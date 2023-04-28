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В Сети восхитились необычным водителем губернатора Омской области
В Сети восхитились бабушкой-водителем губернатора Омской области
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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил сгоревшую деревню в Большереченском районе. При этом в соцсетях восхитились бабушкой, уверенно управлявшей УАЗом-кабриолетом, в котором на пассажирском сидении ехал глава региона.
Хоценко в своем Telegram-канале опубликовал видео из автомобиля, проезжая по улице мимо сгоревших домов.
При этом в соцсетях обратили внимание, что за рулем находится пожилая женщина в розовом платке.
«Она достойна тысячи лайков», – пишет местное издание Om1.
В комментариях под видео пользователи оставляют восхищенные комментарии.
«Бабуля огонь», – написала Мария Щергина.
«Бабуля умничка», – согласилась Елена Евгеньевна.
«Есть женщины в русских селеньях», – пишет Татьяна.
«И нас еще кто-то хочет победить?» – поинтересовалась Анна.
«Вот таких тружениц прославлять надо, а не всяких «примадонн» самоназванных», – считает Инна Даньшова.
Катерина после просмотра видео с губернатором вспомнила фильм «Иван Бровкин на целине». «Маманя», – написала она.
«Нашу страну не победить с такой закалкой и людьми», – добавляет Alena.
Напомним, в четверг в омском селе Чистоозерье сгорело 15 строений, включая четыре жилых дома. В тот же день сообщалось, что восемь жилых домов загорелось в селе Новокарасук Крутинского района Омской области.
Вассерман рассказал, почему перестал общаться с родственниками из Одессы
Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман прекратил общение с родственниками из Одессы, чтобы не подставлять их, объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».
Депутат рассказал, что имеет много друзей и родных на Украине, но отношения не поддерживает, передает «Комсомольская правда».
По его словам, он не хочет подставлять людей, так как разговоры с россиянами расцениваются как преступление.
Напомним, Вассерман покинул Одессу в 2014 году.
Ранее депутат объяснил, почему первая леди Польши приветствовала пару Зеленских во время их визита в Варшаву на русском языке.
Российские разведчики показали захваченный у ВСУ американский бронетранспортер M113
Разведчики ВС России опубликовали видео, на котором показан бронетранспортер M113 производства США, его отобрали у ВСУ в ходе ночного штурма, рассказал разведчик-доброволец с позывным «Ганс».
Сообщается, что во время ночного штурма удалось обнаружить боевую машину пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница, передает РИА «Новости».
Экипаж был уничтожен при попытке скрыться, а захваченная машина теперь будет воевать с противником. Сейчас идет ремонт мотора трофейной машины.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных «им. Бориса Джонсона».
Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС
Украина при помощи дронов попыталась нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, попытка атаковать АЭС была накануне вечером, ее удалось отразить силами ПВО, передает РИА «Новости».
В прошлом году диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС.
Военкоры сообщили о массированных ударах ВКС по Украине
Военкоры: ВКС России наносят массированные удары по Украине
Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции, сообщают военкоры.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», несколько часов назад в небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.
Взрывы прогремели в Полтавской области и в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех регионах Украины.
«Множество ракет летят в западные регионы», – говорится в сообщении канала.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
Новый владелец замка Пугачевой описал внутреннюю обстановку особняка
Шоумен Барецкий описал обстановку замка Пугачевой после заявления о его покупке
Шоумен Стас Барецкий, который, по данным СМИ, стал новым владельцем замка певицы Аллы Пугачевой, описал внутреннюю обстановку особняка, который он планирует превратить в морг и крематорий.
Барецкий в интервью «Пятому каналу» сказал, что помещения ему понравились, «они холодные». Он сравнил замок Пугачевой с бункерным помещением и рассказал, что стены там железные, «как будто под крематорий специально делали».
Бывший участник группы «Ленинград» признался, что оказался шокирован незаправленной постелью.
Он добавил, что Пугачева уже начала собирать вещи, «сдирает даже плитку со стен».
Барецкий ранее заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) и планирует сделать там крематорий. Как сообщал продюсер Сергей Дворцов, замок был продан за 1 млрд рублей.
Высокоточным ударом сорвано выдвижение резервов морской пехоты ВСУ в районы боевых действий
В ночь на четверг российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, заявление которого приводится в Telegram-канале Минобороны, сообщил, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты.
