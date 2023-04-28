Украинского боксера Усика заподозрили в участии в обстрелах Донбасса

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28 апреля, пятница | Последнее обновление — 00:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Из-за взрыва боеприпаса в Донецке пострадали четверо детей
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Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией.
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Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий.
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Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими.
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Украинского боксера Усика заподозрили в участии в обстрелах Донбасса
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Боксер из Украины Александр Усик якобы поучаствовал в обстреле Донбасса, он приехал в расположение украинских военнослужащих, и выстрелил из миномета.
В видеоролике запечатлен неизвестный украинский боец. В надписи на видео сообщается, что друг автора ролика «встретился с чемпионом мира по боксу». Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Также на видео человек, похожий на Усика, ведет огонь из миномета.
Напомним, Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
Высокоточным ударом сорвано выдвижение резервов морской пехоты ВСУ в районы боевых действий
В ночь на четверг российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, заявление которого приводится в Telegram-канале Минобороны, сообщил, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты.
Таким образом, по словам официального представителя российского военного ведомства, было сорвано выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в зону боевых действий.
Накануне Конашенков сообщил, что средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ.
Обнародована переписка бойца ВСУ о потерях под Артемовском
«Украина.ру» показала переписку бойца ВСУ о потерях под Артемовском
В Сети распространяется скриншот переписки погибшего под Артемовском украинского военного, сообщает издание «Украина.ру».
Опубликован скриншот переписки бойца ВСУ с позывным «Берлин», который рассказал однополчанину о крупных потерях ВСУ на Артемовском направлении, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Украина.ру».
Украинский военный отметил, что попал на линию фронта под Орехово-Василевку, где при столкновении с российскими военными «за 40 минут оказалось 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)».
«Берлин» добавил, что ранения получили практически все бойцы ВСУ, а происходящее в Артемовске – ад и ужас, подчеркнув, что «никогда не видел того, что творится там».
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников.
В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Вассерман рассказал, почему перестал общаться с родственниками из Одессы
Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман прекратил общение с родственниками из Одессы, чтобы не подставлять их, объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».
Депутат рассказал, что имеет много друзей и родных на Украине, но отношения не поддерживает, передает «Комсомольская правда».
По его словам, он не хочет подставлять людей, так как разговоры с россиянами расцениваются как преступление.
Напомним, Вассерман покинул Одессу в 2014 году.
Ранее депутат объяснил, почему первая леди Польши приветствовала пару Зеленских во время их визита в Варшаву на русском языке.
Российские разведчики показали захваченный у ВСУ американский бронетранспортер M113
Разведчики ВС России опубликовали видео, на котором показан бронетранспортер M113 производства США, его отобрали у ВСУ в ходе ночного штурма, рассказал разведчик-доброволец с позывным «Ганс».
Сообщается, что во время ночного штурма удалось обнаружить боевую машину пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница, передает РИА «Новости».
Экипаж был уничтожен при попытке скрыться, а захваченная машина теперь будет воевать с противником. Сейчас идет ремонт мотора трофейной машины.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных «им. Бориса Джонсона».
Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС
Украина при помощи дронов попыталась нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, попытка атаковать АЭС была накануне вечером, ее удалось отразить силами ПВО, передает РИА «Новости».
В прошлом году диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС.
Военный эксперт: Киев пытается замаскировать направления ударов для контрнаступления
Военный эксперт Рожин: ВСУ готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления
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Противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.
«Есть все основания говорить о том, что ВСУ усиливают разведывательную деятельность и предпринимают меры по дезинформации российского командования. В том числе они вбрасывают различные слухи и откровенную ложь, чтобы ввести нас в заблуждение и отвлечь внимание от ключевых задач», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Противник пытается замаскировать возможные направления ударов в рамках контрнаступления, чтобы создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе операции. Предполагается, что этот процесс начнется после окончания периода весенней распутицы», – отметил он.
«Потенциально основной удар ВСУ может быть осуществлен на Запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. Также среди возможных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления. Кроме того, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей», – полагает эксперт.
