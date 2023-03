США начали общаться с Зеленским в другом тоне Зеленский убивает сограждан ради второго срока

Текст: Николай Стороженко

Почему киевский режим отказывается от мирных переговоров с Россией? Почему ради продолжения боевых действий он кидает сограждан все в новые «мясорубки»? Помимо прочего, в Киеве обосновывают это «волей народа». Однако есть основания полагать, что жители страны хотят совсем другого, и проговорился об этом один из ближайших соратников президента Зеленского. Так случается, что дежурные, на первый взгляд, фразы политиков порой оказываются более сенсационными, чем скандальные признания. Возьмем пару примеров. Первый – американский сенатор Марк Уорнер. Он с почти детской непосредственностью публично говорит о том, что в кои-то веки огромный военный бюджет США идет на «благие» цели: перемалывание российской армии. Угрозы, под тенью которой он прожил всю свою жизнь. К тому же происходит это усилиями украинцев и за совсем мелкий прайс. «I think we need to continue that», перевод тут даже не нужен. Да, скандально, но сенсация ли это? А то мы не знали, что именно так они и думают. А вот куда более скучная цитата секретаря СНБО Украины Алексея Данилова: «Это очень небезопасная тенденция – когда люди (даже с Западной Украины) начинают о таких вещах [мирных переговорах – прим. ВЗГЛЯД] говорить». На ней и остановимся. А как же соцопросы? Летом мы уже писали о ситуации «Нам грозит мир» в отношении российско-украинского конфликта. Но тогда речь шла о так называемых союзниках Украины, подзуживавших ее на продолжение боевых действий. Прежде всего Великобритании, где когда-то эту емкую фразу и сформулировали. А тут буквально то же самое доносится уже с Украины. Забавно, что своим заявлением о небезопасном стремлении украинцев перестать воевать Данилов по сути обнулил многочисленные тематические соцопросы. Ну те самые, где 70-80-90% опрошенных украинцев заявляют, что готовы воевать до победного конца, верят исключительно в победу Украины и всячески поддерживают действия режима Зеленского. Вот только в конце февраля что-то такое публиковалось. Но тут ведь что-то одно. Нельзя же воевать до победы/до последнего украинца и одновременно стремиться к тому, чтобы побыстрее порешать все миром. Конечно, у украинской социологии в условиях боевых действий есть понятные фильтры. Которые мешают узнать, что же на самом деле думает народ. Во-первых, люди давно запуганы и не скажут незнакомому человеку ничего, что выбивалось бы за рамки одобряемой повестки. Во-вторых, социологи тоже люди и прекрасно понимают, какие цифры власть от них хочет услышать, а за какие – полетят головы. Но похоже, что хоть какую-то правдоподобную картинку социологи дают – в закрытом режиме. Иначе откуда эти разговоры о небезопасных тенденциях? В чем опасность? Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в 2020-м пересказывал свой разговор с Зеленским, в котором нынешний президент хвастался наличием карт-бланша на любые решения – мол, меня же почти вся страна поддержала на выборах. Тезис спорный, причем сам Луценко ему на это и указал, но допустим. Сегодня у Зеленского тем более есть такой карт-бланш, причем теперь он гораздо сложнее и весомее. Тут и страхи рядовых украинцев, которые Банковая умело подогревает. Беспрецедентная поддержка Запада. Громкие акции, которые украинская власть периодически подбрасывает своему избирателю: удары по знаковым объектам (Крымский мост, крейсер «Москва»). Политические противники Зеленского даже коррупцию ему предъявить могут с большим трудом. Недавний скандал с закупками в Минобороны закончился ничем. Зеленский даже министра обороны Резникова увольнять не стал, хотя ждали такого шага многие, ведь он самый очевидный и проверенный временем: царь хороший, бояре плохие. Запад и украинцы прощают Зеленскому куда больше, чем прощалось любому украинскому президенту. Даже недовольство мобилизацией пока падает на «плохих военкомов» и перегибы на местах. И это куда круче 74% голосов не только во втором, а даже и в первом туре. Да вот беда: такая малина будет продолжаться ровно до заключения мира или перемирия. А уж тогда накопленные счета постепенно будут предъявлять к оплате. Особенно будет неприятно, если мир или перемирие будет заключено до очередных на Украине президентских выборов (апрель 2024 года). Противники Зеленского копят силы и компромат. Поэтому единственный приемлемый для команды Зеленского сценарий выборов – получить «подтверждение военного карт-бланша» в ходе выборов. Чтобы даже в случае мира/перемирия говорить с оппонентами с позиции: «меня вся страна выбрала, а вы – никто». Наконец, территориальная привязка (даже на Западной Украине начинают о мирных переговорах говорить). Сценарий команды Зеленского – повторение трюка Леонида Кучмы, президента, который стал президентом с опорой на Юго-Восток Украины, а переизбрался на второй срок – как кандидат Запада и Центра. Сегодня дополнительный плюс такой стратегии в том, что как раз на Запад и в Центр страны мигрировали избиратели с других регионов. И если теперь там начинают говорить о мире, ничего хорошего Зеленскому это не сулит. К слову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на откровения Данилова заявил, что ничего обнадеживающего на Украине не видит. И это совсем не расходится со словами Данилова и не противоречит им. На эту тему Данилов – стопроцентный человек Зеленского. Своим заявлением он демонстрирует, что власть мыслит категориями второго срока. А значит, что по всем военным вопросам команда Зеленского будет играть в ястребов войны – непримиримых, насколько это возможно. Хотя бы затем, чтобы не дать оппонентам возможности обскакать себя в этих вопросах. В свое время таким же ястребом войны на выборы шел Петр Порошенко. А что его тогда сгубило? Верно. Все те же небезопасные тенденции, запрос общества на мир. На котором в тот раз сыграл Зеленский. В окружении Зеленского помнят о судьбе предшественника и не хотят продуть по тому же сценарию, дав кому-то из оппонентов оседлать тему мирного соглашения. Чисто технологически такое стремление понятно. Но у всего есть своя цена. В данном случае это тысячи и тысячи жизней, положенные лишь затем, чтобы пропихнуть Зеленского на второй срок.