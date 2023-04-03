Кремль объяснил обозначенное в новой Концепции внешней политики России право на ответ

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3 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Что ждет авторынок России

Китайцы удвоят продажи автомобилей второй год подряд Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

Неподалеку от кафе «Стрит-бар» после трагедии Скриншот из видео
В Петербурге убит один из известных военкоров – Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). Обстоятельства преступления наводят на мысли о работе украинских спецслужб и заставляют вспомнить не менее громкое преступление последнего времени – убийство журналистки Дарьи Дугиной. А также разоблачают то, какую ролевую модель строит киевский режим на своей территории. Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Подробности...

Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. Подробности...

Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
    НАК: К убийству Татарского причастны спецслужбы Украины и ФБК Навального ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена» Арестован мочившийся на икону блогер Стасик Кудрявый
    Кремль признал убийство военкора Татарского терактом В Сети раскритиковали слова Зеленского о судьбе Крыма Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29 Кремль подтвердил ужесточение правил выезда из России для работников ряда сфер
    Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому В Британии представили, что Россия сделает с захваченными танками Challenger McDonald's решила закрыть офисы в США перед сокращением персонала

    Главная тема


    Что ждет авторынок России

    убийство татарского


    Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова

    «проникал в сердца»


    Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины

    адвокат Порошенко


    Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского

    Видео

    генетическая модификация


    США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

    шпионская сеть


    Арест Гершковича ставит под удар всех журналистов-шпионов США

    «миротворческий контингент»


    ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

    точный и мощный удар


    Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    идти своим путем


    Игорь Караулов: Какую модель мира способен предложить Китай

    уважать свой народ


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Победить русофобию в себе

    замена доллара


    Глеб Простаков: Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

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    Кремль объяснил обозначенное в новой Концепции внешней политики России право на ответ

    Песков: Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым оставлять за собой право на ответ.

    3 апреля 2023, 13:12

    Текст: Вера Басилая

    Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым, чтобы было оставлено право на ответ, практика превентивного использования применяется многими странами мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал, что на Западе широко применяется практику превентивного использования. По его словам, агрессивное развитие событий вокруг России оставляет за ней такое право, добавив, что сама Концепция внешней политики изменена в свете новых реалий, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что согласно обновленной концепции внешней политики ВС России могут быть использованы для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами.

    Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
    Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
    		   
    2 апреля 2023, 17:57
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

    Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.

    Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.

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    Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
    Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
    		   
    3 апреля 2023, 00:56
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.

    Напомним, по словам  Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.

    Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.


    Коментарии (26)
    Блинкен позвонил Лаврову обсудить арест журналиста Гершковича
    		   
    2 апреля 2023, 17:31
    Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.

    На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

    «Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.

    Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

    В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

    Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

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    Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского
    Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль

    3 апреля 2023, 08:52

    Текст: Ольга Никитина

    Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.

    Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.

    Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».

    По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».

    «Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.

    Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.

    Коментарии (4)
    Российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских военных
    		   
    2 апреля 2023, 14:57
    Текст: Валентина Григоренко

    Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила около 395 украинских военных, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области.

    Отмечается, что за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

    В Минобороны указали, что на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка ДНР, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30, добавили в пресс-службе.

    По данным ведомства, на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области, отмечается в сообщении.

    Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицы Д-30 и Д-20, подчеркнули в Минобороны.

    Также в ведомстве подчеркнули, что в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация». В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, заявили в пресс-службе.

    В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Петровское и Терны ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Как указали в пресс-службе, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое ДНР, Новокраснянка, Варваровка, Кременная ЛНР, Новая Каховка Херсонской област и Великие Выселки Харьковской области.

    Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-Донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч».

    Коментарии (14)
    МИД дал «нравственную квалификацию» убийству военкора Татарского
    Захарова указала на отсутствие реакции Запада на убийство военкора Татарского
    		   
    2 апреля 2023, 22:29
    Фото: Владлен Татарский/Telegram
    Текст: Антон Антонов

    Недавно Запад требовал безопасности для журналистов, но ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не отреагировали на убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Правоохранительные органы еще дадут юридическую квалификацию произошедшему. Мы же дадим нравственную», – приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Захарова подчеркнула, что российские журналисты находятся под угрозой «расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей», журналистов «подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают «охоту на ведьм» в западных СМИ».

