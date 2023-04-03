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Кремль объяснил обозначенное в новой Концепции внешней политики России право на ответ
Песков: Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым оставлять за собой право на ответ.
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Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым, чтобы было оставлено право на ответ, практика превентивного использования применяется многими странами мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что на Западе широко применяется практику превентивного использования. По его словам, агрессивное развитие событий вокруг России оставляет за ней такое право, добавив, что сама Концепция внешней политики изменена в свете новых реалий, передает РИА «Новости».
Глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что согласно обновленной концепции внешней политики ВС России могут быть использованы для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Блинкен позвонил Лаврову обсудить арест журналиста Гершковича
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Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.
На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.
В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского
Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль
Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.
Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.
Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».
По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».
«Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.
Российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила около 395 украинских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области.
Отмечается, что за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
В Минобороны указали, что на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка ДНР, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30, добавили в пресс-службе.
По данным ведомства, на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области, отмечается в сообщении.
Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицы Д-30 и Д-20, подчеркнули в Минобороны.
Также в ведомстве подчеркнули, что в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация». В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, заявили в пресс-службе.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Петровское и Терны ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Как указали в пресс-службе, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое ДНР, Новокраснянка, Варваровка, Кременная ЛНР, Новая Каховка Херсонской област и Великие Выселки Харьковской области.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-Донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч».
МИД дал «нравственную квалификацию» убийству военкора Татарского
Захарова указала на отсутствие реакции Запада на убийство военкора Татарского
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Недавно Запад требовал безопасности для журналистов, но ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не отреагировали на убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Правоохранительные органы еще дадут юридическую квалификацию произошедшему. Мы же дадим нравственную», – приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что российские журналисты находятся под угрозой «расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей», журналистов «подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают «охоту на ведьм» в западных СМИ».
Как подчеркнули в МИДе, международные структуры, которые обязаны реагировать на подобные ситуации, закрывают глаза на происходящее. По мнению Захаровой, позицию этих структур следует считать «соглашательством, если не соучастием». Международные организации и зарубежные профессиональные сообщества не стали расследовать ни один из случаев насильственной гибели российского журналиста, «которые оценивались киевским режимом и его головорезами как «успех», указала она. Более того, международные организации и зарубежные профессиональные сообщества даже «не проявили элементарного человеческого сочувствия».
В МИДе напомнили, как недавно представители Запада, выступая против экстремизма и терроризма, прошлись «единым фронтом по Парижу в защиту журналистов». Однако сейчас реакции нет ни со стороны Белого дома, ни на Даунинг-стрит, ни в Елисейском дворце. Такое отсутствие реакции, «учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», заявила Захарова, указав, что в Киеве «получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего».
По словам Захаровой, российские военкоры демонстрируют миру, какова реальная ситуация на Украине, они защищают «истину, над которой мировой мейнстрим уже надругался». Работа Татарского «вызывала ненависть у киевского режима», заявила Захарова. «Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», – заявили в МИДе.
Напомним, в кафе «Стрит-бар» в Петербурге произошел взрыв. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского. Восемь пострадавших находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, состояние шести оценивается как тяжелое
Генерал ВСУ признал неспособность НАТО обеспечить Украину боеприпасами
Украинский генерал Кривонос сообщил о неспособности стран НАТО производить необходимое ВСУ количество боеприпасов
Даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество боеприпасов, заявил экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос.
Кривонос сказал, что ВСУ тратят «тысячи снарядов в день». По его словам, сейчас члены НАТО не могут «производить такое количество артиллерийских боеприпасов», передает РИА «Новости».
Напомним, западные страны резко увеличили объемы помощи Украине, в первую очередь поставки боеприпасов и вооружений. В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины. Однако, по данным СМИ, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.
МИД обвинил США в расколе православия на Украине
МИД обвинил США в расколе православия, а украинскую власть – в использовании религии для неонацистских практик
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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры стала результатом работы извращенного механизма влияния США на конфессиональную сторону киевской политики, заявил МИД России.
