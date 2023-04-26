|
|
Киев не согласился с заявлением о получении 98% обещанной техники с Запада
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Киевский режим сомневается в истинности утверждения американских военных о том, что Украина получила 98% обещанной боевой техники от западных стран, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Оценка в 97-98% полученной от обещанного техники завышена, сказал Подоляк на украинском телеканале «Рада», передает ТАСС.
По его словам, техники должно быть больше, снарядов не хватает, в особенности тяжелых калибров, и Киев пытается решить проблему дефицита.
Подоляк отметил, что киевскому режиму «никогда не будет достаточно оружия».
Ранее верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что киевский режим получил более 98% обещанных единиц боевой техники.
В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года
Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года
|
|
Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.
Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских.
Политолог Бордачев: Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому
|
|
Китай продолжает реализацию своей инициативы по урегулированию кризиса на Украине, которая ранее была согласована с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя телефонный разговор между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому. Не секрет, что Китай уже несколько месяцев пытается продвигать собственную инициативу по мирному урегулированию украинского кризиса. Масштаб проекта огромный. Соответственно, его было необходимо согласовать с лидерами как минимум нескольких стран», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Порядок общения с главами других государств – уже дело произвольное. Здесь КНР отталкивалась от приоритетов: чью позицию важнее учесть, к чьему мнению прислушаться. Конечно, под номером один для Пекина стояла Россия. Визит главы Китая в Москву показал, что Россия согласна с предложениями восточных партнеров», – подчеркивает эксперт.
«Затем состоялся визит Макрона в КНР, который показал, что у Франции есть желание заниматься внешней политикой в обход Вашингтона. Мы увидели, что оба лидера подтвердили готовность способствовать установлению мира на Украине, после чего, собственно, уже и можно было звонить Зеленскому», – акцентирует собеседник.
«Конечно, сохраняется риск того, что США могут напрямую заблокировать намечающийся прогресс. В этом случае Китай сделает определенные выводы об истинных намерениях Белого дома и, вероятно, перейдет к еще большей поддержке России. А это в свою очередь станет очевидным поражением Вашингтона», – допускает эксперт.
«Что касается слов Си Цзиньпина о том, что в ядерной войне не может быть победителей, – в них, на мой взгляд, не стоит искать какого-либо намека ни Западу, ни России, ни даже Украине. Это стандартная фраза при обсуждении любых международных конфликтов, в которые вовлечена страна с атомным оружием. Своеобразный дипломатический этикет – не более», – резюмирует Бордачев.
Ранее между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Лидер Китая заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Он также отметил, что необходимо подлинно взглянуть на проблему, исходя не только из собственного будущего, но и всего человечества.
Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Украиной вне зависимости от международной ситуации. Сообщается, что в страну будет направлен представитель Китая, который проведет углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса. Подчеркивается, что КНР всегда занимала сторону мира, и ее позиция заключалась в необходимости переговоров.
Позже стало известно, что главой китайской делегации на Украине назначен экс-посол КНР в России Ли Хуэй. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Пекину необходим мирный план по урегулированию СВО.
Украинский генерал объяснил большие потери ВСУ в Артемовске
Генерал ВСУ Кривонос объяснил большие потери украинских военных в Артемовске неподготовленностью города к обороне
Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос.
Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что Вооруженные силы Украины платят страшную цену за этот город из-за того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. По его словам, к обороне нужно было готовить не просто подходы к городу, но и сам город. Генерал выразил уверенность, что этого качественно сделано не было, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что ВСУ несут достаточно большие потери, передает ТАСС.
Кривонос добавил, что Вооруженным силам Украины следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а в данный момент их положение ухудшается ввиду невозможности навязать собственную инициативу. Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат.
Накануне Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об успешном «перемалывании» подразделений ВСУ в Артемовске.
В Германии признали провал санкций против российского неба
Wirtschaftswoche: Запад не смог подавить российский авиапарк
Имеющиеся данные о перемещениях в воздушном пространстве над Россией указывают на то, что санкции на нем не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.
Издание сравнило показания перелетов в российском небе с апреля 2022 года, когда ограничения только вступили в силу, с движением с конца марта 2023 года, и не обнаружило существенных различий, передает RT.
Также в журнале отмечено, что коллективный Запад рассчитывал осадить российский авиапарк, так как три четверти его самолетов производилось за рубежом.
Wirtschaftswoche подчеркивает, что в данный момент становится очевидно, что западные страны недооценили решимость России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны хотели «приземлить» российский авиафлот и начали грубо нарушать условия заключенных ранее договоров, но России удалось сохранить свой авиапарк и расширить выпуск отечественной техники.
DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова
Журналист Daily Express Уизерс заявил, что Штаты получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова
Соединенные Штаты получили два тревожных сигнала перед визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, отметил корреспондент газеты Daily Express Пол Уизерс.
По его словам, российское ведомство дважды выразило негодование в связи с нежеланием Вашингтона пропускать на мероприятия российских корреспондентов, передает РИА «Новости».
