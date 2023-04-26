Депутат пословицей ответил на заявление о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе

Депутат Ивлев пословицей ответил на заявление Подоляка о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил на заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе.

«Бодливой корове Бог рога не дает», – приводит РИА « Новости» ответ Ивлева. Депутат от Крымского региона также подчеркнул, что прозвучавшее заявление Подоляка является фашистским.

«За подобные заявления ему уготовано место на скамье подсудимых, как и его «старшему коллеге» Геббельсу», – заметил Ивлев. «Пусть готовится, пусть изучает протоколы Нюрнбергского процесса», – предложил он.

Напомним, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

А в начале апреля Подоляк заявлял о «планах» Киева захватить Крым и искоренить там все русское.

В связи с этим высказыванием в МИД назвали власти Украины нацистами.