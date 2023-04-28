Президент Украины Зеленский разрешил военнослужащим возглавлять Днепропетровскую область и Запорожье

На руководящие посты в администрациях Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации» могут быть назначены военнослужащие, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.

Согласно указу Зеленского, в период действия на Украине военного положения должности главы Днепропетровской областной госадминистрации, а также главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы подконтрольной Киеву так называемой Запорожской областной госадминистрации могут быть замещены военнослужащими, передает РИА «Новости».

В прошлый вторник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что больницы Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военными.