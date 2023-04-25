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Медведев предложил военным США создать поддельный ядерный чемодан на случай победы Байдена
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Американским военным следует изготовить бутафорский ядерный чемоданчик с фальшивыми кодами на случай победы действующего президента США Джо Байдена в грядущих выборах главы государства, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале назвал Байдена «отчаянным дедом», и посоветовал американским военным как можно быстрее создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.
Это необходимо на случай победы действующего президента США, чтобы избежать «непоправимых последствий», заключил зампред Совбеза России.
Напомним, действующий президент США Джозеф Байден официально объявил о своем участии в новых президентских выборах.
Экс-президент США Дональд Трамп указал, что новый срок Байдена для США закончится плохо.
Медведев назвал последствия для G7 запрета на экспорт в Россию
Медведев: Страны G7 сами останутся без многих товаров, если запретят экспорт в Россию
Запрет на экспорт товаров в Россию странами G7, если такое решение будет утверждено, обернется зеркальными мерами со стороны Москвы и прекращением зерновой сделки, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, идея «недоумков из G7» о тотальном запрете экспорта товаров в Россию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям, передает ТАСС. Медведев пояснил, что в этом случае для G7 закончится зерновая сделка и «многое другое, в чем они нуждаются».
Ранее G7 поддержала продление и расширение зерновой сделки.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что в G7 обсуждается возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Между тем высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе опроверг эту информацию.
Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством
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Польша «грезит идеей» возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления «недоделанной империи» – Речи Посполитой «от моря до моря», заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал заметку о «создании Ляхоукраины».
«Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе», – написал он, отметив, что «имперские галлюцинации» толкают Варшаву «в пучину тяжелых исторических ломок».
Польские элиты, отметил Медведев, спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады.
«В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован сейчас, или никогда», – написал зампред СБ РФ, отметив, что никто из «галлюцинирующих польских маньяков» не задумывается о последствиях.
Польша, по словам Медведев, «не умеет быть империей», хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело. И все-таки, по его мнению, у Польши есть пять-семь лет на «колонизацию» частей бывшей УССР, «получение орды бесправных рабов и создание транспортно-логистической базы». При этом в Германии и Франции, обратил внимание зампред Совета Безопасности России, «уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов». Автором же этого проекта, по словам Медведева, является Вашингтон, что «видно невооруженным взглядом».
При этом парадоксальным Медведев назвал то, что «недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация» может оказаться выгодной России. «Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом. Начнет терроризировать необоснованными претензиями «по праву памяти» своих соседей. Превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд», – пишет он.
В пример Медведев привел репарационные претензии Польши в адрес Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, который Варшава оценила в 1,5 трлн долларов. И это, как считает зампред СБ РФ, только начало.
Спустя время «Ляхоукраина», уверен Медведев, выкатит Берлину и Парижу непомерный ценник за «сдерживание России». Кроме того, ожидаемыми он считает требования отторжения в свою пользу от Германии новых территорий, как это уже происходит с землями Чехии. Тогда-то, продолжает Медведев, европейские лидеры спохватятся.
«Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idee fixe – на дворе не середина XVII века. А Польша – не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил», – подчеркнул Медведев.
Польша, продолжил он, «с кусками Украины или без нее», является бесконечно враждебным для России образованием. «Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов» не влияет», – заключил Медведев.
Отметим, согласно прогнозу статистической службы ЕС Eurostat, к 2100 году население Польши сократится с нынешних 37,6 млн человек до 29,5 миллионов. Польша признана одним из лидеров по сокращению численности населения среди стран Евросоюза, и решить эту проблему, по мнению экспертов, Варшава сможет за счет украинцев.
В Конгрессе США пожаловались на расходы для погашения процентов по госдолгу
Спикер Палаты представителей Маккарти посетовал на необходимость тратить 17,5% налогов в США на проценты по госдолгу
Если не изменить ситуацию с госдолгом США, то в следующие десять лет на погашение процентов по нему придется тратить 17,5% собираемых в стране налогов, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.
Маккарти в Twitter (соцсеть заблокирована в России) обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент «игнорирует долговой кризис». По словам конгрессмена, если продолжать «прятать головы в песок», 17,5% налогов придется направить не на «оборону» и социальные программы, даже не на «сам долг», а лишь на «оплату процентов», передает РИА «Новости».
Напомним, в администрации США встревожены отсутствием переговоров по повышению лимита госдолга между Байденом и Маккарти. Маккарти предложил повысить лимит на 1,5 трлн долларов при условии экономии в размере более 4,5 трлн долларов, а также снижения роста госрасходов до 1% в год или ниже.
New York Times призвала Байдена обсудить его здоровье с избирателями
New York Times посоветовала Байдену открыто говорить с избирателями о его здоровье и возрасте
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Глава американского государства Джо Байден должен перестать делать вид, что вопрос о его здоровье и возрасте не имеет значения, пишут американские СМИ.
Как следует из результатов опроса, проведенного Associated Press и Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC, только 47% сторонников Демократической партии США поддерживают выдвижение Байдена на новый президентский срок. В целом среди демократов и республиканцев целесообразным такое решение считают 26% респондентов, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Издание указывает, что значительное число демократов опасаются, что Байден «будет слишком стар» для эффективной работы во время второго президентского срока, «к концу которого ему будет 86 лет». Особенно это беспокоит молодых избирателей-демократов. New York Times подчеркивает, что «вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам».
Издание указало, что Байден «реже большинства своих предшественников из числа современников дает пресс-конференции и интервью». Этот «отказ регулярно общаться с людьми вызывает вопросы относительно его возраста и здоровья», пишет газета. По мнению New York Times, «молчание» Байдена играет на руку «критикам и скептикам». Газета призвала президента «говорить о своем здоровье открыто, без стеснения».
Напомним, по данным американских СМИ, Байден уже решил баллотироваться. Его советники в Белом доме намерены принять «окончательные решения» по запуску избирательной кампании. Сам Байден не хочет спешить с официальным объявлением и «возмущен давлением» на него по данному вопросу.
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Американцам не понравилась перспектива выбирать между Байденом и Трампом
Hill сообщила о нежелании большинства граждан США делать выбор между Байденом и Трампом в 2024 году
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Американцам не нравится, что на предстоящих выборах президента США, возможно, придется выбирать между действующим главой государства Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Yahoo и YouGov.
У большинства опрошенных «идея повторной гонки» вызывает чувства изнеможения (38%), страха (29%) и грусти (23%). Гордость чувствуют 8%, надежду – 23%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.
27% опрошенных выступили против участия Байдена в новых выборах. Среди сторонников демократов его попытку переизбраться поддерживают 43%. При этом 46% считают, что у Байдена больше шансов на победу, чем у Трампа, 42% придерживаются противоположного мнения.
Опрос проводился с 14 по 17 апреля среди 1530 избирателей, погрешность составляет 2,8%.
Напомним, есть основание полагать, что только при соперничестве с Трампом Байден сможет претендовать еще на четыре года во власти. При этом в январе 2024 года в США должен начаться суд над Трампом.
Байден официально заявил о планах выдвинуться на новый срок
Джо Байден официально объявил о планах участвовать в выборах президента США
Действующий глава Белого дома Джозеф Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году.
«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Также о планах выдвинуться кандидатом в вице-президенты США в паре с Байденом объявила и действующий вице-президент страны Камала Харрис.
Она в своем Twitter пояснила: как американка, она верит, что «демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее».
До этого издание Politico писало, что рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы государства колеблется в районе 40%, что говорит о его низких шансах на переизбрание в 2024 году.
Politico: В Белом доме испугались дефолта США из-за нежелания Байдена договориться с Маккарти
Politico: Риск дефолта в США очень велик из-за нежелания Джо Байдена договориться с Маккарти о госдолге
Представители Белого дома обеспокоены угрозой дефолта из-за отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, сообщило Politico.
Издание пишет, что в администрации Байдена встревожены серьезной вероятностью дефолта американской экономики из-за прогнозов высокопоставленных представителей, занимающихся финансовыми и экономическими вопросами, пишет «Газета.Ru».
При этом, между Байденом и Маккарти нет никаких коммуникаций, они взаимодействуют лишь через высказывания в прессе.
Между тем, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что администрация США не может допустить дефолт в стране, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие признаки говорят о новом кризисе в Штатах и почему их тщательно скрывают.
Медведев: Россия на арест своего имущества за рубежом ответит по принципу «око за око»
Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе
Изъятие российских активов на Западе является беспределом, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».
Он отметил, что изъятие активов у российских граждан и компаний является незаконным актом, по сути хищением, под эти действие невозможно подвести никакую юридическую базу, передает РИА «Новости».
Медведев указал на то, что западные демократии всегда придерживались неприкосновенности частной собственности, но в сложившейся ситуации эта доктрина была растоптана. Он также подчеркнул, что эти санкции направлены против конкретных российских граждан, а не против политического руководства.
Зампред Совбеза подчеркнул, что у России не дрогнет рука ответить на арест своего имущества за рубежом, поскольку в такой ситуации нужно действовать по принципу «око за око».
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках.
В Кремле заявили о провале любой попытки Запада легитимизировать заморозку активов России.
Политолог оценил шансы Байдена на переизбрание
Политолог Дудаков: Победа Байдена в 2024 году обострит противостояние США с Россией
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Несмотря на низкие рейтинги, у президента США Джо Байдена есть шансы переизбраться на второй срок. Но его победа сулит Штатам рост противостояния с Россией и Китаем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Байден объявил, что пойдет на второй президентский срок на выборах в 2024 году.
«Байден – действующий президент, имеющий большой авторитет и репутацию в Демократической партии. К тому же, в США есть традиция попытки действующего президента переизбраться на второй срок. За всю современную историю Штатов исключений из этого правила не было. Да, не всем удавалось побеждать, например – Трампу, но все пытались», – отметил Дудаков.
«Конечно, у демократов есть свои перспективные кандидаты, кто теоретически мог бы заменить Байдена. Например – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Но, если Байден решился на такой шаг, даже несмотря на низкие рейтинги, значит он легко выиграет праймериз и поведет партию на выборы. К тому же, в команде Байдена нет других кандидатов с таким же политическим весом», – спрогнозировал эксперт.
«Изначально было ощущение, что в рамках первого срока Байден сможет подготовить преемника внутри своей команды, которого можно было бы отправить на следующие выборы. Назывались имена вице-президента Камалы Харрис и министра транспорта Пита Буттиджича. Но у них совсем низкие рейтинги, поэтому их шансы на выборах минимальны», – подчеркнул американист.
«И хотя 70% американцев считают, что Байдену не стоит повторно баллотироваться, его шансы на победу довольно велики. Если он добьется своего, то противостояние США с Россией и Китаем будет нарастать. Также возможен сценарий военного конфликта вокруг Тайваня. Впрочем, этот сценарий возможен и в случае победы кандидата от республиканцев, поскольку для них противостояние с Пекином важнее, чем борьба с Москвой», – заметил аналитик.
Во вторник президент США Джо Байден объявил, что баллотируется на выборах в 2024 году. Также Байден назначил чиновницу Белого дома Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании, пишет CNN. «Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся за нее», – сказал он в видеообращении.
Советники Байдена заявили, что он не намерен проводить какие-либо предвыборные митинги до тех пор, пока у республиканцев не будет предполагаемого кандидата. При этом, глава государства продолжит использовать официальные мероприятия Белого дома, чтобы рассказывать о своих достижениях на посту и готовить электорат к кампании.
Стоит также напомнить про недавний опрос NBC News, который показал, что экс-президент Дональд Трамп значительно опережает других потенциальных кандидатов на выдвижение от республиканцев. Вместе с тем, опрос в целом демонстрирует низкий общественный интерес к «реваншу» между Трампом и Байденом.
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Байден собрался впервые ограничить парниковые выбросы на электростанциях США
New York Times сообщила о намерении администрации Байдена ограничить выбросы парниковых газов электростанциями США
Администрация Джо Байдена собирается впервые объявить о введении ограничений на выбросы парниковых газов для электростанций США, сообщили источники.
Почти все угольные и газовые электростанции США к 2040 году должны добиться минимальных выбросов СО2 и других парниковых газов. С соответствующим предложением выступило Агентство по охране окружающей среды США, инициатива получила поддержку Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
В качестве альтернативы возможна установка систем улавливания СО2, но, учитывая стоимость такого решения, предлагается выбрать вариант с сокращением выбросов. Газовым электростанциям рекомендовано перейти на зеленый водород, не выделяющий СО2.
Напомним, Байден подписал указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Он извинился за выход США из Парижского соглашения, который произошел, когда страну возглавлял Дональд Трамп.
США эвакуировали чиновников, но прочих американцев оставили в Судане
На фоне эвакуации чиновников США из Судана замглавы Госдепа Басс сообщил об отсутствии планов вывозить других сограждан
Глава американского государства Джо Байден сообщил, что военные эвакуировали госслужащих США с территории Судана. Замгоссекретаря по вопросам управления Джон Басс сказал, что у Вашингтона нет планов эвакуировать американцев из Судана.
США временно приостанавили работу своего посольства. Байден сообщил, что «американские военнослужащие провели операцию по эвакуации госслужащих США из Хартума». Он сказал, что «получает регулярные отчеты о текущей работе по оказанию посильной помощи американцам в Судане», передает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что госслужащие эвакуированы с семьями. Госдеп обещал «продолжить оказывать американцам в Судане помощь в планировании их собственной безопасности».
Басс заявил, что в Госдепе «не предполагают координации эвакуации правительства США» для американцев в Судане в ближайшее время. Вашингтон планирует взаимодействовать с международными организациями и другими государствами для безопасности граждан США, передает РИА «Новости».