Уизерс отметил, что Лавров донес до властей США несколько пугающих предупреждений по этому вопросу, такое же «леденящее душу» предупреждение сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Журналист напомнил, что Лавров назвал действия Белого дома трусостью, в частности, он подчеркнул, что «страна, которая называет себя самой сильной, свободной и справедливой, показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова».
Ранее спикер МИД Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова.
Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
Си Цзиньпин предупредил Зеленского об отсутствии победителей в ядерной войне
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС.
В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Сенатор Долгов: Украинской власти придется отвечать за теракты и нападение на Россию
|
|
Украинских чиновников к таким публичным заявлениям и действиям подначивают в Вашингтоне. Но в Киеве должны помнить, что за содеянное придется отвечать, после СВО не все успеют сбежать в Штаты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Заявления Михаила Подоляка о том, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях лишний раз подтверждают, что украинские власти занимаются терроризмом», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов.
«Но самое главное, что это не их личное мнение, позиция сформирована в Вашингтоне. Американские государственные деятели, такие как президент Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, прямо подначивают Зеленского к нанесению ударов по гражданским объектам и инфраструктуре на территории России», – акцентировал собеседник.
«Все регионы, озвученные Подоляком, это неотъемлемая часть нашей страны, в соответствии с волеизъявлением граждан и юридическими нормами. Разумеется, любое нападение или теракт будут расцениваться нами как покушение на территориальную целостность и безопасность Российской Федерации», – убежден сенатор.
«Ответ на это необходим соответствующий и он уже реализуется в рамках специальной военной операции. Вместе с тем мы фиксируем все их заявления и действия, чтобы рано или поздно привлечь всех к ответственности. Всему офису Зеленского в Америку эвакуироваться не удастся», – иронично заключил Долгов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он также заявил, что у Украины другие приоритетные цели, которые гарантируются государству международным правом.
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, Украина «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
Россия обвинила Запад в превращении Украины в радиоактивный могильник
Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Украине роль антироссийского военного полигона и радиоактивного могильника
|
|
Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о снарядах с обедненным ураном на Украине указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника, заявили в посольстве России в Лондоне.
В посольстве прокомментировали высказывание первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи про поставки снарядов с обедненным ураном Украине, выразив уверенность, что Украине Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника». Диппредставительство призвало власти Британии не тешить себя иллюзорными надеждами, что они сумеют выйти «сухими из воды», переложив ответственность за токсичные боеприпасы на своих киевских подопечных, передает РИА «Новости».
Накануне из письма заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи стало известно, что Британия передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Лондон об ответственности за поставки Киеву урановых снарядов.
Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов
|
|
Россия не отбирает активы у иностранцев, а замораживает их. Это вынужденная мера, которую необходимо принять для компенсации убытков отечественных компаний за рубежом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Антон Любич. Ранее Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за границей.
«Важно понимать, что озвученное решение не подразумевает изъятие доли иностранцев в компаниях. Речь идет о временном управлении активами со стороны Росимущества. Фактически обсуждается стандартная заморозка. Причем принятие указа – дело во многом вынужденное и обусловленное действиями недружественных стран в отношении РФ», – рассказал экономист Антон Любич.
«Само решение преследует две цели. Во-первых, необходимо исключить использование чувствительных активов в нашей стране в ущерб интересам национальной безопасности. Во-вторых, важно компенсировать возможные потери российских инвесторов за рубежом в случае незаконного изъятия отечественных активов в других странах», – отметил эксперт.
«Конечно, данная мера служит и предостережением западным странам от дальнейших недружественных действий. В частности, от посягательства на суверенную собственность РФ и частное имущество российских предпринимателей и компаний в обход международного права. И если США и ЕС продолжат следовать выбранному курсу, то расплачиваться за это будут уже их граждане, чьи деньги находятся в России», – акцентирует собеседник.
«Пока под действие указа попали две энергетические компании «Юнипро» и «Фортум». Вероятно, выбор пал на эти предприятия в связи с тем, что данный сектор экономики в целом является крайне чувствительным для национальной безопасности России», – резюмирует Любич.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. В преамбуле документа говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран.
Как следует из указа, в случае лишения или ограничения прав собственности России, ее граждан или компаний, правительство РФ имеет право ввести временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран. По умолчанию контролировать данную собственность будет Росимущество.
Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум».
Речь идет о «дочках» международных холдингов в РФ. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами, а его цель заключается в том, чтобы сформировать компенсационный фонд на случай подобных действий за рубежом. При этом, отмечают в Кремле, список может быть расширен. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у Москвы не дрогнет рука ответить по принципу «око за око».
Си Цзиньпин поговорил с Зеленским по телефону
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая.
О подробностях беседы политиков официально не сообщается, передает ТАСС.
Между тем глава Украины заявил, что разговор был «долгим и содержательным».
«Верю, что разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст толчок развитию двусторонних отношений», – написал украинский лидер в Twitter (заблокирован в России).
Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону несколькими днями ранее. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что разговор состоится тогда, когда будут необходимые условия.
Командир «Азова» рассказал о возможной стратегии ВСУ по захвату городов России
|
|
Киев при наступлении может применять тактику чеченских сил во время первой чеченской войны: ВСУ будут пытаться захватить небольшие города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения территорий, заявил врио командира украинского полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) майор Богдан Кротевич.
