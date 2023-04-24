СМИ: На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части

На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части

Украинские силовики задержали бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, который пытался устроить угон самолета ВКС России, после чего последовал удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщают украинские СМИ.

Ответственность за удар по аэродрому Канатово летом 2022 года лежит на действовавших самовольно военнослужащих, заявили в СБУ, передает РИА «Новости».

По делу об обстреле аэродрома СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Его якобы задержали 24 апреля в Тернопольской области, суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля.

СБУ сообщала, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком ВКС России в указанное время на аэродром прилетели ракеты, в ходе обстрела погиб командир части, 17 военных получили ранения, были уничтожены два истребителя. Взлетно-посадочная полоса также получила серьезные повреждения.

ФСБ летом 2022 года сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов.