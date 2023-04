ЕС реформировал торговлю сертификатами на неэкологичный импорт В Китае предрекли крах Запада из-за попыток блокады России Global Times: Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху 26 апреля 2023, 05:47 Текст: Антон Никитин

Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху, сообщает китайское издание Global Times. Авторы публикации пришли к выводу, что Запад, судя по всему, зашел в тупик, усиливая санкции против России, и теперь в попытке нарастить давление на Москву добивается введения самоубийственных ограничений, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. В случае принятия такого решения мир столкнется с гораздо более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все, выразили уверенность авторы материала. Вопреки такому прогнозу отказ стран Запада от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики представляется невозможным, даже если такая стратегия будет означать проигрыш для всех, уверено китайское издание. По мнению авторов статьи, страны G7 никогда не ослабят санкции против России, даже незначительно, вместо этого они будут усиливать давление. Но крах США и их основных союзников на Западе будет неизбежен, поскольку неизбежен упадок гегемонии США. Тем временем в Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия справится с санкциями и продолжит развиваться, представляя угрозу коллективной гегемонии Запада, резюмирует издание. Ранее в Госдепе пообещали продолжить вводить против России санкции. При этом Япония и Евросоюз выступили против идеи США запретить весь экспорт в Россию. Ранее в правительстве Японии сообщали, что входящие в Группу семи (G7) страны якобы допускают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России Путин подписал указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие имущества РФ 25 апреля 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, следует из опубликованного документа. В преамбуле указа «О временном управлении некоторым имуществом», который опубликован на Официальном портале правовой информации, говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан. Как следует из указа, в случае таких недружественных действий вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России. Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, передает ТАСС. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум». Речь идет о «дочках» международных холдингов в России. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у России не дрогнет рука ответить по принципу «око за око». Лавров: Что дальше будет с МВФ и Всемирным банком – это большой вопрос Глава российского МИД Лавров заявил, что переход на расчет в нацвалютах не остановить

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Переход стран на расчет в национальных валютах в обход доллара уже не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. По словам главы МИД России, процесс дедолларизации запущен США, сейчас происходящее с тревогой анализируется, включая местных политологов и экономистов, передает ТАСС. «Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим», – сказал Лавров. Он отметил, что остается большим вопросом, что будет с Международным валютным фондом (МВФ) и со Всемирным банком на фоне происходящего. Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что все идет к тому, что рубль и юань заменят доллар. Новости СМИ2 Рябков заявил о невозможности вывести Россию из равновесия в ООН

Фото: Russian Foreign Ministry/via Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Западные политики пытаются отравлять атмосферу в Совбезе ООН, но российскую сторону нельзя вывести из равновесия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на телеканале «Россия 1». По его словам, обстановка остается рабочей, но атмосфера изменилась, если сравнивать с тем, чтобы было несколько лет назад, передает ТАСС. «Западная группа не жалеет усилий, чтобы эту атмосферу отравлять», – добавил Рябков. Напомним, с понедельника в Нью-Йорке идет заседание Совбеза ООН под председательством России. Начаты открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН. США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России Помощник главы Минфина США Розенберг пригрозила Казахстану о санкциях за помощь России

Фото: NASA/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Соединенные Штаты предупредили Казахстан о возможных рисках применения вторичных санкций за оказание помощи России в избегании наложенных на нее ограничений, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг. По ее словам, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с российскими представителями, передает РИА «Новости». Ранее глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики. Новости СМИ2 В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года

Фото: Alex Edelman/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News. Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских. Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться

Фото: Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой». «Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он. «При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог. «И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник. «Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий. Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ. Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США. Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты. В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Евросоюз решил усилить контроль над TikTok, Instagram, YouTube и Google 25 апреля 2023, 17:58 Текст: Кристина Цыцура

Европейский союз с 25 августа усилит контроль над 19 большими интернет-платформами, включая TikTok, Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, с большой аудиторией приходит и большая ответственность. Для 19 крупных развлекательных, информационных и продающих платформ в США с августа введут дополнительные обязательства, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Белом доме поддерживают идею запретить китайскую социальную сеть TikTok в стране. Рябков сообщил, что резонанс от выступлений Лаврова будет значительным 25 апреля 2023, 20:53 Текст: Кристина Цыцура