МИД заявил в Telegram, что на Украине стартовала «решающая стадия» кампании киевского режима и подконтрольной ему «Православной церкви Украины» по захвату Лавры. Отмечается, что и прежде попытки захвата Лавры проводились с участием «неонацистского актива». Власти Украины принимают нелегитимные решения, направленные на захват Лавры.
«Священнослужителям давали понять, что в случае несогласия против них будут применены жесткие меры, одна из которых – арест настоятеля монастыря митрополита Павла – уже реализована», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что украинская власти решила атаковать Лавру во время Великого Поста. Подчеркивается, что защитники Лавры показали себя «как настоящие исповедники». В частности, МИД указывает на певчую хора монастыря Екатерину Ершову, вокруг которой «бесновались подконтрольные Киевскому режиму неонацисты».
МИД отметил, что церковные и светские власти на разных уровнях призывали мировое церковное и международное сообщества отреагировать на ситуацию на Украине. Как заявил МИД, отсутствие «решительной реакции весьма показательно». МИД обвинил украинские власти в использовании религиозной политики для «продвижения неонацистских практик». Киев поддержал «раскол церквей, вмешавшись в сакральную сторону жизни каждого верующего православного», говорится в заявлении.
Как заявило российское ведомство, на Украине «страдают не только православные». В частности, «о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины», а «юдофобии и антисемитизму» не препятствует «еврейское происхождение» президента Украины Владимира Зеленского, «к которому многие защитники Киева так часто апеллируют».
МИД заявил, что «режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике», а раскол православия – это цель, которую «давно провозгласили в Вашингтоне», создав «извращенный механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики». По мнению МИДа, «беспредел» на Украине носит «рукотворный» характер.
Москва считает, что «поставленный Вашингтоном и называющий себя иудеем и защитником религиозных свобод» Зеленский «понимает свою зависимость от США» и «проводит антиправославную политику по указке американцев», нацеленных на борьбу с Россией. Ситуация вокруг Лавры – «нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», которое «показательнее многих иных шагов режима», не желающего учитывать чувства и права граждан Украины, заявил МИД.
Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».
Украинский майор пожаловался на превосходство российской авиации
Украинский майор Ворошилов рассказал о ловушках российских летчиков и превосходстве российских радаров и ракет
Радары на российских современных самолетах «примерно в четыре раза лучше», чем на украинских, а российские ракеты значительно лучше, чем «старые советские», которые есть у Украины, сообщил украинский майор Вадим Ворошилов.
Ворошилов сообщил, что российские летчики имеют возможность мониторить воздушное пространство на большую глубину. «Иногда мы даже не можем видеть, что россияне запустили ракеты, что очень опасно для пилотов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Ворошилов рассказал, что российская сторона «постоянно меняет тактику», в результате боевые действия «нестабильны». По его словам, российские летчики устраивают ловушки – «отправляют один российский самолет, чтобы украинские пилоты думали, что там всего один их самолет», а затем «со всех сторон появляются еще два или три самолета, которые фактически окружают украинский самолет».
Майор попросил у стран Запада истребители F-16, так как нынешняя украинская авиация «недостаточно эффективна».
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
Депутат Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
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Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была красным флагом для киевских карателей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский.
«Я не был близко знаком с Владленом Татарским, но несколько раз все же с ним встречался. Все знали его как харизматичного и достаточно активного военкора и ополченца. Сражаясь в Донбассе с 2014 года, он прекрасно знал о чем говорит. Скорее всего, именно из-за своих убеждений и непримиримой позиции он и погиб», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«В этом преступлении совершенно четко прослеживается украинский след. Они пытаются добраться до всех. Татарского убили общеопасным способом, среди большого количества людей, в кафе. Нечто подобное случилось и с первым руководителем ДНР Александром Захарченко», – отметил собеседник.
«Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была «красным флагом» для киевских властей. Им не дает покоя жизнь и активная работа таких деятельных людей, как Дарья Дугина, Владлен Татарский и многие другие российские журналисты», – полагает парламентарий.
«За последний год военкоры стали источниками важнейшей информации. И сегодня приходится признать, что Украина ведет войну против граждан России, причем прямо внутри нашей страны. Приспешники Зеленского пытаются дестабилизировать обстановку в России путем совершения террористических актов и ведения информационной войны», – убежден он.
