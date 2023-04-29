Военкоры показали, как раненый в голову российский боец один атаковал группу ВСУ

МИД отреагировал на выдвинутые Киевом условия для запуска аммиакопровода в Одессу

Замглавы МИД Вершинин: В Москве отвергли выдвинутые Киевом условия по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

В Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода «Тольятти – Одесса», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

По его словам, в Москве аммиак всегда являлся частью выгодного для обеих сторон коммерческого проекта, выдвижение политических условий со стороны киевского режима недопустимо, передает РИА «Новости».

Также Вершинин напомнил, что с сентября 2023 года Киев доносит до Москвы некие политические требования, причем не напрямую, а через посредников.

«Они были разнообразные, мы их все отвергали, и сегодня отвергаем», – заключил он.

Напомним, запуск трубопровода Тольятти – Одесса для экспорта российских аммиачных удобрений не был осуществлен.