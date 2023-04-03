Песков анонсировал усиление мер безопасности на 9 Мая

Взгляд
3 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
Разделы

Что ждет авторынок России

Китайцы удвоят продажи автомобилей второй год подряд Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

Неподалеку от кафе «Стрит-бар» после трагедии Скриншот из видео
В Петербурге убит один из известных военкоров – Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). Обстоятельства преступления наводят на мысли о работе украинских спецслужб и заставляют вспомнить не менее громкое преступление последнего времени – убийство журналистки Дарьи Дугиной. А также разоблачают то, какую ролевую модель строит киевский режим на своей территории. Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Подробности...

Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. Подробности...

Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
    НАК: К убийству Татарского причастны спецслужбы Украины и ФБК Навального ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена» Арестован мочившийся на икону блогер Стасик Кудрявый
    Кремль признал убийство военкора Татарского терактом В Сети раскритиковали слова Зеленского о судьбе Крыма Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29 Кремль подтвердил ужесточение правил выезда из России для работников ряда сфер
    Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому В Британии представили, что Россия сделает с захваченными танками Challenger McDonald's решила закрыть офисы в США перед сокращением персонала

    Главная тема


    Что ждет авторынок России

    убийство татарского


    Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова

    «проникал в сердца»


    Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины

    адвокат Порошенко


    Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского

    Видео

    генетическая модификация


    США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

    шпионская сеть


    Арест Гершковича ставит под удар всех журналистов-шпионов США

    «миротворческий контингент»


    ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

    точный и мощный удар


    Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    идти своим путем


    Игорь Караулов: Какую модель мира способен предложить Китай

    уважать свой народ


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Победить русофобию в себе

    замена доллара


    Глеб Простаков: Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?

    Песков анонсировал усиление мер безопасности на 9 Мая

    3 апреля 2023, 12:57

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В ходе проведения парада Победы планируется усилить меры безопасности, планов по изменению мероприятий нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Каких-то изменений в планах проведения парада нет», – ответил Песков на вопрос об изменении в формат празднования Дня Победы в связи с СВО, передает РИА «Новости».

    Между тем в понедельник открылась аккредитация журналистов на освещение праздничных мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Аккредитация проводится только на официальном сайте Кремля, она закончится в 12.00 мск 12 апреля.

    Аккредитованные представители СМИ смогут посетить генеральную репетицию 7 мая и само торжественное мероприятие 9 мая на Красной площади.

    В 2022 году на парад аккредитовали 1 тыс. 246 журналистов, включая представителей СМИ из США, Британии, Испании, Китая, Германии, Франции, Чехии, Японии и других стран.

    Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
    Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
    		   
    2 апреля 2023, 17:57
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

    Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.

    Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.

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    Глумившегося над певчей Лавры в Киеве увезли в больницу
    УПЦ сообщила о госпитализации без признаков жизни одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой

    3 апреля 2023, 00:35

    Текст: Антон Антонов

    Одного из противников канонической Украинской православной церкви, глумившегося над певчей хора Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой, сразу после «танцев» госпитализировали, признаков жизни он не подавал, сообщила Украинская православная церковь со ссылкой на очевидцев.

    «Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», – говорится в сообщении УПЦ в Telegram.

    Напомним, в интернете было опубликовано видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры. Позднее стало известно, что это поэтесса и бард Екатерина Ершова.

    Коментарии (39)
    Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена»
    Эрдоган объявил свои двери закрытыми для посла США в Анкаре Флейка
    		   
    3 апреля 2023, 02:50
    Фото: Ron Sachs/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка, который провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу.

    Советник кандидата по внешней политике Унал Чевикез сообщил, что встреча состоялась по инициативе Флейка. Эрдоган, обращаясь к послу, заявил: «Как тебе не стыдно, думай головой».

    По словам Эрдогана, «собеседником» посла в Турции должен быть президент страны.

    «С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» – сказал Эрдоган, подчеркнув, что его «двери закрыты» для Флейка, тот «больше не сможет войти». «Почему? Пусть знает свое место», – заявил Эрдоган.

    Он добавил: «Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.

    Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.

    Газета Hurriyet сообщила, что исход всеобщих выборов в стране на фоне конфликта в оппозиции предрешен, Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов.

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    Коментарии (16)
    В результате теракта в кафе Петербурга убит Владлен Татарский
    		   
    2 апреля 2023, 19:01
    Фото: vk.com/vladlentatarskiy
    Текст: Ольга Иванова

    В Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский.

    Собеседник ТАСС отметил, что еще шесть человек пострадали.

    По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Сообщается, что в кафе сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы 78.ru в здании бара разбиты стекла, возможно, есть пострадавшие.

    Владлен Татарский – это псевдоним Максима Фомина. Татарский получил широкую известность с начала СВО. Он ежедневно записывал видеоролики под названием «Вечерний Владлен» с аналитическим разбором хода спецоперации и давал советы мобилизованным. Кроме этого, сделал репортаж из Кремля, где присутствовал в ходе выступления президента России Владимира Путина по случаю вхождения в состав России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.