«Под прицелом украинских диверсантов сегодня в первую очередь те, кто имеет большое влияние на аудиторию, говорит нелицеприятные для Зеленского и его команды вещи. У киевской власти нет и не может быть никаких моральных понятий и общечеловеческих ценностей», – заключил Бердичевский.
Накануне в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). В заведении проходил творческий вечер военкора.
По последним данным число пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть несовершеннолетний. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что пострадавшему ребенку провели операцию по удалению осколков. Девочка находится в «состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет».
По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Отмечается, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе. Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.
Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ночь на понедельник сообщил, что над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Коллеги военкора, блогеры и журналисты отмечают, что «Владлен Татарский воевал и словом, и делом».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
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СК опубликовал видео с места взрыва в Петербурге
Следственный комитет опубликовал видео с места гибели военкора Татарского
Российский Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).
На видео показаны последствия взрыва как снаружи, так и внутри кафе. В ведомстве сообщили, что сработало неизвестное взрывное устройство. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК, передает РИА «Новости».
Следственный комитет направил в Санкт-Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) для помощи в расследовании, передает ТАСС.
Прокурор города Виктор Мельник заверил, что следственные мероприятия на месте взрыва будут проведены максимально быстро. Он подтвердил, что при взрыве погиб один и пострадали по крайней мере 25 человек.
Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. По факту убийства общеопасным способом открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК.
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека»
Опубликована видеозапись ударов «Солнцепека» по украинским позициям
Российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ВДВ продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине.
Специалисты РХБЗ ВДВ, используя 220-мм термобарические неуправляемые снаряды, бьют по опорным пунктам и заглубленным укрытиям противника, а также по схронам с боеприпасами и позициям артиллерии. Учитывая, что для вооруженных сил Украины «Солнцепек» – одна из приоритетных целей, ТОС работают под прикрытием групп охранения, сообщает Минобороны в Telegram.
Напомним, на днях расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении.
Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины
Ходаковский: Владлен Татарский был опасен для врага, потому что проникал в сердца людей, рассказывая о нюансах СВО
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Татарский подкреплял свои слова смелыми поступками, совершенными в зоне СВО. Максим Фомин – так его звали на самом деле – писал тексты как «право имеющий». Это и сделало его опасным для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД военачальник Александр Ходаковский, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.
«Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда, исходя из собственных идеологических соображений, он пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.
«Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделано его опасным для противника», – акцентирует военачальник.
«Подчеркну, что, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – резюмирует Ходаковский.
Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому статуэтку в подарок, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московской времени. Сейчас она задержана.
Теракт вызвал широкий общественный резонанс. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал погибшего Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.
Коллега Владлена, военкор Александр Коц, подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать в шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
Напомним, 20 августа прошлого года в результате теракта также погибла Дарья Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
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Гендиректор МАГАТЭ собрался посетить Москву
МИД Италии сообщил о намерении гендиректора МАГАТЭ Гросси посетить Москву
В ближайшие дни гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует совершить визит в Москву, сообщил МИД Италии по итогам телефонных переговоров Гросси с руководителем министерства Антонио Таяни.
Таяни и Гросси обсудили ситуацию на Украине. В частности, речь шла о Запорожской АЭС. Гросси сообщил итальянскому министру «обновленную информацию о перспективе» создания «свободной зоны, подлежащей особой международной защите», вокруг ЗАЭС. Италия заявила, что «решительно поддерживает эту перспективу», передает РИА «Новости».
Напомним, Гросси посетил Запорожскую АЭС, где осмотрел ее территорию. МАГАТЭ начало разработку концепции по защите Запорожской АЭС. Сообщалось, что МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг АЭС.
Российским десантникам вручили государственные награды в зоне спецоперации
МО: Военнослужащим ВДВ вручили государственные награды в зоне спецоперации
Начальник штаба – первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-лейтенант Анатолий Концевой наградил государственными наградами военнослужащих ВДВ – участников специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
По сообщению ведомства, десантникам были вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших», знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, передает ТАСС.
Церемония награждения проходила в боевой обстановке на одном из направлений зоны СВО.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) решают в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать.