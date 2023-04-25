Путин поддержал губернатора ЯНАО Артюхова в намерении участвовать в выборах

Президент Владимир Путин поддержал главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в намерении снова баллотироваться на выборах губернатора и пожелал ему успехов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По словам губернатора, регион многого достиг, но есть еще много амбициозных планов развития», – сказал Песков.

Он уточнил, что Путин поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов, передает РИА «Новости».

Между тем Артюхов на встрече с Путиным заявил, что одним из главных достижений региона является естественный прирост населения. Также в регионе в три раза выросло количество многодетных семей.

Артюхов отметил, что благополучие, которое есть у северян за счет крепкой экономики, позволяет жителям планировать многодетные семьи.

Кроме того, глава региона сообщил о решении проблемы обманутых дольщиков, постепенно идет процесс расселения людей из ветхого и аварийного жилья.

«Задача, которую вы ставили на последней встрече, ликвидировать (проблему) обманутых дольщиков. Докладываю, Владимир Владимирович, на Ямале больше их не осталось… Ключевая, конечно, задача для всего Севера – расселение ветхого, аварийного жилья. Также двигаемся поступательно», – сказал Артюхов во время встречи с главой государства.

Президент в свою очередь отметил, что в ЯНАО довольно большой объем аварийного жилья.

Губернатор пояснил, что это особенности освоения Севера. «Надо строить новое (жилье), чем активно занимаемся», – сказал он.

Также на встрече Путин поручил главе ЯНАО поработать над доступностью школ в регионе.