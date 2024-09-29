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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    16 комментариев
    29 сентября 2024, 06:35 • Новости дня

    Зеленский заявил об обещании Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал поддерживать Украину.

    «Я не знаю, что будет после выборов и кто станет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он поддержит Украину», – приводит слова Зеленского Straits Times со ссылкой на Fox News.

    Украинские СМИ сообщают, что Трамп, по словам Зеленского, задавал много вопросов: о ситуации на поле боя; о том, как Киев видит поддержку со стороны США; о причинах специальной военной операции России.

    Напомним, СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.


    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    28 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным

    Spiegel описал выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное

    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с Путиным, пишут СМИ.

    Обозреватель журнала Spiegel назвала встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке неудачной, подчеркнув отсутствие взаимопонимания между ними, передает ТАСС. В статье говорится: «Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии». Зеленский, по мнению издания, выглядел неловко, когда Трамп упоминал о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    В статье также подчеркивается, что выступление Зеленского стало одной из самых провальных моментов его поездки в США. Встреча на полях Генассамблеи ООН с лидерами многих стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, не привела к значимым результатам. Президент США Джо Байден отказался разрешить нанесение ударов вглубь России американским оружием, а план Зеленского был воспринят в Белом доме с осторожностью.

    Переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа в Trump Tower. В это время политическая ситуация в США также остается напряженной. Выборы президента США назначены на 5 ноября, и Трамп, утвержденный кандидатом от республиканцев, выступает против вице-президента Камалы Харрис, кандидата от демократов. Трамп критиковал демократов за их неспособность разрешить украинский конфликт.

    Сам украинский лидер Владимир Зеленски заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось ничего исторического.

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    28 сентября 2024, 11:38 • Новости дня
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар

    Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут для достижения целей.

    Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

    По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак. Эти удары создают дополнительные сложности для защитников города и увеличивают риск для мирных жителей.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб.

    Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

    До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

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    28 сентября 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    В Одесской области зафиксировали удар по санаторию в Сергеевке, где находились наемники, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Сергеевке произошел удар по санаторию, который использовался как пункт временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками, передает ТАСС.

    «В Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», – заметил он.

    Ранее ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

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    28 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей

    Экипаж «Ахмата» уничтожил пехоту ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону под Суджей

    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи, сообщил танкист с позывным «Заза».

    Танковый экипаж спецназа «Ахмат» успешно остановил попытку прорыва пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости». Танкист с позывным «Заза» описал операцию как сложную и напряженную. По его словам, экипажу пришлось противостоять FPV-дронам и артиллерийскому огню, прежде чем они сумели перебраться на закрытую позицию и эффективно остановить наступление противника.

    По словам танкиста «Зазы», пехота ВСУ регулярно пытается прорвать линию обороны на этом участке, но пока безуспешно. Другой боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» отметил, что танкисты на этом направлении действуют очень активно. Он подчеркнул, что работа идет постоянно, и частые действия танкистов поддерживают оборонительные позиции российских сил.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области, но были остановлены. Он заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял более 18,1 тыс. военных и 132 танка на курском направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели, назвав это провокацией. Он заверил, что ВСУ получат достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, что также было подтверждено командиром батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

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    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Появилось видео ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

    Вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области, он был уничтожен российским ударом, сообщают Telegram-каналы.

    Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», украинского военнослужащего с мечом обнаружили российские разведчики. Противник был уничтожен ударом по строению, где он решил спрятаться.

    «По заветам князя Александра Невского», – резюмировали авторы канала.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    28 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    @ philos.msu.ru

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», погиб в ДНР от удара FPV-дрона, возвращаясь с боевой задачи у Артемовска, ранее он служил в израильской армии.

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», военнослужащий батальона четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи. Как сообщает ТАСС, информацию о его гибели предоставил Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

    «Моссад» ранее служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), но решил вернуться в Россию и присоединиться к спецоперации в качестве добровольца. По словам Акселя, Моссад был из семьи репатриантов и проходил срочную службу в Израиле из-за проживания там его родственников. В 2021 году он вернулся в Россию и, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в российской армии, пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР.

    Боец погиб в результате атаки FPV-дрона, сам он также был оператором таких дронов.

    Ранее стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне спецоперации.

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    28 сентября 2024, 18:37 • Новости дня
    Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»

    Безуглая потребовала от Сырского объяснений по поводу слухов о его прятках на даче

    Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, и потребовала объяснений.

    Безуглая выразила обеспокоенность по поводу поведени Сырского. Поее словам, он якобы скрывается на своей даче в Харьковской области. Депутат обратилась к Сырскому с просьбой выйти на связь и опровергнуть распространяющиеся слухи, передает РИА «Новости».

    Безуглая также отметила, что в военных кругах ходят слухи о задержании начальника Генерального штаба Баргилевича по обвинению в коррупции. По ее мнению, это дополнительно подрывает и так уже низкий авторитет Генштаба Вооруженных сил Украины.

    В заключение депутат выразила надежду, что слухи о даче и взятке не соответствуют действительности. «Слухи распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу», –призвала депутат.

    Ранее Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

    До этого она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем (СБС) и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.