Таким образом, по словам официального представителя российского военного ведомства, было сорвано выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в зону боевых действий.
Накануне Конашенков сообщил, что средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ.
Военкор Сладков сообщил об увольнении замминистра обороны Мизинцева
Генерал-полковник Михаил Мизинцев якобы снят с должности замглавы Минобороны, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
В своем Telegram-канале он написал, что Мизинцев уволен по неизвестной причине, возможно, по «внезапно возникшей претензии», не пробыв на должности и года.
Военкор отметил, что относится к генералу уважительно, считает его своим товарищем.
В данный момент официальной информации об отставке генерал-полковника нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, перенаправив вопрос в военное ведомство. «Это тема Министерства обороны», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Украинского боксера Усика заподозрили в участии в обстрелах Донбасса
Боксер из Украины Александр Усик якобы поучаствовал в обстреле Донбасса, он приехал в расположение украинских военнослужащих, и выстрелил из миномета.
В видеоролике запечатлен неизвестный украинский боец. В надписи на видео сообщается, что друг автора ролика «встретился с чемпионом мира по боксу». Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Также на видео человек, похожий на Усика, ведет огонь из миномета.
Напомним, Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
Путин подписал указ о статусе жителей новых регионов без российского гражданства
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Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года «постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства», если они постоянно проживали по состоянию на указанную дату на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области или ранее постоянно проживали на этих территориях и выехали в РФ, в том числе через территории третьих государств.
Статус лица без гражданства и иностранца предоставляется тем, кто заявил о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство либо остаться лицами без гражданства, не принесли присягу гражданина РФ или отказались от ее принесения.
Уточняется, что указанные граждане с имеющимися у них документами могут проживать на этих территориях до 1 июля 2024 года.
При этом такие лица смогут обратиться за выдачей вида на жительство, им придется пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и передать ряд документов. Документы на иностранных языках придется представить с переводом. В ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях требование о засвидетельствовании перевода не будет применяться до окончания переходного периода, передает ТАСС.
Пожелавшие сохранить прежнее гражданство и лица без гражданства не будут депортироваться за некоторыми исключениями. Также по отношению к ним не будут приниматься решения о неразрешении въезда, нежелательности пребывания в России, сокращении срока временного пребывания. В отношении них не будут применяться решения об аннулировании ВНЖ, лишении статуса беженца.
При этом не принявшие российское гражданство могут быть выдворены за пределы страны, если будут создавать угрозу нацбезопасности. В числе таких – выступающие за насильственное изменение конституционного строя России, планирующие или финансирующие теракты или экстремистские преступления. То же самое касается лиц, ведущих такую деятельность или помогающих в ней. Эти меры применятся в отношении посягающих на общественный порядок и безопасность, на участников несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов.
До 31 декабря такие иностранцы и лица без гражданства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не обязаны проходить медосвидетельствование и иметь полис ОМС. Также они могут трудиться без разрешения на работу и без патента.
В ВСУ поинтересовались, откуда у России «столько оружия»
NYT: ВСУ, несмотря на поставки западного оружия, заявляют о превосходстве российской армии
Несмотря на поставки западного оружия, Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике, пишут американские СМИ.
«Не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», – сказал в комментарии газете The New York Times рядовой ВСУ Павел. Он признался, что украинские военнослужащие даже не могут покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь.
Как отмечают авторы статьи, украинские военные понимают, что западные поставки не могут гарантировать им успех, передает РИА «Новости».
Украинский солдат заявил изданию, что у российских военных есть танки, БМП и БТР. «Мы не можем пойти на них с винтовками», – подчеркнул он, заявив, что украинские вооруженные силы нуждаются в тяжелой технике на земле, а также поддержке с воздуха.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов, это сказывается на стабильности и безопасности Европы и мира в целом.
СК сообщил о взрыве на территории ТЭЦ под Петербургом
СК: Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ под Петербургом
На территории ТЭЦ в Павловске, рядом с заброшенным зданием, произошел взрыв неустановленного устройства, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), передает РИА «Новости».
На месте происшествия в настоящее время работают следователи.
Ранее СМИ сообщили, что жители Пушкина и Павловска слышали хлопки в ночь на четверг.
