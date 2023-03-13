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13 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
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США провоцируют урановые проблемы по всему миру

США готовят удар по российскому урановому топливу Донат Сорокин/ТАСС
США нашли новый способ экономически уязвить Россию. Они всерьез заговорили о готовности отказаться от российского урана. Между тем новые санкции могут ударить не только по американскому рынку, но и поднять цены на урановое топливо по всему миру. Более того, США могут подставить европейские страны, где отсутствие российского уранового топлива означает закрытие атомных стаций.  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Российские истребители изменят правила игры на Ближнем Востоке

Су-35 – один из самых совершенных истребителей в мире Минобороны РФ/ТАСС
Сенсационную новость огласили официальные источники в Иране – утверждается, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю, а влияние США на Ближнем Востоке снизится. Подробности...
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Зеленский убивает сограждан ради второго срока

Тысячи граждан Украины одного за другим бросают в топку войны Keystone Press Agency/Global Look Press
Почему киевский режим отказывается от мирных переговоров с Россией? Почему ради продолжения боевых действий он кидает сограждан все в новые «мясорубки»? Помимо прочего, в Киеве обосновывают это «волей народа». Однако есть основания полагать, что жители страны хотят совсем другого, и проговорился об этом один из ближайших соратников президента Зеленского. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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России надо закрепить поворот на Восток и Юг

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Прошедший год показал, что приоритеты внешней политики России сместились в сторону глобальных Востока и Юга. И надо продолжать работать с не-Западом, оставив Европу и США на периферии внимания. И это пора закрепить в Концепции внешней политики. Подробности...

Откуда Киев взял миф о «Московии»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мифическое «Московское государство» никогда не существовало за пределами польской дипломатической переписки средневекового периода и не получило распространения у более просвещенных народов Европы, которые называют нашу страну Россия (англичане или французы), либо Русская земля, как это свойственно немцам. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...
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Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

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Покушение СБУ на Приднестровье

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тысячи граждан Украины одного за другим бросают в топку войны
    		  
    13 марта 2023, 12:52
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Почему киевский режим отказывается от мирных переговоров с Россией? Почему ради продолжения боевых действий он кидает сограждан все в новые «мясорубки»? Помимо прочего, в Киеве обосновывают это «волей народа». Однако есть основания полагать, что жители страны хотят совсем другого, и проговорился об этом один из ближайших соратников президента Зеленского.

    Так случается, что дежурные, на первый взгляд, фразы политиков порой оказываются более сенсационными, чем скандальные признания. Возьмем пару примеров.

    Первый – американский сенатор Марк Уорнер. Он с почти детской непосредственностью публично говорит о том, что в кои-то веки огромный военный бюджет США идет на «благие» цели: перемалывание российской армии. Угрозы, под тенью которой он прожил всю свою жизнь. К тому же происходит это усилиями украинцев и за совсем мелкий прайс. «I think we need to continue that», перевод тут даже не нужен.

    Да, скандально, но сенсация ли это? А то мы не знали, что именно так они и думают.

    А вот куда более скучная цитата секретаря СНБО Украины Алексея Данилова: «Это очень небезопасная тенденция – когда люди (даже с Западной Украины) начинают о таких вещах [мирных переговорах – прим. ВЗГЛЯД] говорить». На ней и остановимся.

    А как же соцопросы?

    Летом мы уже писали о ситуации «Нам грозит мир» в отношении российско-украинского конфликта. Но тогда речь шла о так называемых союзниках Украины, подзуживавших ее на продолжение боевых действий. Прежде всего Великобритании, где когда-то эту емкую фразу и сформулировали. А тут буквально то же самое доносится уже с Украины. 

    Забавно, что своим заявлением о небезопасном стремлении украинцев перестать воевать Данилов по сути обнулил многочисленные тематические соцопросы. Ну те самые, где 70-80-90% опрошенных украинцев заявляют, что готовы воевать до победного конца, верят исключительно в победу Украины и всячески поддерживают действия режима Зеленского. Вот только в конце февраля что-то такое публиковалось

    Но тут ведь что-то одно. Нельзя же воевать до победы/до последнего украинца и одновременно стремиться к тому, чтобы побыстрее порешать все миром.  

