Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

Политолог Бордачев: Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому

Китай продолжает реализацию своей инициативы по урегулированию кризиса на Украине, которая ранее была согласована с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя телефонный разговор между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому. Не секрет, что Китай уже несколько месяцев пытается продвигать собственную инициативу по мирному урегулированию украинского кризиса. Масштаб проекта огромный. Соответственно, его было необходимо согласовать с лидерами как минимум нескольких стран», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Порядок общения с главами других государств – уже дело произвольное. Здесь КНР отталкивалась от приоритетов: чью позицию важнее учесть, к чьему мнению прислушаться. Конечно, под номером один для Пекина стояла Россия. Визит главы Китая в Москву показал, что Россия согласна с предложениями восточных партнеров», – подчеркивает эксперт.

«Затем состоялся визит Макрона в КНР, который показал, что у Франции есть желание заниматься внешней политикой в обход Вашингтона. Мы увидели, что оба лидера подтвердили готовность способствовать установлению мира на Украине, после чего, собственно, уже и можно было звонить Зеленскому», – акцентирует собеседник.

«Конечно, сохраняется риск того, что США могут напрямую заблокировать намечающийся прогресс. В этом случае Китай сделает определенные выводы об истинных намерениях Белого дома и, вероятно, перейдет к еще большей поддержке России. А это в свою очередь станет очевидным поражением Вашингтона», – допускает эксперт.

«Что касается слов Си Цзиньпина о том, что в ядерной войне не может быть победителей, – в них, на мой взгляд, не стоит искать какого-либо намека ни Западу, ни России, ни даже Украине. Это стандартная фраза при обсуждении любых международных конфликтов, в которые вовлечена страна с атомным оружием. Своеобразный дипломатический этикет – не более», – резюмирует Бордачев.

Ранее между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Лидер Китая заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Он также отметил, что необходимо подлинно взглянуть на проблему, исходя не только из собственного будущего, но и всего человечества.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Украиной вне зависимости от международной ситуации. Сообщается, что в страну будет направлен представитель Китая, который проведет углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса. Подчеркивается, что КНР всегда занимала сторону мира, и ее позиция заключалась в необходимости переговоров.

Позже стало известно, что главой китайской делегации на Украине назначен экс-посол КНР в России Ли Хуэй. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Пекину необходим мирный план по урегулированию СВО.