Выступления главы МИД России Сергея Лавров в ООН вызовут большой резонанс, что укрепит авторитет России на мировой арене, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, участие министра в мероприятии Совбеза ООН очень своевременно, так как резонанс будет значительным, передает ТАСС. «Это все идет нам в плюс и работает на укрепление авторитета России как ведущей мировой державы», – сказал он. Ранее Рябков заявил, что Россию невозможно вывести из равновесия в ООН. Новости СМИ2 Медведев рассказал, как избежать новой мировой войны Зампред Совбеза Медведев: Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Современный мир болен, по всей вероятности, он находится на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время беседы с участниками марафона «Знание». По его словам, мир подошел вплотную к новой мировой войне, однако ее можно избежать. При этом Медведев не стал делать прогнозов, подчеркнув, что это «дело неблагодарное», передает РИА «Новости». Также зампред заметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет. Также Медведев подчеркнул, что западные страны оказались несправедливы к России. По его мнению, они просто не были готовы к равноправному партнерству. «Мы многократно просили наших бывших партнеров, которых мы теперь уже зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности. Запад Россию не услышал, они «просто издевались в известном смысле все эти годы», – заметил он. Ранее Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством. Политолог назвал мотивы Байдена при выдвижении на второй срок Политолог Васильев: Демпартия выдвигает Байдена, чтобы не пустить Трампа в Белый дом

Фото: Saquan Stimpson/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Демократы считают своей главной задачей на выборах не допустить Дональда Трампа в Белый дом. Поэтому Джо Байден, по их мнению, больше остальных подходит для реализации это задачи. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Владимир Васильев. Ранее Байден объявил, что пойдет на второй президентский срок на выборах в 2024 году. «В Демпартии считают, что любые попытки раскачать электоральную базу под другого кандидата пойдут на пользу республиканцам и, в частности, бывшему президенту Дональду Трампу», – рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «Учитывая их жесткую, бескомпромиссную борьбу с Трампом, им это не нужно. Поэтому действующий президент США Джо Байден стал своего рода символом Демпартии, тем самым лидером, вокруг которого они готовы сплотиться», – отметил собеседник. «В пользу его поддержки сработала приверженность к отстаиванию так называемых демократических ценностей. Несмотря на то, что действующий президент не выдающийся оратор и с ним связано множество казусов, он обладает значимой электоральной поддержкой. Его возраст был использован как символ «старой доброй Америки» и близких обществу демократических ценностей», – считает политолог. «Можно констатировать, что Байден доказал свою востребованность. Кроме того, на предстоящих выборах вероятна диспозиция, которая была и в 2020 году, – многие американцы могут голосовать не за Байдена, а против Трампа, чтобы не допустить его возвращения в Белый дом», – добавил эксперт. «Что касается перспектив второго срока Байдена, то это вопрос гипотетический. Да, в рамках текущего срока мы видим ряд неудач его администрации, в частности бегство из Афганистана и украинский конфликт, который пошел не желаемому для США сценарию», – рассуждает Васильев. «Вместе с тем, прогнозировать перспективы второго срока Байдена сейчас затруднительно, потому что в 2024 году нас также ждут выборы в Палату представителей и смена одной трети Сената. Здесь перспективы Байдена зависят от расстановки сил в парламенте», – отметил он. «Если республиканцы укрепят свой контроль над Палатой представителей и установят влияние на Сенат, то все законодательные инициативы Байдена будут заблокированы. Мы увидим полное разделение законодательной и исполнительной власти, каждая из них будет действовать в рамках своей системы координат. И для государства это станет еще одним свидетельством глубокого раскола», – заключил политолог. Ранее действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Также о планах выдвинуться кандидатом в вице-президенты США в паре с Байденом объявила и действующий вице-президент страны Камала Харрис. Байден также назначил высокопоставленную чиновницу Белого дома Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании, пишет CNN. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся за нее», – сказал Байден в видеообращении. Советники президента заявили, что он не намерен проводить какие-либо предвыборные митинги до тех пор, пока у республиканцев не будет предполагаемого кандидата. При этом, глава государства продолжит использовать официальные мероприятия Белого дома, чтобы рассказывать о своих достижениях на посту и готовить электорат к кампании. В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение Байдена закончится плохо, «третьей мировой войной». Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. Трамп заявил также, что пленку переснимали четыре-пять раз, чтобы получилось правильно и так, по его словам, никто и никогда не делал. Пользователи Twitter (запрещен в России) тоже негативно отреагировали на планы Байдена участвовать в выборах президента. Они сошлись во мнении, что его заявления больше похожи на «запоздалую шутку». Напомним, издание Politico писало, что рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы государства колеблется в районе 40%, что говорит о его низких шансах на переизбрание в 2024 году. Новости СМИ2 Медведев заявил об угрозе раздела Европы Медведев на марафоне общества «Знание» заявил об угрозе раздела Европы 25 апреля 2023, 13:12 Текст: Алексей Дегтярев

На данный момент действительно есть угроза раздела Европы, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые». Европейцы боятся возможного раздела Европы, и эта угроза реально существует, заявил зампред Совбеза России, передает РИА «Новости». Медведев подчеркнул, что ставки в этом случае будут, безусловно, выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах. Финансовые потрясения в Европе в будущем могут вернуть национальные валюты, продолжил он. Валюта ЕС не слишком устойчива к внешним воздействиям, и уже начала утрачивать свою роль как универсальное платежное средство. Это будет ударом по крупнейшим европейским структурам, внесет путаницу в расчеты и создаст массу непредвиденных расходов, а также проблемы на международном уровне. При этом валютам стран БРИКС, таким как юань и индийская рупия, не будет альтернативы, и нужно думать о цифровых форматах этих валют. Ранее в апреле Медведев заявлял, что в случае войны России и НАТО европейское государство Польша неизбежно исчезнет. Захарова: Москва ответит на невыдачу виз журналистам пула Лаврова 25 апреля 2023, 09:08 Текст: Александра Юдина

В Москве не оставят без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова, эта тема будет поднята в ООН, заявила на канале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова. По ее словам, вскоре будет еще один Совет Безопасности ООН и позднее планируется присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на площадке ООН. Тема невыдачи виз будет освещаться дополнительно, передает ТАСС. Также Захарова заверила, что такой недружественный шаг не останется без ответа Москвы. «В отношении кого будет ответ, вы тоже прекрасно понимаете», – заключила она. Ранее Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз. Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

Новости СМИ2 Медведев предсказал успех Маску на выборах президента США Медведев на марафоне общества «Знание» предсказал успех Маску на выборах президента США в случае выдвижения 25 апреля 2023, 12:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президентские выборы в Соединенных Штатах может выиграть человек с большим авторитетом, к примеру, тот же владелец Tesla и Twitter Илон Маск, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. На данный момент про Маска идет много разговоров как о новом лице США, в ходе президентских выборов в стране победу может одержать человек, имеющий больший авторитет, чем у бывшего главы Белого дома Дональда Трампа и чем у действующего президента Джо Байдена, сказал Медведев на марафоне «Знание», передает РИА «Новости». Для этой роли подойдет «тот же самый этот легендарный Илон», указал политик. Он отметил, что для российской стороны неважно, кто занимает Овальный кабинет, это – проблема самих американцев и их союзников. В случае же, если «агония» политических классов США затянется, то это может прервать стабильное развитие всей человеческой цивилизации. Зампред Совбеза указал, что, судя по кандидатам в президенты США, там ситуация развивается по законам трагифарса, рискующего «перейти в полноценный балаган». Весь мир наблюдает «окончательное разложение» американской политической элиты, когда власть забирает так называемое глубинное правительство, а во главе страны встают харизматичные, но «абсолютно беспомощные дилетанты», либо «немощные старики». И такое положение вещей не смешно, «это страшно», заключил Медведев. Ранее во вторник Медведев отмечал, что сегодня мир болен и находится на пороге новой мировой войны. Захарова заявила о затягивании Вашингтоном процедуры продления виз российским журналистам 25 апреля 2023, 20:06 Текст: Кристина Цыцура

Вашингтон затягивает процедуру продления виз российским журналистам в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, консульства не продлевают срок действия виз российским журналистам, поэтому приходится обращаться к консульские учреждения в третьих странах, передает ТАСС. «При этом нередки факты затягивания процедуры продления виз», – сказала дипломат. Сейчас визы выдаются на один год, а не на три, как было ранее. «Действуют ограничения на банковское обслуживание российских журналистов и корпунктов», – рассказала Захарова. Также сотрудники российских медиа в США сталкиваются с отказами получения переводов, на этом фоне появляются проблемы бытового характера. Ранее Захарова заявила, что Москва ответит на невыдачу виз пресс-пулу Сергея Лаврова. Новости СМИ2 Губернатор Флориды сравнил масштаб угрозы США со стороны Китая с СССР 25 апреля 2023, 14:37 Текст: Александра Юдина

Китай в данный момент представляет для США такую же угрозу, как в свое время СССР, выразил мнение губернатор штата Флорида Рон Десантис. По его словам, тот этап, в котором находятся Соединенные Штаты, Китай представляет сейчас с точки зрения угрозы свободному миру, при том, что коммунистическая партия Китая во многих отношениях сильнее Советского Союза, особенно в экономическом плане, передает ТАСС. Касательно вопроса Тайваня, Десантис отметил, что единственным способом предотвратить конфликт, является сдерживание. При этом губернатор штата не стал пояснять, поддерживает ли он идею военного вмешательства США с целью защиты Тайваня. Ранее МИД Китая обвинил США в «научно-технической» травле.