    Конечно, у украинской социологии в условиях боевых действий есть понятные фильтры. Которые мешают узнать, что же на самом деле думает народ. Во-первых, люди давно запуганы и не скажут незнакомому человеку ничего, что выбивалось бы за рамки одобряемой повестки. Во-вторых, социологи тоже люди и прекрасно понимают, какие цифры власть от них хочет услышать, а за какие – полетят головы. 

    Но похоже, что хоть какую-то правдоподобную картинку социологи дают – в закрытом режиме. Иначе откуда эти разговоры о небезопасных тенденциях?

    В чем опасность?

    Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в 2020-м пересказывал свой разговор с Зеленским, в котором нынешний президент хвастался наличием карт-бланша на любые решения – мол, меня же почти вся страна поддержала на выборах. Тезис спорный, причем сам Луценко ему на это и указал, но допустим.

    Сегодня у Зеленского тем более есть такой карт-бланш, причем теперь он гораздо сложнее и весомее. Тут и страхи рядовых украинцев, которые Банковая умело подогревает. Беспрецедентная поддержка Запада. Громкие акции, которые украинская власть периодически подбрасывает своему избирателю: удары по знаковым объектам (Крымский мост, крейсер «Москва»).

    Политические противники Зеленского даже коррупцию ему предъявить могут с большим трудом. Недавний скандал с закупками в Минобороны закончился ничем. Зеленский даже министра обороны Резникова увольнять не стал, хотя ждали такого шага многие, ведь он самый очевидный и проверенный временем: царь хороший, бояре плохие.

    Запад и украинцы прощают Зеленскому куда больше, чем прощалось любому украинскому президенту. Даже недовольство мобилизацией пока падает на «плохих военкомов» и перегибы на местах. И это куда круче 74% голосов не только во втором, а даже и в первом туре.

    Да вот беда: такая малина будет продолжаться ровно до заключения мира или перемирия. А уж тогда накопленные счета постепенно будут предъявлять к оплате.

    Особенно будет неприятно, если мир или перемирие будет заключено до очередных на Украине президентских выборов (апрель 2024 года). Противники Зеленского копят силы и компромат. Поэтому единственный приемлемый для команды Зеленского сценарий выборов – получить «подтверждение военного карт-бланша» в ходе выборов. Чтобы даже в случае мира/перемирия говорить с оппонентами с позиции: «меня вся страна выбрала, а вы – никто».

    Наконец, территориальная привязка (даже на Западной Украине начинают о мирных переговорах говорить). Сценарий команды Зеленского – повторение трюка Леонида Кучмы, президента, который стал президентом с опорой на Юго-Восток Украины, а переизбрался на второй срок – как кандидат Запада и Центра. Сегодня дополнительный плюс такой стратегии в том, что как раз на Запад и в Центр страны мигрировали избиратели с других регионов. И если теперь там начинают говорить о мире, ничего хорошего Зеленскому это не сулит.

    К слову, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на откровения Данилова заявил, что ничего обнадеживающего на Украине не видит. И это совсем не расходится со словами Данилова и не противоречит им.

    Данилов – стопроцентный человек Зеленского. Своим заявлением он демонстрирует, что власть мыслит категориями второго срока. А значит, что по всем военным вопросам команда Зеленского будет играть в ястребов войны – непримиримых, насколько это возможно. Хотя бы затем, чтобы не дать оппонентам возможности обскакать себя в этих вопросах.

    В свое время таким же ястребом войны на выборы шел Петр Порошенко. А что его тогда сгубило? Верно. Все те же небезопасные тенденции, запрос общества на мир. На котором в тот раз сыграл Зеленский. В окружении Зеленского помнят о судьбе предшественника и не хотят продуть по тому же сценарию, дав кому-то из оппонентов оседлать тему мирного соглашения.

    Чисто технологически такое стремление понятно. Но у всего есть своя цена. В данном случае это тысячи и тысячи жизней, положенные лишь затем, чтобы пропихнуть Зеленского на второй срок.

     
     
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