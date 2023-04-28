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В Минтруде допустили перенос новогодних праздников на май
Глава Минтруда Котяков заявил о готовности обсудить перенос новогодних праздников на май
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Минтруд России согласился обсудить идею переноса новогодних выходных на майские праздники, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он указал, что если будет такая инициатива, то это обязательно будет обсуждаться, передает РИА «Новости».
Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков попросил региональные власти сделать в этом году 2–5 мая нерабочими днями. Соответствующие запросы он направил губернаторам. По его словам, сейчас необходимы «по-настоящему длинные выходные», поскольку россияне ощущают симптомы депрессии».
В ВСУ поинтересовались, откуда у России «столько оружия»
NYT: ВСУ, несмотря на поставки западного оружия, заявляют о превосходстве российской армии
Несмотря на поставки западного оружия, Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике, пишут американские СМИ.
«Не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», – сказал в комментарии газете The New York Times рядовой ВСУ Павел. Он признался, что украинские военнослужащие даже не могут покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь.
Как отмечают авторы статьи, украинские военные понимают, что западные поставки не могут гарантировать им успех, передает РИА «Новости».
Украинский солдат заявил изданию, что у российских военных есть танки, БМП и БТР. «Мы не можем пойти на них с винтовками», – подчеркнул он, заявив, что украинские вооруженные силы нуждаются в тяжелой технике на земле, а также поддержке с воздуха.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов, это сказывается на стабильности и безопасности Европы и мира в целом.
Военкоры сообщили о массированных ударах ВКС по Украине
Военкоры: ВКС России наносят массированные удары по Украине
Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции, сообщают военкоры.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», несколько часов назад в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.
Взрывы прогремели в Полтавской области и в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех регионах Украины.
«Множество ракет летят в западные регионы», – говорится в сообщении канала.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
ВКС России нанесли групповой ракетный удар по резервам ВСУ
В ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты.
По словам официального представителя российского военного ведомства, выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено, сообщается в Telegram-канале МО РФ.
Военкоры ранее в пятницу сообщили, что Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.
Украинского боксера Усика заподозрили в участии в обстрелах Донбасса
Боксер из Украины Александр Усик якобы поучаствовал в обстреле Донбасса, он приехал в расположение украинских военнослужащих, и выстрелил из миномета.
В видеоролике запечатлен неизвестный украинский боец. В надписи на видео сообщается, что друг автора ролика «встретился с чемпионом мира по боксу». Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Также на видео человек, похожий на Усика, ведет огонь из миномета.
Напомним, Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сработала ПВО
В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию.
Отмечается, что сработала система ПВО, также повреждена локальная линия электросети в Оболонском районе Киева, передает РИА «Новости».
«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей», – приводит пресс-служба администрации слова начальника городской военной администрации Сергея Попко.
Ранее военкоры сообщали, что воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
Медведев: Молдавии уже нет
Медведев о запрете посещать Молдавию: Такой страны уже нет
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о запрете на посещение республики российскими официальными лицами.
Медведев в своем Telegram-канале, комментируя высказывание «загадочного существа по имени Речан», отметил, что, во-первых, в Молдавию никто из официальных лиц России и не собирается.
«Во-вторых, и страны такой уже нет», – заявил зампред Совета безопасности России, подчеркнув, что местные начальники, став предателями своей родины, продали эту страну Румынии. Разговаривать с ними не имеет смысла, заявил Медведев, отметив, что теперь народ должен разбираться с ними, предателями родины, а также решить, кто они – молдаване или румыны.
Кроме того, Речан ранее заявил, что символы «V», «Z», а также ношение георгиевской ленты запрещены в Молдавии, их использование 9 мая будет караться штрафом. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что этот символ нельзя изъять из Победы над фашизмом.
В США назвали предположительные потери ВСУ
Бывший офицер КМП США Риттер заявил о потерях 80% ВСУ от их изначального состава
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Украина уже не сможет восполнить потери среди военных, поскольку потеряно 80% украинских бойцов от изначального состава, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале. По его словам, сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены, передает РИА «Новости».
