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Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
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Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.
На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.
Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.
Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России
Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России
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Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.
По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.
В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Орбан словом из трех букв ответил на речь Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.
«Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».
Военный летчик назвал возможные причины падения боеприпаса Су-34 на Белгород
Военный летчик Попов: На Белгород с Су-34 могла упасть бомба ФАБ-250
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Инцидент, вероятно, стал возможным по причине конструкторско-производственных недочетов. Самолет, скорее всего, летел над окраинами Белгорода, но при падении траектория бомбы немного изменилась, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило, что при полете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
«Нештатный сход авиационного боеприпаса – явление редкое. Как правило, это не зависит от летчика или от модели самолета. Вероятно, все дело в конструкторско-производственных недостатках конкретной машины. Точную причину подобного происшествия до окончания расследования назвать сложно», – сказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
«Между тем, могли сойти подвесные баки или сработала электрическая цепь, произошло замыкание, что и привело к сбросу. Также могли быть проблемы в работе устройства бомбодержателей. Судя по размерам образовавшейся воронки, использовалась бомба ФАБ-250. Ее применяют для поражения техники и личного состава противника. Также с помощью данного боеприпаса можно уничтожать укрепрайоны», – подчеркивает собеседник.
«Полагаю, самолет пролетал над окраинами Белгорода. Однако, когда инцидент произошел, бомба в свободном падении могла уклониться, и попасть в городскую черту. В данном случае повлиять на траекторию снаряда, к сожалению, практически невозможно», – резюмирует Попов.
Ранее Министерство обороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на одной из улиц областного центра произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка в диаметре около 20 метров. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. В результате инцидента разбилось остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
Гладков также сообщил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована. «Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.
Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс». Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.
Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы
Певица Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле о Дне Победы желанием сохранить карьеру в Латвии
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Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике ее государства, так как она не может ставить крест на своей карьере, заявления о приватизации Россией Дня Победы – «хаос мысли», его сложно комментировать, заявила советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая.
Броневицкая, передает Regnum, считает, что Вайкуле отрабатывает латвийский бюджет на свои фестивали: «Каждый живет в своей стране, она живет в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране».
Броневицкая полагает, что Вайкуле таким образом не хочет ставить крест на своей карьере: «Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике ее государства. Вот и все. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».
Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая считает, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.
Она также дала оценку заявлению Вайкуле, что памятники советским воинам якобы не представляют художественной ценности. По мнению Броневицкой, эту ценность в Европе специально принижают в политических целях. «Эта демагогия нам в помощь», — считает певица.
Ранее певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык.
Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.
В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».
В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Le Monde: Франция отказалась от передачи Украине цифровых карт Белоруссии
Французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории, сообщает французское издание Le Monde.
Париж якобы решил не передавать Киеву цифровую карту Белоруссии, что дало бы возможность украинским военным запускать туда авиацию и беспилотники для выполнения боевых задач на малых высотах, пишет Le Monde, передают «Аргументы и факты».
Эти данные якобы позволили Киеву увидеть препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.
Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
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Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.
«Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.
«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».
В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
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В БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объяснили пропажу портрета Пугачевой
Руководство БКЗ «Октябрьский» объяснило пропажу портрета Аллы Пугачевой сломанными рамками
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У руководства концертного зала к Алле Пугачевой нет вопросов, так как она не иноагент, никакой политической подоплеки в пропаже ее портрета нет, заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.
О пропаже портрета уехавшей из страны Аллы Пугачевой из галереи известных исполнителей, когда-либо выступавших в концертном зале, сообщили поклонники певицы. Вместе с Пугачевой, исчезли фотографии Софии Ротару и Валерия Леонтьева, пишет «Фонтанка».
Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович заявила, что портреты всех артистов будут сняты, и нет никакой политической подоплеки.
«Мы сделаем новую экспозицию об истории зала. Когда добавляли Бориса Эйфмана, перевешивали портреты, лопнула рамка. Решили, что новую не будем вешать. А из этого решили раздуть историю, политику приписать. Алла Борисовна не входит в список иноагентов, к ней вопросов ни у кого нет», – подчеркнула Лавринович.
Между тем она также заявила, что если артисты выступили против спецоперации, их концертов в БКЗ не будет, как и на всех площадках.
Сама директор концертного зала посоветовала артистам работать и заниматься творчеством, нести культуру в массы и объединять людей.