Маркетолог объяснил популярность тренингов Блиновской
Маркетолог Григорьев перечислил маркетинговые приемы, которыми людей подсаживают на тренинги личностного роста
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Успех блогеров вроде Блиновской объясняется хорошим маркетингом. Чтобы люди платили за «марафоны желаний», разрабатываются качественные маркетинговые воронки, размещается хорошая реклама, а заплатившего один раз клиента профессиональные кураторы постоянно подсаживают на новые «марафоны», рассказал газете ВЗГЛЯД член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев, объясняя популярность тренингов онлайн-коучей.
Блогер-миллионник, автор психологических онлайн-тренингов Елена Блиновская была задержана по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Девушка намеревалась скрыться из России, направляясь в Белоруссию, откуда планировала вылететь за границу. Источник в правоохранительных органах сообщил, что она уже начала давать признательные показания. Также по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере допросили ее супруга.
«Эта история с продажами курсов от блогеров берет свое активное начало с ковид-локдауна. Все это и раньше пользовалось спросом, но когда люди оказались изолированы друг от друга, лишились очень многих площадок для общения (походов в кино или кафе, фестивалей, концертов и прочего), именно в этот момент все эти тренинги стали особенно популярны», – говорит Григорьев.
Он объясняет, что во время самоизоляции людям были необходимы положительные эмоции, мотивация, поддержка общения. Все эти потребности закрыли покупки многочисленных тренингов. По словам маркетолога, участие в таких марафонах, как предлагает Блиновская, сравнимо с просмотром сериала на какой-либо онлайн-платформе – пользователями все это расценивается как развлечение. Более того, нередко в подобных продуктах инфобизнесмены используют лозунг: «Мы продаем людям радость».
«Такой успех объясняется хорошим маркетингом. Во-первых, были сделаны хорошие, качественные маркетинговые воронки – путь клиента от первого «столкновения» с продуктом до его покупки. Сначала блогер рассказывает некую историю – сторителлинг. То есть продается личная история. В случае с Блиновской это рассказ о том, что она простая женщина из провинции, бухгалтерша – такая же, как и ее потенциальный клиент, – всего сама добилась. А добилась она того, что обычно называют «тяжелый, демонстративный гламур», что, естественно, привлекает простых людей», – объясняет специалист.
Инфобизнесмены также нарочно демонстрируют свои вещи на заднем фоне при записи видео или фото, чтобы показать, как они якобы близки к народу, показывают ежедневную рутину и все время разговаривают с аудиторией о том, как «можно вырасти в любых условиях». Как следствие, говорит эксперт, люди смотрят на такую «историю успеха» и начинают верить, что если они купят тот или иной тренинг, с ними поделятся секретом, как добиться того же, что и блогер. То есть потенциальный клиент благодаря такому маркетинговому приему отождествляет себя с условной бизнесвумен, поверив, что и он так сможет. Также большую роль играют личные таланты инфобизнесмена, его харизма.
«Но до пика маркетинговой воронки доходят лишь единицы. Сама маркетинговая воронка устроена таким образом, что в нее попадают огромное количество людей. Им на глаза попадается определенная информация, например реклама той же Блиновской. Но перейдут к ней на страницу из каждой тысячи человек, условно говоря, всего 100. Далее – для просмотра продукта, которым эти 100 человек заинтересовались, нужно подписаться на страничку или какую-то группу в соцсетях – здесь еще часть отсеивается. Оставшиеся получают доступ к этой страничке или группе, видят прямую рекламу тренинга, записываются. Сначала он, как правило, бесплатный», – рассказывает Григорьев.
Он подчеркивает, что freebie marketing (халява) – еще один мощный инструмент интернет-маркетинга, применяемый для увеличения базы данных потенциальных клиентов. Так, человек совершенно бесплатно может «попробовать» курс, но ему при этом необходимо оставить комментарий или сделать репост. На этом этапе остается еще меньше людей. А дальше клиенты получают малую часть курса, после чего несут деньги на полный курс либо какой-то другой тренинг.
Далее идет вторая часть хорошего маркетинга «марафонов желаний» – работа с клиентом, продолжает собеседник. На протяжении всего платного курса человека сопровождают кураторы, поддерживают с ними связь, напоминают о заданиях, общаются, но и сам блогер-инициатор не остается в стороне. Он как раз создает видимость того, что также находится со всеми в контакте, нередко присылает мотивационные голосовые сообщения, а в некоторых случаях может даже сам быть куратором. Такой заряд позитива, тонна мотивации и море внимания «подсаживают» клиента на другой крючок – новый марафон.
Кстати, сам формат голосовых сообщений тоже хорошо влияет на конверсию (отношение числа посетителей продукта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия, к общему количеству посетителей). Среди прочих достоинств маркетинговой линии успешных тренингов – хорошо таргетированная (настроенная на определенный круг людей) реклама, которая часто показывается в соцсетях. Также инфобизнесмены размещают онлайн-рекламу, например, у блогеров с похожим контентом или похожей аудиторией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Блиновская является автором одного из самых успешных отечественных онлайн-тренингов «Марафон желаний», который проводит регулярно с 2015 года. Кроме того, бизнесвумен имеет еще ряд тренингов для своих подписчиков. По данным журнала Forbes, в 2020 году выручка блогера составила 330 млн рублей, а прибыль – 200 млн рублей.
Эксперт назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед контрнаступлением
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях
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ВСУ могут попытаться нанести отвлекающие удары по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Однако основной удар будет нанесен, судя по всему, на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.
«Любая военная операция предполагает нанесение отвлекающих ударов, которые сковывают силы противоборствующей стороны. Сейчас наиболее «раскручены» удары по Запорожской области. Также появляется информация о сосредоточении группировки ВСУ в Гуляйполе и Орехове. Но доверять этим сведениям в полной мере нельзя, потому что до наступления остается, как минимум, дней десять. На это указывают прогнозы погоды и состояние почвы. Еще многое может измениться», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Кроме Запорожского направления ВСУ могут начать наступление в Харьковской области на восток в сторону ЛНР, добавляет эксперт. «Отвлекающие удары могут наноситься по Курской, Брянской и Белгородской областям с попытками занять приграничные населенные пункты. Благодаря этому противник может создать благоприятный для себя медиа-эффект», – предположил он.
При этом Онуфриенко отмечает, что у ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях. «В связи с этим одно направление будет приоритетным и основным, а остальные будут использоваться в качестве отвлекающего маневра», – уверен он.
По его словам, Минобороны России учитывает возможные угрозы и ведет соответствующую подготовку. «Создаются укрепрайоны, эшелонированная оборона. На Запорожском направлении она охватывает в том числе и Крымский перешеек. Укрепрайоны создаются непосредственно в Крыму на случай возможных высадок десанта», – напомнил военный аналитик.
За счет полного господства в воздухе Россия обладает возможностями перебросить оперативно мобильные резервы на любой участок фронта. «Штурмовая и фронтовая авиация могут купировать и замедлять наступление противника до подхода основных наземных сил и средств», – заключил Онуфриенко.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья.
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сработала ПВО
В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на городскую военную администрацию.
Отмечается, что сработала система ПВО, также повреждена локальная линия электросети в Оболонском районе Киева, передает РИА «Новости».
«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей», – приводит пресс-служба администрации слова начальника городской военной администрации Сергея Попко.
Ранее военкоры сообщали, что воздушно-космические силы России наносят массированные удары по Украине в рамках специальной военной операции.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России возле Липовки Донецкой народной республики (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ.
В Польше выяснили происхождение упавшей ракеты
RMF FM: Упавший в Польше «воздушный объект» мог быть учебной мишенью для польской ПВО
«Военный воздушный объект», упавший на польской территории, вероятнее всего был мишенью, запущенной польскими военными во время учений, сообщают местные СМИ.
Источники радиостанции RMF FM заявили, что речь идет о ракете «воздух-земля» длиной в несколько метров, которая является остатком от испытаний оборонительных систем для польских вооруженных сил. Источник считает, что ракету выпустили во время военных учений, передает РИА «Новости».
Радиостанция поясняет, что речь идет о действиях польской армии, направленных на создание в республике современной системы ПВО.
Также отмечается, что первая американская ракетная батарея Patriot («Пэтриот»), поставленная в Польшу, была размещена на расположенном вблизи обнаружения ракеты полигоне в Торуни.
В свою очередь пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк сообщила, польская прокуратура не нашла следов взрыва и взрывчатых веществ на месте обнаружения «воздушного объекта» вблизи Быдгоща.
Ранее СМИ сообщали, что на обломках найденной на территории Польши ракеты класса «земля – воздух» якобы обнаружили «надписи на русском языке».