В администрации США заявили, что военные эвакуировали из Судана всех госслужащих, членов их семей, а также несколько иностранных дипломатов. Всего эвакуировано менее 100 человек. Подчеркивается, что операцию проводил «только» Пентагон, сообщения о помощи Сил быстрого реагирования Судана не соответствуют действительности. Самолеты США «беспрепятственно входили и выходили» из воздушного пространства Судана, сказали в Белом доме. При этом «значительное число сотрудников из местного населения осталось», они продолжат следить за комплексом.
Напомним, почти все россияне, кто был в зоне боевых действий в Судане, эвакуированы из «горячих точек» в посольство России. Российские дипломаты прорабатывают возможные маршруты для эвакуации людей.
Трампа поддержали почти 70% американских избирателей-республиканцев
NBC сообщила о поддержке Трампа большинством избирателей-республиканцев на фоне судебных обвинений против него в США
Среди сторонников Республиканской партии США 68% хотят видеть в качестве кандидата в президенты экс-главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного NBC.
Они считают Трампа единственным достойным кандидатом от Республиканской партии, а обвинения против него оценивают как попытку помешать Трампу участвовать в выборах. 26% республиканцев не хотят, чтобы он участвовал в гонке за президентское кресло, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
При этом, если бы праймериз прошли сейчас, Трамп получил бы 46% голосов. 31% голосов достался бы губернатору штата Флорида Рону Десантису.
Среди сторонников обеих партий большинство (52%) считает обоснованными обвинения в адрес Трампа, противоположной точки зрения придерживаются 43% опрошенных. 60% избирателей от обеих партий выступили против участия Трампа в выборах, 70% считают, что и нынешнему президенту США Джо Байдену тоже не нужно переизбираться. При этом 48% называют состояние здоровья Байдена одним из ключевых факторов.
Опрос прошел 14–18 апреля, в нем приняла участие тысяча американских избирателей.
Напомним, результаты опроса общественного мнения, проведенного Yahoo и YouGov, свидетельствуют, что американцам не нравится перспектива выбирать между Байденом и Трампом. В январе 2024 года в США должен начаться суд над Трампом.
Республиканцы запустили сайт для проверки достоверности слов Байдена
Fox News: Республиканцы запускают сайт для проверки достоверности слов Байдена
Национальный комитет Республиканской партии США (НКРП) запускает интернет-портал, предназначенный для проверки достоверности заявлений американского президента Джо Байдена в режиме реального времени, объявила председатель НКРП Ронна Макдэниел.
Макдэниел сообщила, что портал под названием Fact Check Biden («Фэкт чек Байден») станет неотъемлемой частью кампании по привлечению действующего американского лидера к ответственности во время его публичных мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
По словам Макдэниел, Байден не только создавал «кризис за кризисом», но также «врал об ущербе, который он нанес» США. Она подчеркнула, что Байден и его команда отказываются признавать правду.
Ранее Politico писало, что рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется в районе 40%, что предупреждает о его низких шансах на переизбрание в 2024 году.
Медведев рассказал, как избежать новой мировой войны
Зампред Совбеза Медведев: Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать
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Современный мир болен, по всей вероятности, он находится на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время беседы с участниками марафона «Знание».
По его словам, мир подошел вплотную к новой мировой войне, однако ее можно избежать. При этом Медведев не стал делать прогнозов, подчеркнув, что это «дело неблагодарное», передает РИА «Новости».
Также зампред заметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.
Также Медведев подчеркнул, что западные страны оказались несправедливы к России. По его мнению, они просто не были готовы к равноправному партнерству.
«Мы многократно просили наших бывших партнеров, которых мы теперь уже зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности. Запад Россию не услышал, они «просто издевались в известном смысле все эти годы», – заметил он.
Ранее Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством.
Медведев заявил об угрозе раздела Европы
Медведев на марафоне общества «Знание» заявил об угрозе раздела Европы
На данный момент действительно есть угроза раздела Европы, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».
Европейцы боятся возможного раздела Европы, и эта угроза реально существует, заявил зампред Совбеза России, передает РИА «Новости».
Медведев подчеркнул, что ставки в этом случае будут, безусловно, выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах.
Финансовые потрясения в Европе в будущем могут вернуть национальные валюты, продолжил он. Валюта ЕС не слишком устойчива к внешним воздействиям, и уже начала утрачивать свою роль как универсальное платежное средство.
Это будет ударом по крупнейшим европейским структурам, внесет путаницу в расчеты и создаст массу непредвиденных расходов, а также проблемы на международном уровне.
При этом валютам стран БРИКС, таким как юань и индийская рупия, не будет альтернативы, и нужно думать о цифровых форматах этих валют.
Ранее в апреле Медведев заявлял, что в случае войны России и НАТО европейское государство Польша неизбежно исчезнет.