Как указал офицер в отставке, российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.
Риттер добавил, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону, а украинский лидер Владимир Зеленский говорит о планируемом контрнаступлении, но Киеву вряд ли это удастся при его ресурсах.
В понедельник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших.
Блогер Блиновская полностью признала вину
СК: Блогер Блиновская раскаялась и полностью признала вину
Блогер Елена Блиновская в ходе предварительного следствия в полном объеме признала вину во вменяемых ей преступлениях и раскаялась.
В данный момент выясняется, кто осведомил обвиняемую об охраняемой законом тайне следствия, говорится в сообщении в Telegran-канале Следственного комитета.
В ведомстве добавили, что в пятницу будут ходатайствовать перед Пресненским райсудом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, причем она должна быть связана с ограничением свободы.
Накануне вечером стало известно, что блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.
Маркетолог Григорьев перечислил газете ВЗГЛЯД маркетинговые приемы, которыми людей подсаживают на тренинги личностного роста.
Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску
Марочко: Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску
Киев стягивает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в расположенные неподалеку населенные пункты, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков приехала в населенный пункт Дружковка. Колонна состояла из двух БТР-80, пяти автомобилей ЗИЛ-131 и восьми «Урал». При этом к каждому автомобилю на буксире было прикреплено артиллерийские орудие Д-20 либо Д-30, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что после непродолжительной стоянки в Дружковке, колонна выдвинулась в направлении Артемовска.
Ранее Марочко сообщал, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР, однако позднее сообщалось о безуспешных атаках ВСУ на этом направлении.
Маркетолог объяснил популярность тренингов Блиновской
Маркетолог Григорьев перечислил маркетинговые приемы, которыми людей подсаживают на тренинги личностного роста
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Успех блогеров вроде Блиновской объясняется хорошим маркетингом. Чтобы люди платили за «марафоны желаний», разрабатываются качественные маркетинговые воронки, размещается хорошая реклама, а заплатившего один раз клиента профессиональные кураторы постоянно подсаживают на новые «марафоны», рассказал газете ВЗГЛЯД член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев, объясняя популярность тренингов онлайн-коучей.
Блогер-миллионник, автор психологических онлайн-тренингов Елена Блиновская была задержана по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Девушка намеревалась скрыться из России, направляясь в Белоруссию, откуда планировала вылететь за границу. Источник в правоохранительных органах сообщил, что она уже начала давать признательные показания. Также по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере допросили ее супруга.
«Эта история с продажами курсов от блогеров берет свое активное начало с ковид-локдауна. Все это и раньше пользовалось спросом, но когда люди оказались изолированы друг от друга, лишились очень многих площадок для общения (походов в кино или кафе, фестивалей, концертов и прочего), именно в этот момент все эти тренинги стали особенно популярны», – говорит Григорьев.
Он объясняет, что во время самоизоляции людям были необходимы положительные эмоции, мотивация, поддержка общения. Все эти потребности закрыли покупки многочисленных тренингов. По словам маркетолога, участие в таких марафонах, как предлагает Блиновская, сравнимо с просмотром сериала на какой-либо онлайн-платформе – пользователями все это расценивается как развлечение. Более того, нередко в подобных продуктах инфобизнесмены используют лозунг: «Мы продаем людям радость».
«Такой успех объясняется хорошим маркетингом. Во-первых, были сделаны хорошие, качественные маркетинговые воронки – путь клиента от первого «столкновения» с продуктом до его покупки. Сначала блогер рассказывает некую историю – сторителлинг. То есть продается личная история. В случае с Блиновской это рассказ о том, что она простая женщина из провинции, бухгалтерша – такая же, как и ее потенциальный клиент, – всего сама добилась. А добилась она того, что обычно называют «тяжелый, демонстративный гламур», что, естественно, привлекает простых людей», – объясняет специалист.
