В Сети появились кадры первых секунд после взрыва в кафе в Петербурге

В Сети появилось видео, на котором запечатлены первые секунды после теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

На кадрах видно, как уроженка Петербурга Дарья Трепова, которая подозревается в совершении теракта, выходит из бара и скрывается в неизвестном направлении. Девушка затаилась в квартире, которую ранее на свое имя арендовал знакомый ее мужа. Там Трепова попыталась изменить внешность: обрезала волосы и сменила одежду.

Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Кроме того, 33 человека пострадали, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.

По данным НАК, теракт спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана инагентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе.