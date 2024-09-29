Зеленский заявил об обещании Трампа поддерживать Украину

Tекст: Антон Антонов

«Я не знаю, что будет после выборов и кто станет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он поддержит Украину», – приводит слова Зеленского Straits Times со ссылкой на Fox News.

Украинские СМИ сообщают, что Трамп, по словам Зеленского, задавал много вопросов: о ситуации на поле боя; о том, как Киев видит поддержку со стороны США; о причинах специальной военной операции России.

Напомним, СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.