«Время такое, что каждый что-то хочет, быть великим, наверное. Много ненужных высказываний. Потом сами они жалеют», – предположила директор БКЗ.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины.
СМИ: ВСУ не хватает танков для контрнаступления
NYT: Украине не хватит танков и другого вооружения для наступления
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Объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки , Abrams не успеют прибыть к его началу, сообщает газета New York Times.
Издание пишет, что заявление о прибытии танков Abrams на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту, но танки все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления, даже, если поступят раньше обозначенного срока, передает РИА «Новости».
Военные аналитики США считают, что для предстоящего украинского контрнаступления необходимо 253 танка, но в конце февраля Киеву обещали 200 танков, из которых лишь 60 – западного производства, остальные – отремонтированные машины советских времен, отмечает The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные данные Пентагона.
Также газета пишет, что согласно приведенным секретным данным, по состоянию на 1 марта Украина имела в наличии только менее 10 тыс. американских 155 мм снарядов, которые должны были закончиться за несколько дней. Кроме того, утверждается, что позже США доставили еще 30 тыс. снарядов. Издание заявляет, что производители боеприпасов в США и Европе отмечают, что для удовлетворения необъятного спроса Украины потребуется несколько лет.
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Напомним, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву.
Российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки, Тимковки и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Около Лимана Первого, Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Также у Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация».
Ударами штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ под Червонопоповкой, Червоной Дибровой ЛНР, Григоровкой и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР).
Ликвидированы свыше 55 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. ВДВ пресекают попытки противника контратаковать на флангах, оказывая поддержку штурмовиков по овладению городом.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Красного, Часова Яра и Предтечино ДНР.
Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершены восемь вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 69 огневых задач, сообщил Конашенков.
За минувшие сутки уничтожены до 310 военнослужащих, четыре бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям рядом с Угледаром, Пречистовкой ДНР и Червоным Запорожской области.
Кроме того, недалеко от Гуляйполя и Полтавки Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артбригад ВСУ.
За прошедшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 90 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии ликвидированы порядка десяти военнослужащих и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах.
Под Константиновкой ДНР уничтожен склад топлива украинской техники.
Средствами ПВО перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.
Уничтожены три украинских беспилотника возле пунктов Опытное ДНР, Решетиловское Запорожской области и Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Зеленский изменил правила получения украинского гражданства
Зеленский подписал закон об обязательной сдаче экзамена по украинскому языку при получении гражданства
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Владимир Зеленский подписал указ об условиях принятия в гражданство Украины, которым предусмотрен обязательный экзамен, в том числе по украинскому языку, истории и конституции.
Согласно документу, опубликованному на сайте Верховной рады, иностранцы для получения гражданства Украины должны сдать экзамены на уровень владения украинским языком, а также выучить основы конституции украинского государства. После чего следует подать документы, подтверждающие сдачу экзамена, передает РИА «Новости».
Документ предусматривает, что лица, имеющие заслуги перед страной, «принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес и которые... проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой», смогут сдать экзамены в течение двух лет после получения гражданства.
Отмечается, что иностранцу дается два года на сдачу экзаменов со времени подачи обязательства, иначе украинское гражданство аннулируется.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.
В Кремле пообещали ответ на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Песков пообещал ответ Москвы на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Москва ответит на решение Киева о разрыве договора аренды земельного участка, где расположено здание российского посольства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь тоже есть земля под посольством Украины и т. д. Очевидно, что будут приниматься соответствующие меры», – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее мэр Киева Кличко заявил, что горсовет призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров накануне пообещал симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды.
Пушилин: Говорить об образовании котла для ВСУ в Артемовске пока рано
Ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем видеообращении в Telegram-канале Пушилин заявил, что проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске. По его словам, говорить о котле для ВСУ в городе пока рано, идут тяжелые бои.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг образование котла для ВСУ в Артемовске.
До этого врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске.
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
RT: Российский предприниматель Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Пескова в Группе Вагнера
Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом, сообщил телеканал RT.
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына Николая в Группу Вагнера «простым артиллеристом», передает RT.
Пригожин отметил, что 33-летний сын Пескова «абсолютно нормально» отработал простым артиллеристом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Основатель ЧВК «Вагнер» заметил при этом, что работать приходилось «по колено в грязи».
Напомним, в июне 2022 года ЕС включил в шестой пакет санкций против России супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, а также его сына и дочь. Против самого пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Евросоюз ввел санкции еще в феврале 2022 года.