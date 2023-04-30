Москвичам пообещали теплую и облачную погоду

Гидрометцентр: Облачная погода с прояснениями и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.

По сообщению ведомства, днем в Москве будет до плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, вечером на юго-востоке области умеренный. Там добавили, что в ночь на понедельник температура воздуха в столице опустится до 5 градусов тепла, передает ТАСС.

В Подмосковье днем температура поднимется до плюс 17 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.