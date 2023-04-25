Эксперт призвал избирательно подойти к переподчинению флотов РФ морскому командованию

Военный эксперт Гундаров: Балтийский флот не может решать свои задачи в регионе отдельно без сухопутной группировки

Балтийский флот не может решать свои задачи в регионе отдельно без сухопутной группировки, поэтому переподчинять все флоты морскому командованию нецелесообразно, сказал газете ВЗГЛЯД капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. Во вторник стало известно, что четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть возвращены в прямое подчинение главному командованию ВМФ.

«Переподчинять все флоты морскому командованию нецелесообразно. С одной стороны, все флоты и флотилии, в принципе, подчинены главкому ВМФ. Но при этом они должны действовать в интересах своего округа. Если, скажем, группировке Западного военного округа требуется защищать Калининградскую область и Финский залив от поползновений наших бывших друзей и братьев, то в соответствии с этим флот получает задачу по поддержке сухопутных войск», – считает Владимир Гундаров, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

Эксперт напомнил о словах президента Владимира Путина во время недавней беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу о ходе проверки ТОФ, чьи корабли могут действовать не только в Охотском море, но и на любых других направлениях. Эта фраза главы государства, считает собеседник, может означать, что Тихоокеанский флот тоже станет самостоятельной оперативной стратегической единицей, как и Северный флот.

Гундаров также предположил, что если два флота (ТОФ по аналогии с Северным – прим. газеты ВЗГЛЯД) получат статус военного округа, то тем самым автоматически «повышается статус всего ВМФ, Главкомата и командующего ВМФ».

Что касается Каспийской флотилии, Черноморского и Балтийского флотов, то «все обеспечение идет через Главкомат ВМФ». «Эти флоты только в оперативном плане подчинены командующим военными округами. Для Балтийского флота это нормальное явление, потому что он не может решать свои задачи в регионе отдельно без сухопутной группировки», – пояснил Гундаров.

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, переподчинение флотов полностью оправдано. «Возвращение управленческой структуры ВМФ к ее прежнему образцу, безусловно, логично. У командующих военными округами нет понимания специфики флота. Понять ее без практики сложно, даже с учетом обучения в Генштабе», – считает капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Северный и Тихоокеанский флоты, которые являются частью ядерной триады, в большей степени подчинены не главкому ВМФ, а Генштабу, который отвечает за ядерное планирование. «Главкомат обеспечивает материальную часть деятельности флота, а Генштаб ставит ему боевые задачи, например, составляет график выхода на боевую службу атомных подводных лодок со стратегическим оружием. В связи с этим, объективные условия не позволяют полностью переподчинить все флоты главкому ВМФ», – полагает эксперт.

По данным источников, Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флот, а также Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота. При этом Северный флот «сохранит свой статус военного округа». Помимо этого, планируется сформировать группу управления от Главкомата ВМФ в Москве, где сконцентрируют все каналы управления флотами, поскольку прежняя система продемонстрировала «неэффективность».

Впервые неофициальная информация о переподчинении флота появилась в начале весны, но тогда в Кремле отрицали наличие президентского указа по этому поводу. Некоторые СМИ сообщали, что переподчинение должно произойти в декабре этого года.

Сейчас Балтийский флот входит в состав Западного военного округа, Северный флот – в составе объединенного стратегического командования «Северный флот», Тихоокеанский флот – в состав Восточного военного округа, Черноморский флот и Каспийская флотилия – в состав Южного военного округа.