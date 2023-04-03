Песков анонсировал усиление мер безопасности на 9 Мая

В ходе проведения парада Победы планируется усилить меры безопасности, планов по изменению мероприятий нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-то изменений в планах проведения парада нет», – ответил Песков на вопрос об изменении в формат празднования Дня Победы в связи с СВО, передает РИА «Новости».

Между тем в понедельник открылась аккредитация журналистов на освещение праздничных мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Аккредитация проводится только на официальном сайте Кремля, она закончится в 12.00 мск 12 апреля.

Аккредитованные представители СМИ смогут посетить генеральную репетицию 7 мая и само торжественное мероприятие 9 мая на Красной площади.

В 2022 году на парад аккредитовали 1 тыс. 246 журналистов, включая представителей СМИ из США, Британии, Испании, Китая, Германии, Франции, Чехии, Японии и других стран.