Инфобизнесмены также нарочно демонстрируют свои вещи на заднем фоне при записи видео или фото, чтобы показать, как они якобы близки к народу, показывают ежедневную рутину и все время разговаривают с аудиторией о том, как «можно вырасти в любых условиях». Как следствие, говорит эксперт, люди смотрят на такую «историю успеха» и начинают верить, что если они купят тот или иной тренинг, с ними поделятся секретом, как добиться того же, что и блогер. То есть потенциальный клиент благодаря такому маркетинговому приему отождествляет себя с условной бизнесвумен, поверив, что и он так сможет. Также большую роль играют личные таланты инфобизнесмена, его харизма.
«Но до пика маркетинговой воронки доходят лишь единицы. Сама маркетинговая воронка устроена таким образом, что в нее попадают огромное количество людей. Им на глаза попадается определенная информация, например реклама той же Блиновской. Но перейдут к ней на страницу из каждой тысячи человек, условно говоря, всего 100. Далее – для просмотра продукта, которым эти 100 человек заинтересовались, нужно подписаться на страничку или какую-то группу в соцсетях – здесь еще часть отсеивается. Оставшиеся получают доступ к этой страничке или группе, видят прямую рекламу тренинга, записываются. Сначала он, как правило, бесплатный», – рассказывает Григорьев.
Он подчеркивает, что freebie marketing (халява) – еще один мощный инструмент интернет-маркетинга, применяемый для увеличения базы данных потенциальных клиентов. Так, человек совершенно бесплатно может «попробовать» курс, но ему при этом необходимо оставить комментарий или сделать репост. На этом этапе остается еще меньше людей. А дальше клиенты получают малую часть курса, после чего несут деньги на полный курс либо какой-то другой тренинг.
Далее идет вторая часть хорошего маркетинга «марафонов желаний» – работа с клиентом, продолжает собеседник. На протяжении всего платного курса человека сопровождают кураторы, поддерживают с ними связь, напоминают о заданиях, общаются, но и сам блогер-инициатор не остается в стороне. Он как раз создает видимость того, что также находится со всеми в контакте, нередко присылает мотивационные голосовые сообщения, а в некоторых случаях может даже сам быть куратором. Такой заряд позитива, тонна мотивации и море внимания «подсаживают» клиента на другой крючок – новый марафон.
Кстати, сам формат голосовых сообщений тоже хорошо влияет на конверсию (отношение числа посетителей продукта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия, к общему количеству посетителей). Среди прочих достоинств маркетинговой линии успешных тренингов – хорошо таргетированная (настроенная на определенный круг людей) реклама, которая часто показывается в соцсетях. Также инфобизнесмены размещают онлайн-рекламу, например, у блогеров с похожим контентом или похожей аудиторией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Блиновская является автором одного из самых успешных отечественных онлайн-тренингов «Марафон желаний», который проводит регулярно с 2015 года. Кроме того, бизнесвумен имеет еще ряд тренингов для своих подписчиков. По данным журнала Forbes, в 2020 году выручка блогера составила 330 млн рублей, а прибыль – 200 млн рублей.
Захарова ответила на слова посла США об «отсутствии разногласий» с народом России
Захарова: Российский народ убивают по наводке США, на их деньги и из их оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания посла США в Москве Линн Трейси о том, что несмотря на разногласия между Вашингтоном и Москвой, у Соединенных Штатов якобы нет разногласий с народом России.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что российский народ «убивают по наводке Соединенных Штатов», из американского оружия и на деньги США, «руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами» в результате госпереворота, который срежиссировали Соединенные Штаты.
Она также назвала «редкой удачей газеты «Коммерсант» возможность поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Особенно на фоне того, что Линн Трейси пообещала «не отменять народ России», подчеркнула Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами объяснил Линн Трейси причины конфликта на Украине.
Франция одобрила участие французских компаний в строительстве реакторов АЭС в Венгрии с Росатомом
Французские компании смогут участвовать в строительстве двух реакторов АЭС «Пакш-2» в Венгрии вместе с Росатомом, такое решение приняли в министерстве энергетического перехода Франции.
