Россиянам рассказали о вступающих в силу законах в мае

Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах

Законы о защите россиян от неправовых решений международных организаций и запрете продажи вейпов детям вступят в силу в мае, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он отметил, что закон о запрете продажи вейпов детям вступает в силу в связи с тем, что от родителей и учителей поступает много обращений. Авторы закона подчеркнули, что вещества в жидкостях для вейпов повышают риск развития злокачественных образований и могут навредить легким и дыхательным путям.

Также Володин указал на закон, наделяющий российского лидера Владимира Путина дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них.

Кроме того, председатель Госдумы рассказал о законе об ответственности за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.

По словам Володина, ужесточаются наказания за госизмену, вводится запрет на заход в российские морские порты иностранных рыболовных судов, если они признаны нарушителями требований международных договоров России.

Помимо прочего, политик напомнил, что доставка пенсий теперь будет осуществляться исключительно «Почтой России», а также будут упрощены получения мер поддержки для семьей участников специальной военной операции.

Ранее россиян предупредили об изменениях по ипотечным выплатам с 1 мая.