Беглов: Организаторам взрыва в Петербурге не удастся посеять панику среди россиян

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Владлена Татарского (псевдоним, под которым работал Максим Фомин) в результате взрыва в одном из городских кафе.

Беглов написал в своем Telegram-канале, что в Петербурге произошла трагедия. Он напомнил, что многие из тех, кто пришел на встречу с военкором, получили ранения при взрыве.

Губернатор назвал Татарского мужественным и сильным патриотом, который с первых дней борьбы Донбасса за свободу находился на стороне тех, кто защищал честь родной земли и единство с Россией.

«Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину», – отметил Беглов.

Губернатор указал, что взрыв в кафе, в результате которого погиб военкор, прогремел накануне годовщины теракта в петербургском метро. «И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия – страна сильных людей», – заявил Беглов.

Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и отметил, что ответом врагам России будет единство нашей страны. «Мы выстоим и победим», – выразил уверенность губернатор.

Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемая в причастности к организации взрыва Дарья Трепова задержана.