Во французском ведомстве страны указали, что антироссийские санкции не затрагивают атомную энергетику, сообщает газета Le Monde, передает РИА «Новости».
Власти страны одобрили участие компании Framatome в строительстве двух реакторов «Пакш», уточняет издание.
В окружении министра Аньес Панье-Рюнаше заявили, что представители французской атомной отрасли поддерживают венгерских партнеров, пока те соблюдают международные санкции.
В январе Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш». Эта станция построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо.
В Сети восхитились необычным водителем губернатора Омской области
В Сети восхитились бабушкой-водителем врио губернатора Омской области
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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил сгоревшую деревню в Большереченском районе. При этом в соцсетях восхитились бабушкой, уверенно управлявшей УАЗом-кабриолетом, в котором на пассажирском сидении ехал глава региона.
Хоценко в своем Telegram-канале опубликовал видео из автомобиля, проезжая по улице мимо сгоревших домов.
При этом в соцсетях обратили внимание, что за рулем находится пожилая женщина в розовом платке.
«Она достойна тысячи лайков», – пишет местное издание Om1.
В комментариях под видео пользователи оставляют восхищенные комментарии.
«Бабуля огонь», – написала Мария Щергина.
«Бабуля умничка», – согласилась Елена Евгеньевна.
«Есть женщины в русских селеньях», – пишет Татьяна.
«И нас еще кто-то хочет победить?» – поинтересовалась Анна.
«Вот таких тружениц прославлять надо, а не всяких «примадонн» самоназванных», – считает Инна Даньшова.
Катерина после просмотра видео с губернатором вспомнила фильм «Иван Бровкин на целине». «Маманя», – написала она.
«Нашу страну не победить с такой закалкой и людьми», – добавляет Alena.
Напомним, в четверг в омском селе Чистоозерье сгорело 15 строений, включая четыре жилых дома. В тот же день сообщалось, что восемь жилых домов загорелось в селе Новокарасук Крутинского района Омской области.
Российские военные сорвали ротацию военных ВСУ в ДНР
Сорвана ротация украинских войск у четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике, уничтожены до 50 бойцов ВСУ, заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Спецназ южной группировки при поддержке артиллерии сорвал ротацию ВСУ на передовых позициях у поселков Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка, уничтожены до 50 украинских военнослужащих, сообщил Астафьев РИА «Новости».
На соледаро-бахмутском направлении ракетное подразделение южной группировки ударило по пункту временной дислокации 60-й отдельной мехбригады ВСУ у Дружковки.
Также артиллерия Южного военного округа ударила по пунктам временной дислокации 24-й и 110-й отдельной мехбригад ВСУ у Дзержинска и Нетайлово, добавил Астафьев.
Представитель ведомства уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы у Часова Яра уничтожена 122 мм самоходная гаубица 2С1, у Марьинки – две гаубицы Д-20 и Д-30.
У Авдеевки поражен пункт временной дислокации ВСУ, нанесен удар по колонне военной техники ВСУ у Курахово.
Артиллерия группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразила порядка 130 целей, более 100 из них – по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, заявил глава пресс-центра группировки Александр Савчук ТАСС.
Сбит украинский беспилотник, огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта ВСУ.
Разведка группировки «Центр» установила позиции 15-го полка Нацгвардии Украины и 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину
Житель Артемовска: ВСУ били из танка по дому из-за отказа жителей уезжать на Украину
Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажному дому в Артемовске после того, как остававшиеся там жители отказались выезжать на подконтрольную Киеву территорию, рассказал эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.
По его словам, военные ВСУ пришли в подвал, в котором жили мужчина с ребенком, и потребовали уехать вместе с ними на Украину, угрожая в ином случае забрать внучку, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки. По словам Кузнецова, дочери с внучкой пришлось ехать, при этом многие жители остались в подвале пятиэтажки, после чего киевские боевики начали бить прямой наводкой по дому.
Ранее отступающие из Артемовска ВСУ подорвали превращенный в крепость многоэтажный дом.