    Как подчеркнули в МИДе, международные структуры, которые обязаны реагировать на подобные ситуации, закрывают глаза на происходящее. По мнению Захаровой, позицию этих структур следует считать «соглашательством, если не соучастием». Международные организации и зарубежные профессиональные сообщества не стали расследовать ни один из случаев насильственной гибели российского журналиста, «которые оценивались киевским режимом и его головорезами как «успех», указала она. Более того, международные организации и зарубежные профессиональные сообщества даже «не проявили элементарного человеческого сочувствия».

    В МИДе напомнили, как недавно представители Запада, выступая против экстремизма и терроризма, прошлись «единым фронтом по Парижу в защиту журналистов». Однако сейчас реакции нет ни со стороны Белого дома, ни на Даунинг-стрит, ни в Елисейском дворце. Такое отсутствие реакции, «учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», заявила Захарова, указав, что в Киеве «получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего».

    По словам Захаровой, российские военкоры демонстрируют миру, какова реальная ситуация на Украине, они защищают «истину, над которой мировой мейнстрим уже надругался». Работа Татарского «вызывала ненависть у киевского режима», заявила Захарова. «Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», – заявили в МИДе.

    Напомним, в кафе «Стрит-бар» в Петербурге произошел взрыв. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского. Восемь пострадавших находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, состояние шести оценивается как тяжелое

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    Генерал ВСУ признал неспособность НАТО обеспечить Украину боеприпасами
    Украинский генерал Кривонос сообщил о неспособности стран НАТО производить необходимое ВСУ количество боеприпасов
    		   
    3 апреля 2023, 07:41
    Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество боеприпасов, заявил экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что ВСУ тратят «тысячи снарядов в день». По его словам, сейчас члены НАТО не могут «производить такое количество артиллерийских боеприпасов», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные страны резко увеличили объемы помощи Украине, в первую очередь поставки боеприпасов и вооружений. В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины. Однако, по данным СМИ, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.

    Коментарии (6)
    МИД обвинил США в расколе православия на Украине
    МИД обвинил США в расколе православия, а украинскую власть – в использовании религии для неонацистских практик
    		   
    3 апреля 2023, 04:23
    Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры стала результатом работы извращенного механизма влияния США на конфессиональную сторону киевской политики, заявил МИД России.

    МИД заявил в Telegram, что на Украине стартовала «решающая стадия» кампании киевского режима и подконтрольной ему «Православной церкви Украины» по захвату Лавры. Отмечается, что и прежде попытки захвата Лавры проводились с участием «неонацистского актива». Власти Украины принимают нелегитимные решения, направленные на захват Лавры.

    «Священнослужителям давали понять, что в случае несогласия против них будут применены жесткие меры, одна из которых – арест настоятеля монастыря митрополита Павла – уже реализована», – говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что украинская власти решила атаковать Лавру во время Великого Поста. Подчеркивается, что защитники Лавры показали себя «как настоящие исповедники». В частности, МИД указывает на певчую хора монастыря Екатерину Ершову, вокруг которой «бесновались подконтрольные Киевскому режиму неонацисты».

    МИД отметил, что церковные и светские власти на разных уровнях призывали мировое церковное и международное сообщества отреагировать на ситуацию на Украине. Как заявил МИД, отсутствие «решительной реакции весьма показательно». МИД обвинил украинские власти в использовании религиозной политики для «продвижения неонацистских практик». Киев поддержал «раскол церквей, вмешавшись в сакральную сторону жизни каждого верующего православного», говорится в заявлении.

    Как заявило российское ведомство, на Украине «страдают не только православные». В частности, «о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины», а «юдофобии и антисемитизму» не препятствует «еврейское происхождение» президента Украины Владимира Зеленского, «к которому многие защитники Киева так часто апеллируют».

