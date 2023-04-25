Медведев рассказал, как избежать новой мировой войны

Зампред Совбеза Медведев: Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать

Современный мир болен, по всей вероятности, он находится на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время беседы с участниками марафона «Знание».

По его словам, мир подошел вплотную к новой мировой войне, однако ее можно избежать. При этом Медведев не стал делать прогнозов, подчеркнув, что это «дело неблагодарное», передает РИА «Новости».

Также зампред заметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.

Также Медведев подчеркнул, что западные страны оказались несправедливы к России. По его мнению, они просто не были готовы к равноправному партнерству.

«Мы многократно просили наших бывших партнеров, которых мы теперь уже зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности. Запад Россию не услышал, они «просто издевались в известном смысле все эти годы», – заметил он.

Ранее Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством.