Российские штурмовые отряды заняли четыре квартала на западе Артемовска

Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в западной, северо-западной и юго-западной частях Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника у пунктов Часов Яр, Ступочки и Калинина. За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены четыре вылета самолетов, артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач. Ликвидированы более 400 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, шесть бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Недалеко от населенного пункта Новгородское ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. А возле пункта Водяное и железнодорожной станции Углесборочная ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречной, Фиголевки, Ягодного, Першотравневого и Табаевки Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Недалеко от Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Ольшан и Крахмального Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 110 военнослужащих, две бронемашины, а также боевая машина РСЗО «Град».

Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ под Торским Донецкой народной республики (ДНР), Червонопоповкой и Червоной Дибровой ЛНР. Потери противника составили более 70 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, самоходная артустановка «Гвоздика», сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Никольским и Новомихайловкой ДНР.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены до 30 военнослужащих, четыре пусковые установки украинского ЗРК С-300, немецкая зенитная самоходная установка Gepard, две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение 78 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 109 районах.

У Черкесского Херсонской области, Авдеевки и Серебрянки ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил спецопераций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.

Возле Камышевахи ДНР уничтожены две украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68, подытожили в оборонном ведомстве.