Путин заявил о намерении России активизировать международные поставки газа через хаб в Турции

Россия нацелена на увеличение поставок газа в другие страны через газовый хаб в Турции, заявил президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую».

«Мы настроены на активизацию сотрудничества по поставкам газа в третьи страны, на это нацелено предложение о создании в Турции регионального газового хаба для снабжения природным газом заинтересованных зарубежных покупателей по рыночным ценам», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

До этого Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе.