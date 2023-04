Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих В Совфеде предложили формировать цену ОСАГО таксопаркам с учетом аварийности штатных водителей 27 апреля 2023, 04:07 Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость ОСАГО для таксопарков нужно формировать с учетом аварийности только действующих таксистов компании, соответствующее предложение разработали в комитете Совфеда по экономической политике. Комитет намерен отправить письмо с предложением помощнику президента Максиму Орешкину, передает ТАСС. В письме идет речь о пересмотре алгоритма определения стоимости полиса ОСАГО для коммерческих перевозок. Коэффициент при определении стоимости полиса, считают разработчики, нужно применять исходя из показателей аварийности водителей, состоящих в штате перевозчика на дату заключения договора, и производить расчет без учета аварийности тех водителей, которые уже не работают. Документ подписан руководителем комитета Андреем Кутеповым. Политолог Бордачев: Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому

Фото: ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Китай продолжает реализацию своей инициативы по урегулированию кризиса на Украине, которая ранее была согласована с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя телефонный разговор между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому. Не секрет, что Китай уже несколько месяцев пытается продвигать собственную инициативу по мирному урегулированию украинского кризиса. Масштаб проекта огромный. Соответственно, его было необходимо согласовать с лидерами как минимум нескольких стран», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Порядок общения с главами других государств – уже дело произвольное. Здесь КНР отталкивалась от приоритетов: чью позицию важнее учесть, к чьему мнению прислушаться. Конечно, под номером один для Пекина стояла Россия. Визит главы Китая в Москву показал, что Россия согласна с предложениями восточных партнеров», – подчеркивает эксперт. «Затем состоялся визит Макрона в КНР, который показал, что у Франции есть желание заниматься внешней политикой в обход Вашингтона. Мы увидели, что оба лидера подтвердили готовность способствовать установлению мира на Украине, после чего, собственно, уже и можно было звонить Зеленскому», – акцентирует собеседник. «Конечно, сохраняется риск того, что США могут напрямую заблокировать намечающийся прогресс. В этом случае Китай сделает определенные выводы об истинных намерениях Белого дома и, вероятно, перейдет к еще большей поддержке России. А это в свою очередь станет очевидным поражением Вашингтона», – допускает эксперт. «Что касается слов Си Цзиньпина о том, что в ядерной войне не может быть победителей, – в них, на мой взгляд, не стоит искать какого-либо намека ни Западу, ни России, ни даже Украине. Это стандартная фраза при обсуждении любых международных конфликтов, в которые вовлечена страна с атомным оружием. Своеобразный дипломатический этикет – не более», – резюмирует Бордачев. Ранее между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Лидер Китая заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Он также отметил, что необходимо подлинно взглянуть на проблему, исходя не только из собственного будущего, но и всего человечества. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Украиной вне зависимости от международной ситуации. Сообщается, что в страну будет направлен представитель Китая, который проведет углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса. Подчеркивается, что КНР всегда занимала сторону мира, и ее позиция заключалась в необходимости переговоров. Позже стало известно, что главой китайской делегации на Украине назначен экс-посол КНР в России Ли Хуэй. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Пекину необходим мирный план по урегулированию СВО. Французские наемники расстреляли троих российских военнопленных СК начал расследовать преступления французских наемников против российских военнопленных

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Фото: Скриншот из видео

Текст: Кристина Цыцура

Российский скандальный шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом). Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что замок был продан за 1 млрд рублей человеку, которых вхож в семью певицы, передает «Московский комсомолец». Позже певица Анна Калашникова заявила, что замок не был продан, за ним продолжают ухаживать. Сам Барецкий подтвердил информацию радио «Говорит Москва» о покупке недвижимости. Шоумен добавил, что собирается сделать в замке «самый большой в Европе крематорий», поэтому переговоры шли тяжело.

Фото: Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Фото: Arnulf Hettrich/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Украина начнет контрнаступление после 2 мая, когда закончатся дожди, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы. Он не исключил, что наступление может быть 9 мая, чтобы «испортить праздник». Между тем в Артемовске (Бахмут) идут кровавые бои, в город подтянулось «огромное количество» наемников, которые говорят по-польски. Ранее New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что Киев к концу апреля подготовит 12 украинских бригад численностью примерно по 4 тыс. военных в каждой, наступление планируется начать в мае. DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова Журналист Daily Express Уизерс заявил, что Штаты получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова 26 апреля 2023, 10:51 Текст: Александра Юдина

Соединенные Штаты получили два тревожных сигнала перед визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, отметил корреспондент газеты Daily Express Пол Уизерс. По его словам, российское ведомство дважды выразило негодование в связи с нежеланием Вашингтона пропускать на мероприятия российских корреспондентов, передает РИА «Новости». Уизерс отметил, что Лавров донес до властей США несколько пугающих предупреждений по этому вопросу, такое же «леденящее душу» предупреждение сделал замглавы МИД России Сергей Рябков. Журналист напомнил, что Лавров назвал действия Белого дома трусостью, в частности, он подчеркнул, что «страна, которая называет себя самой сильной, свободной и справедливой, показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова». Ранее спикер МИД Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова. Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

Фото: Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС. В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины. Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе Сенатор Долгов: Украинской власти придется отвечать за теракты и нападение на Россию

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о снарядах с обедненным ураном на Украине указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника, заявили в посольстве России в Лондоне. В посольстве прокомментировали высказывание первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи про поставки снарядов с обедненным ураном Украине, выразив уверенность, что Украине Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника». Диппредставительство призвало власти Британии не тешить себя иллюзорными надеждами, что они сумеют выйти «сухими из воды», переложив ответственность за токсичные боеприпасы на своих киевских подопечных, передает РИА «Новости». Накануне из письма заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи стало известно, что Британия передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Лондон об ответственности за поставки Киеву урановых снарядов. Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Силовики пресекли деятельность в Москве мошеннических колл-центров, действовавших в интересах ВСУ, говорится в сообщении управления ФСБ. Как сообщили в ведомстве УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУМВД России по Москве пресекли деятельность мошенников, организовавших колл-центры в столице, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере, передает РИА «Новости». По данным силовиков, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений, они обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты, после чего полученные деньги обналичивались в банкоматах в различных регионах России и курьерами доставлялись в обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине. По данным УФСБ, «отличительной особенностью указанных колл-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции». Против задержанных возбуждено уголовное дело по части статье «Мошенничество». Ранее в Бердянске раскрыли сеть колл-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.