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    28 сентября 2024, 09:46 • Новости дня
    Стала известна личность директора офшора Зеленских на Кипре

    Сестру главы счетной палаты Украины Зеленские сделали директором офшора на Кипре

    Стала известна личность директора офшора Зеленских на Кипре
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сестра главы счетной палаты Украины Светлана Пищанская является директором кипрского офшора Aldorante Limited, принадлежащего семье Зеленских, указано в документах регистрационных инстанций Италии и Кипра.

    Уточняется, что Пищанская была назначена директором офшора Aldorante Limited в июне 2024 года, передает РИА «Новости».

    До Пищанской руководство офшором сменилось несколько раз. Среди бывших директоров значатся Менелаос Стилиану, Елена Хасиенко-Кофтеру, Андреас Полидору, Василики Аргиру и Ирини Гаврилова-Фасули. Сам Владимир Зеленский занимал эту должность с 2012 по 2019 год.

    Ранее Aldorante Limited находилась в совместной собственности Зеленского и его супруги Елены. На сегодняшний день единственным владельцем компании является Елена Зеленская.

    В июле этого года супруга Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире стоимостью 4,5 млн евро.

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    28 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на сокращение территории Украины после каждых сорванных договоренностей с Россией.

    «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», – приводит его слова ТАСС.

    Он привел в пример отказ Украины выполнять Минские соглашения и срыв переговоров в 2022 году. Как отметил Лавров, «если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится».

    По словам Лаврова, легитимность Украины «подорвана», пока нынешний режим сохраняет власть. Он выразил надежду, что международные партнеры, такие как Китай и Бразилия, учтут «манеры» украинского руководства и его попытки обманом вовлечь других на «зыбкую почву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Украина не смогла удержать свои границы 1991 года из-за недоговороспособности киевского режима. Лавров подчеркивал, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    28 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    Лавров обвинил Зеленского в хамстве из-за оценок мирного плана Китая

    Лавров назвал хамством оценки Зеленского мирных планов Китая и Бразилии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирных инициативах Китая и Бразилии, назвав их хамством.

    Лавров подчеркнул, что Зеленский позволил себе уничижительно высказаться о китайско-бразильской инициативе, указав, что она якобы не имеет смысла и может быть связана с желанием этих стран получить Нобелевскую премию мира.

    «Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Министр добавил, что украинский лидер заявил, будто не существует разных версий Устава ООН для различных стран, включая БРИКС, «Большую семерку» или российско-иранские, китайско-бразильские версии.

    Комментируя инициативы Китая и Бразилии, Лавров отметил, что они исходят из лучших побуждений и стремятся к разрешению конфликта. Тем не менее, по его мнению, украинский президент не оценил эти усилия по достоинству, показав неуважение к международным дипломатическим инициативам.

    В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

    Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию.

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    28 сентября 2024, 23:25 • Новости дня
    Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» по Украине

    Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным из-за поддержки ими Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызывает удивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы – члены НАТО просто-напросто», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обе страны поддерживают Украину, «требуют победы» Киева, Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

    По словам Лаврова, представитель Китая объяснил, что французы и швейцарцы настойчиво добивались присутствия и были приглашены в качестве наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине.

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    28 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Швейцария поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии

    Швейцария приветствовала мирные усилия Китая и Бразилии по украинскому кризису

    Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине, которая основана на ценностях ООН, отметив ее значимость для достижения мира.

    Швейцария приветствует и поддерживает мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине, заявил руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Он подчеркнул, что инициативы основаны на ценностях ООН и соответствуют духу Бюргенштока, нацелены на достижение мира, передает РИА «Новости».

    Инициатива Китая и Бразилии предполагает создание открытой платформы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса, как ранее сообщал глава МИД КНР Ван И. Этот проект привлек внимание Швейцарии, поскольку он был модифицирован с учетом международных ценностей и предполагает конкретные дипломатические усилия.

    15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по Украине, где обсуждались пути прекращения конфликта. В коммюнике, принятом по итогам встречи, содержались призывы к возвращению Киеву контроля над Запорожской АЭС и свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. Однако не все участники поддержали документ; его не подписали ряд стран, включая Бразилию, Индию и Саудовскую Аравию.

    Россия, в свою очередь, также предложила свои условия для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских регионов и отказ Киева от намерений вступить в НАТО. Однако после недавних инцидентов, таких как нападение на Курскую область, президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной. Российская сторона также требует отмены санкций в отношении РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Бразилия вместе с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для мирного разрешения украинского кризиса. Ван И подчеркнул, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга.

    Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что для урегулирования кризиса необходимо устранить его коренные причины.

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    28 сентября 2024, 10:40 • Новости дня
    ВСУ в Угледаре блокировали и взяли под огневой контроль

    ВСУ в Угледаре оказались в окружении и под огневым контролем сил ДНР

    В Угледаре украинские войска оказались в окружении, контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР.

    Украинская группировка войск в Угледаре оказалась в блокаде, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По информации источника, город окружен, и единственной дорогой, по которой украинские войска пытаются выйти, полностью контролируется огневым воздействием. «Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», – подчеркнули в силовых структурах.

    Также сообщается, что украинские военнослужащие на этом участке фронта несут значительные потери. В дополнение к этому, многие из них решают сдаться в плен. Ситуация на фронте остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на ход боевых действий в этом районе.

    Ранее российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    На угледарских улицах уже ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Российские войска перерезали и взяли под огневой контроль ведущие в Угледар дороги, сообщал Владимир Рогов.

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    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек, и многие из них продолжают делать это в обход блокировок. Подробности

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    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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