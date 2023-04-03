Российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных

Ударами авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Синьковки Харьковской области и Артемовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника за сутки составили до 75 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении и активными действиями подразделений поражены живая сила и техника ВСУ недалеко от Червоной Дибровы ЛНР. Ликвидированы около 50 военнослужащих, две бронемашины, пикап и гаубица Д-30.

В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожены до 285 военнослужащих и наемников, танк, три машины пехоты, два бронетранспортера, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил Конашенков.

Общие потери противника на этих направлениях за минувшие сутки составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, польская самоходная артиллерийская установка Krab.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка десяти военнослужащих, а также самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 79 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, перечислили в Минобороны.

Средствами ПВО за сутки перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч».

Уничтожены семь украинских беспилотников в районах пунктов Александровка ДНР, Наугольное и Старая Краснянка ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.