    МИД заявил, что «режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике», а раскол православия – это цель, которую «давно провозгласили в Вашингтоне», создав «извращенный механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики». По мнению МИДа, «беспредел» на Украине носит «рукотворный» характер.

    Москва считает, что «поставленный Вашингтоном и называющий себя иудеем и защитником религиозных свобод» Зеленский «понимает свою зависимость от США» и «проводит антиправославную политику по указке американцев», нацеленных на борьбу с Россией. Ситуация вокруг Лавры – «нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», которое «показательнее многих иных шагов режима», не желающего учитывать чувства и права граждан Украины, заявил МИД.

    Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».

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    Украинский майор пожаловался на превосходство российской авиации
    Украинский майор Ворошилов рассказал о ловушках российских летчиков и превосходстве российских радаров и ракет

    3 апреля 2023, 05:24

    Текст: Антон Антонов

    Радары на российских современных самолетах «примерно в четыре раза лучше», чем на украинских, а российские ракеты значительно лучше, чем «старые советские», которые есть у Украины, сообщил украинский майор Вадим Ворошилов.

    Ворошилов сообщил, что российские летчики имеют возможность мониторить воздушное пространство на большую глубину. «Иногда мы даже не можем видеть, что россияне запустили ракеты, что очень опасно для пилотов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Ворошилов рассказал, что российская сторона «постоянно меняет тактику», в результате боевые действия «нестабильны». По его словам, российские летчики устраивают ловушки – «отправляют один российский самолет, чтобы украинские пилоты думали, что там всего один их самолет», а затем «со всех сторон появляются еще два или три самолета, которые фактически окружают украинский самолет».

    Майор попросил у стран Запада истребители F-16, так как нынешняя украинская авиация «недостаточно эффективна».

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.  

    Коментарии (5)
    Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
    Депутат Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
    		   
    3 апреля 2023, 12:02
    Фото: Владлен Татарский/VK
    Текст: Дарья Волкова

    Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была красным флагом для киевских карателей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский.

    «Я не был близко знаком с Владленом Татарским, но несколько раз все же с ним встречался. Все знали его как харизматичного и достаточно активного военкора и ополченца. Сражаясь в Донбассе с 2014 года, он прекрасно знал о чем говорит. Скорее всего, именно из-за своих убеждений и непримиримой позиции он и погиб», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

    «В этом преступлении совершенно четко прослеживается украинский след. Они пытаются добраться до всех. Татарского убили общеопасным способом, среди большого количества людей, в кафе. Нечто подобное случилось и с первым руководителем ДНР Александром Захарченко», – отметил собеседник.

    «Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была «красным флагом» для киевских властей. Им не дает покоя жизнь и активная работа таких деятельных людей, как Дарья Дугина, Владлен Татарский и многие другие российские журналисты», – полагает парламентарий.

    «За последний год военкоры стали источниками важнейшей информации. И сегодня приходится признать, что Украина ведет войну против граждан России, причем прямо внутри нашей страны. Приспешники Зеленского пытаются дестабилизировать обстановку в России путем совершения террористических актов и ведения информационной войны», – убежден он.

    «Под прицелом украинских диверсантов сегодня в первую очередь те, кто имеет большое влияние на аудиторию, говорит нелицеприятные для Зеленского и его команды вещи. У киевской власти нет и не может быть никаких моральных понятий и общечеловеческих ценностей», – заключил Бердичевский.

     

    Накануне в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). В заведении проходил творческий вечер военкора.

    По последним данным число пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть несовершеннолетний. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что пострадавшему ребенку провели операцию по удалению осколков. Девочка находится в «состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет».

    По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Отмечается, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.

    Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе. Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.

    Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ночь на понедельник сообщил, что над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Коллеги военкора, блогеры и журналисты отмечают, что «Владлен Татарский воевал и словом, и делом».

    В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.

    В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.

    В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.

    Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».