Говоря о наступлении Украины, он напомнил о тактике чеченских сил во время первой чеченской войны. Тогда чеченские силы захватывали небольшие российские города, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых РФ. Кротевич в интервью The Washington Post предположил, что ВСУ могут поступить аналогично, передает «Коммерсант».
По словам Кротевича, его батальон будет использовать опыт, полученный во время боев 2022 года, в частности опыт обороны «Азовстали» в Мариуполе. Кроме того, «Азов» планирует нарастить численность до 6,5 тыс. человек и рассчитывает на возвращение тысячи бойцов, которые сейчас находятся в российском плену.
Врио командира батальона заявил, что руководители подразделений ВСУ выступали за увеличение количества обменов пленными с Россией.
Ранее New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что Киев к концу апреля подготовит 12 украинских бригад численностью примерно по 4 тыс. военных в каждой, наступление планируется начать в мае.
Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину
Дробницкий: США применят уроки украинского кризиса на Тайване
|
|
СВО наглядно показала Штатам трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Тем не менее опыт противостояния с Россией признан удачным – а значит, Вашингтон готовится к обострению с Пекином. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем.
«США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем. Действительно, Вашингтон испытывает некоторые сложности, связанные с поддержкой офиса Зеленского, однако в целом опыт текущего кризиса признан в Белом доме и Пентагоне успешным», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Даже те ошибки, которые были допущены американцами в ходе СВО, записываются в плюс, потому что они дают возможность отточить практику поддержки союзников. К тому же многие проблемы было невозможно предугадать. В частности, никто не ожидал, что конфликт подобной интенсивности потребует столь большого числа боеприпасов», – отмечает эксперт.
«Конечно, это заставляет Вашингтон несколько пересмотреть имеющиеся практики военного производства. Возможно, предпринимателей обеспечат более долгосрочными контрактами, будут стараться субсидировать данную отрасль. Однако конфликт наглядно продемонстрировал, что проблемы затрагивают и логистическую сферу», – подчеркивает собеседник.
«Здесь, конечно, Украину в качестве «урока» использовать сложнее. Большинство военной помощи ВСУ получают через сухопутные коридоры. Однако с Тайванем повторить подобное не получится. Это остров – а значит, бремя логистики полностью примет на себя морской транспорт, и учитывая, что в войнах все идет не по плану, подготовиться к подобному трудно», – акцентирует Дробницкий.
«Более того, тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно», – отмечает эксперт.
«Тем не менее Пекин сохраняет надежды на мирное урегулирование. Скоро на Тайване пройдут выборы, где может победить партия Гоминьдан, которая не против интеграции в КНР по пути Гонконга. Подобный вариант абсолютно не устраивает Вашингтон, поэтому он всячески подталкивает Китай к агрессивному пути решения вопроса», – резюмирует Дробницкий.
Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg. По ее словам, Вашингтону предстоит проделать много работы от более тщательного продумывания логистики вооружений до инноваций в космосе.
Как отмечает Хикс, в настоящий момент США работают над улучшением собственной промышленной базы, которая испытывала определенные трудности последние 60 лет. В частности, многие подрядчики до сих пор опасаются наращивать выпуск боеприпасов, так как считают, что правительство перестанет их закупать через несколько лет.
Вместе с тем Хикс подчеркнула, что СВО продемонстрировала способность Штатов поддерживать конструктивный диалог с союзниками. Она отметила ценность кооперации экономических действий и сотрудничества в сфере разведки. Однако, по ее мнению, для США крайне важно сконцентрироваться на противостоянии с КНР.
«Мы сосредоточены на том, чтобы руководство Китая каждый день просыпалось и говорило: сегодня не день для начала агрессии, угрожающей интересам США. Это наша цель на 2027, 2035 и 2045 годы», – прокомментировала Хикс данные, согласно которым Пекин планирует начать вторжение на Тайвань через четыре года.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве заявили о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Подоляк заявил, что у Киева другие приоритетные цели, которые гарантируется Украине международным правом. Он выступил с утверждением, что юридически Украина имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами.
США захотели возврата России в СНВ-3
Минэнерго США: Вашингтон хочет возврата Москвы в СНВ-3 и начала обсуждения нового договора
|
|
США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и приступила к обсуждению нового договора об ограничении ядерных вооружений, заявила глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе.
По словам Хруби, было много потеряно после решения России о приостановке участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Она отметила, что Вашингтон заинтересован в возвращении Москвы в СНВ-3 и обсуждению нового договора об ограничении ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно.
Напомним, по его словам, курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности. Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом.
Глава МИД Украины назвал условия Киева к переговорам о мире
Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов обсуждать любой мирный план, который не ведет к сдаче территорий России
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или к сдаче территорий России.
Кулеба заявил в интервью телеканалу CNN, что в Киеве готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины добавил, что, если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру «на основе этих двух принципов», то Киев готов к обсуждению.
В начале апреля глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал лучший способ урегулирования конфликта на «бывшей Украине».