих самых латинизаторов грудью бились за сохранение своего алфавита. Даже греко-католики, что по нынешним временам и вовсе немыслимо.

А может пусть?

По сути и латинизация украинского языка от Данилова, и его переименование в «руську мову» от Арестовича – явления одного порядка. Даже несмотря на то, что Данилов своей латинизацией прямо перечеркивает попытки претендовать на какое-то наследие Древнерусского государства.

Украинские политики не знают истории государства, которым управляют, и это уже повальное явление.

Знают они только текущую повестку, а она у них отвечает сразу за прошлое и будущее: исходя из нее из прошлого выдергивается какой-то факт (та же латинизация письменности), после чего этот факт пытаются как-то впихнуть в настоящее. И плевать на причины и подробности азбучных войн позапрошлого века.

Утешает в этом три обстоятельства. Во-первых, если инициатива выстрелит и украинскую письменность действительно переведут на один из вариантов латиницы (а таковых успели наштамповать не менее десятка!), то в процессе реформаторы капитально перессорятся, и будет над чем позабавиться.

Во-вторых, сразу станет понятнее, кто нам на Украине друг. Усилится символическое значение кириллицы, стимулируя русских и противостоящих государственному маразму украинцев к оформлению «государства в государстве». А там и до краха Украины (в ее нынешнем политическом виде) недалеко. Царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.