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    СК опубликовал видео с места взрыва в Петербурге
    Следственный комитет опубликовал видео с места гибели военкора Татарского

    2 апреля 2023, 22:44

    Текст: Антон Антонов

    Российский Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

    На видео показаны последствия взрыва как снаружи, так и внутри кафе. В ведомстве сообщили, что сработало неизвестное взрывное устройство. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК, передает РИА «Новости».

    Следственный комитет направил в Санкт-Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) для помощи в расследовании, передает ТАСС.

    Прокурор города Виктор Мельник заверил, что следственные мероприятия на месте взрыва будут проведены максимально быстро. Он подтвердил, что при взрыве погиб один и пострадали по крайней мере 25 человек.

    Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. По факту убийства общеопасным способом открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК.

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    Минобороны показало боевую работу «Солнцепека»
    Опубликована видеозапись ударов «Солнцепека» по украинским позициям

    3 апреля 2023, 06:40

    Текст: Антон Антонов

    Российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ВДВ продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине.

    Специалисты РХБЗ ВДВ, используя 220-мм термобарические неуправляемые снаряды, бьют по опорным пунктам и заглубленным укрытиям противника, а также по схронам с боеприпасами и позициям артиллерии. Учитывая, что для вооруженных сил Украины «Солнцепек» – одна из приоритетных целей, ТОС работают под прикрытием групп охранения, сообщает Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях расчеты ТОС-1А «Солнцепек»  группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины
    Ходаковский: Владлен Татарский был опасен для врага, потому что проникал в сердца людей, рассказывая о нюансах СВО
    		   
    3 апреля 2023, 13:06
    Фото: t.me/vladlentatarsky
    Текст: Евгений Поздняков

    Татарский подкреплял свои слова смелыми поступками, совершенными в зоне СВО. Максим Фомин – так его звали на самом деле – писал тексты как «право имеющий». Это и сделало его опасным для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД военачальник Александр Ходаковский, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.

    «Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда, исходя из собственных идеологических соображений, он пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.

    «Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделано его опасным для противника», – акцентирует военачальник.

    «Подчеркну, что, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – резюмирует Ходаковский.

    Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

    В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому статуэтку в подарок, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московской времени. Сейчас она задержана.

    Теракт вызвал широкий общественный резонанс. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал погибшего Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.

    Коллега Владлена, военкор Александр Коц, подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».

    В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать в шахту, затем занимался бизнесом.

    В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.

    В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.

    Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».

    Напомним, 20 августа прошлого года в результате теракта также погибла Дарья Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.

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    Гендиректор МАГАТЭ собрался посетить Москву
    МИД Италии сообщил о намерении гендиректора МАГАТЭ Гросси посетить Москву

    3 апреля 2023, 05:53

    Текст: Антон Антонов

    В ближайшие дни гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует совершить визит в Москву, сообщил МИД Италии по итогам телефонных переговоров Гросси с руководителем министерства Антонио Таяни.

    Таяни и Гросси обсудили ситуацию на Украине. В частности, речь шла о Запорожской АЭС. Гросси сообщил итальянскому министру «обновленную информацию о перспективе» создания «свободной зоны, подлежащей особой международной защите», вокруг ЗАЭС. Италия заявила, что «решительно поддерживает эту перспективу», передает РИА «Новости».

    Напомним, Гросси посетил Запорожскую АЭС, где осмотрел ее территорию. МАГАТЭ начало разработку концепции по защите Запорожской АЭС. Сообщалось, что МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг АЭС.

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    Российским десантникам вручили государственные награды в зоне спецоперации
    МО: Военнослужащим ВДВ вручили государственные награды в зоне спецоперации

    2 апреля 2023, 13:44

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Начальник штаба – первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-лейтенант Анатолий Концевой наградил государственными наградами военнослужащих ВДВ – участников специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ведомства, десантникам были вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших», знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, передает ТАСС.

    Церемония награждения проходила в боевой обстановке на одном из направлений зоны СВО.

    Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) решают в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать.

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