«Основная задача российского командования в части противодействия попыткам контрнаступления – это выявить направление главного удара, несмотря на все попытки противника нас дезинформировать. Необходимо также предпринимать контрмеры по его купированию, уничтожать технику и живую силу противника до начала активной фазы операции», – заключил Рожин.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. А также означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит.
Пригожин пообещал приостановить огонь в Артемовске на время поездки прессы из США
Пригожин: На время поездки прессы из США артиллерийский огонь в Артемовске приостановят
Артиллерийский огонь в Артемовске (украинское название – Бахмут) с российской стороны будет приостановлен на время поездки американских журналистов, которых в город привезут вооруженные силы Украины, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, заявление которого опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы, сообщил о принятом решении приостановить огонь артиллерии, чтобы журналисты из Соединенных Штатов «могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой», передает ТАСС.
Пресса – это святое, отметил Пригожин, добавив, что «они тоже своего рода военкоры».
При этом он предостерег украинских военных от попыток под прикрытием американских журналистов подтянуть в Артемовск резервы. «Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай», – сказал Пригожин.
В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Пушилин заявил о принимающихся мерах для отражения готовящегося контрнаступления ВСУ
Российские вооруженные силы принимают все необходимые меры, чтобы отразить готовящееся контрнаступление ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, киевский режим заставит солдат пойти в это контрнаступление, но ВС России к этому готовы, принимаются исчерпывающие меры.
«С учетом погодных условий <…> я сомневаюсь, что это будет начало мая, первая половина мая», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев получил более 98% обещанных единиц боевой техники от Запада. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая.
Российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
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Российские военные взяли под огневой контроль последний участок пути, по которому осуществлялось снабжение ВСУ в Артемовске, сообщил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, участок трассы по направлению к Хромову находится под полным огневым контролем со стороны российских военных. Однако ВСУ пока имеют возможность перемещаться даже под обстрелами, теряя по пути часть резервов», передает ТАСС.
Пушилин отметил, что отдельные подразделения ВСУ предпринимают попытки передвигаться в обход – через поля.
Врио главы ДНР подчеркнул, что в данный момент российские военные продолжают вынуждать украинских военных уходить с их позиций в городе. По имеющейся информации, ВСУ все еще держат позиции в квартале многоэтажной застройки площадью один на полтора километра в западной части.
Накануне военные корреспонденты показали последний оставшийся путь снабжения украинских военных в Артемовске, по которому доставляют боеприпасы и вывозят раненых.
Эксперт назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед контрнаступлением
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях
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ВСУ могут попытаться нанести отвлекающие удары по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Однако основной удар будет нанесен, судя по всему, на Запорожском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.
«Любая военная операция предполагает нанесение отвлекающих ударов, которые сковывают силы противоборствующей стороны. Сейчас наиболее «раскручены» удары по Запорожской области. Также появляется информация о сосредоточении группировки ВСУ в Гуляйполе и Орехове. Но доверять этим сведениям в полной мере нельзя, потому что до наступления остается, как минимум, дней десять. На это указывают прогнозы погоды и состояние почвы. Еще многое может измениться», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Кроме Запорожского направления ВСУ могут начать наступление в Харьковской области на восток в сторону ЛНР, добавляет эксперт. «Отвлекающие удары могут наноситься по Курской, Брянской и Белгородской областям с попытками занять приграничные населенные пункты. Благодаря этому противник может создать благоприятный для себя медиа-эффект», – предположил он.
При этом Онуфриенко отмечает, что у ВСУ может не хватить сил и средств для наступления сразу на нескольких направлениях. «В связи с этим одно направление будет приоритетным и основным, а остальные будут использоваться в качестве отвлекающего маневра», – уверен он.
По его словам, Минобороны России учитывает возможные угрозы и ведет соответствующую подготовку. «Создаются укрепрайоны, эшелонированная оборона. На Запорожском направлении она охватывает в том числе и Крымский перешеек. Укрепрайоны создаются непосредственно в Крыму на случай возможных высадок десанта», – напомнил военный аналитик.
За счет полного господства в воздухе Россия обладает возможностями перебросить оперативно мобильные резервы на любой участок фронта. «Штурмовая и фронтовая авиация могут купировать и замедлять наступление противника до подхода основных наземных сил и средств», – заключил Онуфриенко.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья.
Министр обороны Украины пожаловался на то, как США «считают деньги»
Украинский министр Резников: США очень прагматичны, они считают деньги
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Соединенные Штаты очень прагматичны и в вопросах предоставления Киеву вооружения «считают деньги», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников в интервью «РБК-Украина» назвал такой подход США «нормальным». По его словам, это «жизнеспособно». Украинский министр заявил при этом, что есть другие партнеры Украины, которые заявляют, что больше не могут «обслуживать» Киев, поскольку «не имеют ресурса», и предлагают украинской стороне покупать вооружения, передает ТАСС.
По словам украинского министра, такая позиция западных государств замедляет решение о передаче Киеву самолетов, ведь самолеты, отметил он, это «самое дорогое». «Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним – это очень дорого», – сказал Резников.
Он отметил, что прежде чем подписаться под решением о поставке Украине самолетов, нужно понять, все ли к этому готовы. Под решением о поставке танков, по его словам, страны подписались, но кто-то дает четыре танка, а кто-то шесть, «не двести, не триста». «Ключевой игрок здесь все равно США», – пояснил министр.
Ранее западные СМИ писали, что передача Украине американских истребителей F-16 была бы нецелесообразна, так как местные аэродромы непригодны для этой техники.
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.
Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.
В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.
Российские штурмовые отряды заняли четыре квартала на западе Артемовска
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Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в западной, северо-западной и юго-западной частях Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника у пунктов Часов Яр, Ступочки и Калинина. За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены четыре вылета самолетов, артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач. Ликвидированы более 400 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, шесть бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Недалеко от населенного пункта Новгородское ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. А возле пункта Водяное и железнодорожной станции Углесборочная ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречной, Фиголевки, Ягодного, Першотравневого и Табаевки Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Недалеко от Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Ольшан и Крахмального Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 110 военнослужащих, две бронемашины, а также боевая машина РСЗО «Град».
Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ под Торским Донецкой народной республики (ДНР), Червонопоповкой и Червоной Дибровой ЛНР. Потери противника составили более 70 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, самоходная артустановка «Гвоздика», сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Никольским и Новомихайловкой ДНР.
Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены до 30 военнослужащих, четыре пусковые установки украинского ЗРК С-300, немецкая зенитная самоходная установка Gepard, две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение 78 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 109 районах.
У Черкесского Херсонской области, Авдеевки и Серебрянки ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил спецопераций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ.
Возле Камышевахи ДНР уничтожены две украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68, подытожили в оборонном ведомстве.
Военный эксперт Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16
Украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче киевскому режиму таких самолетов будет принято, заявил военный аналитик Майкл Пек.
Для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, нужно устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели, заявил Пек изданию Business Insider, передает РИА «Новости».
Многие аэродромы, находящиеся в распоряжении киевского режима, имеют слишком короткую взлетно-посадочную полосу для разгона F-16 с полной нагрузкой.
При этом российские военные имеют все возможности для отслеживания начала работ по ремонту аэродромов и нанесения по ним ударов. Все действия по подготовке хорошо наблюдаются с российских спутников, отметил Пек.
Также военный эксперт указал, что все подконтрольные Киеву аэродромы расположены в зоне удара баллистических и крылатых ракет, и таких ударов не было, поскольку отсутствовала серьезная угроза со стороны ВВС Украины.
В апреле в Пентагоне заявляли, что американской стороне придется потратить полтора года на поставки киевским властям F-16, если такое решение будет принято.
В Кремле отреагировали на разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Представитель Кремля Песков назвал суверенным делом Китая и Украины разговор Си Цзиньпина и Зеленского
В Кремле не станут оценивать переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве однозначно приветствуют любые шаги других стран по приближению окончания украинского конфликта и достижения Россией всех поставленных целей, однако сам разговор комментировать нет смысла, так как он является суверенным делом этих сторон, передает ТАСС.
Накануне Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор. Китайский лидер заявил президенту Украины, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности.
Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.
В МИД Китая позднее объяснили значимость разговора Си Цзиньпина и Зеленского.
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