    Коментарии (59)
    Власти: ВСУ использовали кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
    Администрация: Удар по Мелитополю ВСУ нанесли из РСЗО с применением кассетных боеприпасов

    2 апреля 2023, 14:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, сообщила администрация города.

    Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье. Отмечается, что фиксировались попадания по депо и жилому дому. По предварительным данным, шесть человек пострадали.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале администрации, Мелитополь обстреляли из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов

    Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что среди пострадавших от обстрела ВСУ – только мирные жители. По его словам, на местах обстрелов работают сотрудники СК и экстренные службы.

    Ранее Рогов сообщил, что ВСУ выпустили в воскресенье утром по Мелитополюсемь снарядов, шесть были перехвачены системой ПВО, один попал в локомотивное депо.

    Коментарии (13)
    Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
    Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
    		   
    3 апреля 2023, 10:29
    Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).

    В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.

    «Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».

    Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.

    Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

    Коментарии (36)
    Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
    СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
    		   
    3 апреля 2023, 11:12
    Фото: vk.com/jj.ooee
    Текст: Ольга Никитина

    Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

    Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

    СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.

    Коментарии (40)
    В Москве суд приостановил работу англо-американской школы

    2 апреля 2023, 14:57

    Текст: Ольга Иванова

    В Москве Тушинский суд на 90 дней приостановил работу АНО «Англо-Американская школа Москвы» за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии, сообщили в пресс-службе суда.

    В пресс-службе уточнили, была проедена проверка, которая показала, что к одной из учебных программ были допущены «педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации». Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию, передает РИА «Новости».

    Англо-американская школа Москвы была основана в 1949 году, с момента создания она ориентирована на обучение детей дипломатов.

    Коментарии (14)
    Ветеран «Альфы» указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной
    		   
    2 апреля 2023, 20:42
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров. Ранее в Петербурге был убит военкор Владлен Татарский.

    «В России живут несколько миллионов украинцев, и я сомневаюсь, что все они желают нам добра. Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная», – Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    «Вообще, у Украины два фронта. Первый – военный, непосредственный, на котором мы противостоим им в ходе спецоперации. И второй – условно гражданский. Этот второй фронт расположен на нашей территории. И, честно говоря, на втором у них пока вполне получается воевать с нами», – отметил он.

    «Впрочем, не исключено, что убийство Татарского подготовил какой-то одиночка, самостоятельно изготовивший самодельное взрывное устройство. Но в любом случае, инциденты с Дугиной и Владленом – это, помимо всего прочего, удар по нашему имиджу. Так что, нужно создавать антидиверсионное подразделение, аналог СМЕРШа, для предотвращения таких случаев», – добавил собеседник.

    Ранее Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное по факту взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

    Как сообщал источник РИА «Новости», взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали.

    29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.

    В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.

    Коментарии (18)
    Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
    Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
    		   
    3 апреля 2023, 00:56
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.

    Напомним, по словам  Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.

    Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.


    Коментарии (26)
    Появилась информация о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
    Источник: По подозрению в убийстве Владлена Татарского задержана жительница Петербурга
    		   
    2 апреля 2023, 23:15
    Фото: кадр из видео СК России
    Текст: Антон Антонов

    По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга.

    «Интерфакс» со ссылкой на источник называет имя подозреваемой – Дарья Трепова.

    Как сообщает источник 78.ru, сотрудники полиции выехали на место ее проживания. Издание указывает, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.

    Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Кроме того, пострадали не менее 25 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое.

    Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.

    Коментарии (17)
    Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей
    SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову
    		   
    3 апреля 2023, 10:39
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.

    Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.

    По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.

    Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.

    Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

    Коментарии (19)
    Блинкен позвонил Лаврову обсудить арест журналиста Гершковича
    		   
    2 апреля 2023, 17:31
    Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.

    На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

    «Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.

    Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

    В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

    Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

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    Медведев назвал первое апреля «днем Борреля»
    		   
    2 апреля 2023, 16:13
    Фото: ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель является «большим специалистом» по части дурачества, заявил замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Так он прокомментировал слова Борреля о том, что принятие Россией с 1 апреля председательства в Совбезе ООН «подходит для Дня дурака», передает ТАСС.

    «Что ж, по части Дня дурака Боррель большой специалист. Это его день», – написал Медведев на английском языке в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

    Ранее Жозеп Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН, отметив, что оно началось 1 апреля – в День дурака. По его словам, Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя».

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    МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге
    		   
    2 апреля 2023, 19:38
    Фото: vk.com/vladlentatarskiy
    Текст: Ольга Иванова

    МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского, 16 человек пострадали, сообщили в пресс-центре МВД России.

    В пресс-центре рассказали, что в воскресенье в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. «В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники», – приводит сообщение ТАСС.

    В МВД добавили, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия.

    В силовых структурах агентству сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проверяют посетителей кафе «Стритфуд-бар № 1» на Университетской набережной к причастности к взрыву.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский. Количество пострадавших выросло до 15 человек.

    29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.

    В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.

    После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Она обвиняется по статье «Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».

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